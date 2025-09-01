Lando Norris: Vorentscheidung im WM-Fight?

Da war die Welt für Lando Norris noch in Ordnung: Lange war der Brite in Zandvoort hinter seinem Teamkollegen Oscar Piastri als Zweiter unterwegs

Im Duell um die Formel-1-WM-Krone musste Lando Norris in Zandvoort eine bittere Enttäuschung einstecken. Der McLaren-Star fiel durch einen Motorschaden aus. War das die Vorentscheidung im WM-Fight?

Nur wenige Runden vor dem Ende des Grand Prix der Niederlande war Lando Norris mit dem sicher geglaubten zweiten Platz vor Augen hinter seinem Teamkollegen und WM-Gegner Oscar Piastri unterwegs. Den 25-Jährigen trennten nur 9 Punkte von seinem Stallgefährten, als er sich aus der Sommerpause in Zandvoort zurückmeldete.

Doch sieben Runden vor Schluss kam das unerwartete Aus für den Briten. Er meldete erst einen eigenartigen Geruch. «Es riecht hier im Cockpit irgendwie verbrannt», funkte er, bevor er seinen GP-Renner mit rauchendem Heck abstellen musste. Enttäuscht setzte er sich nach dem Aussteigen in den Sand und schaute zu, wie sein Stallgefährte den Sieg einfuhr. Der Abstand zwischen den beiden Teamkollegen in der Tabelle wuchs auf 34 WM-Zähler.

«Das Einzige, was ich tun kann, ist weiterhin zu versuchen, Rennen zu gewinnen. Das wird schwierig, aber ich werde sicherstellen, dass ich immer mein Bestes gebe. Dieses Wochenende war eigentlich gut, im Qualifying fehlte nicht viel und ich hatte immer das Gefühl, alles im Griff zu haben. Es gibt schon noch ein paar Bereiche, in denen wir noch etwas zulegen können, aber wenn eine Windböe mich nicht erwischt hätte, dann hätte es für die Pole gereicht und das Rennen hätte anders ausgesehen. Mein Renntempo war auch sehr stark.»

Mit Blick auf seinen Teamkollegen Piastri und dessen konstant starke Leistung erklärte er: «Es ist eng, und er ist einfach sehr gut – und zwar in jeder Situation. Es ist schwierig, gegen einen solchen Fahrer viele Punkte wettzumachen. Der Ausfall war in dieser Hinsicht also alles andere als Hilfreich. Es ist schwieriger für mich geworden, der Druck ist grösser geworden. Der Rückstand ist schon fast so gross, dass ich mich zurücklehnen und alles riskieren kann, weil es nichts mehr zu verlieren gibt.»

Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:38:29,849 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,271

03. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +3,233

04. George Russell (GB), Mercedes, +5,654

05. Alex Albon (T), Williams, +6,327

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +9,044

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +9,497

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,709

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +13,597

10. Esteban Ocon (F), Haas, +14,063

11. Franco Colapinto (RA), Alpine, +14,511

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +17,063

13. Carlos Sainz (E), Williams, +17,376

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +19,725

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +21,565

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +22,029

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +23,629

18. Lando Norris (GB), McLaren +8 Runden *

Out

* wegen Motorschadens ausgeschieden, aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Antonelli

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Unfall





WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 309 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 205

04. Russell 184

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 64

09. Hülkenberg 37

10. Hadjar 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bearman 16

17. Sainz 16

18. Bortoleto 14

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 584 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 248

04. Red Bull Racing 214

05. Williams 80

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 60

08. Sauber 51

09. Haas 44

10. Alpine 20