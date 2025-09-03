Fred Vasseur: «Müssen Emotionen beiseite lassen»

Das Formel-1-Kräftemessen in Monza ist ein ganz besonderes Wochenende für Ferrari, wie auch Teamchef Fred Vasseur weiss. Der Franzose erklärt, wie die Mannschaft aus Maranello das Rennen in Angriff nehmen wird.

Für Fred Vasseur und seine Ferrari-Mannschaft war der Grand Prix in Zandvoort eine Enttäuschung: Lewis Hamilton flog ab und machte Bekanntschaft mit der Mauer, womit sein Rennen ein jähes Ende fand. Auch sein Teamkollege Charles Leclerc sah die Zielflagge nicht – er fiel nach einem unliebsamen Treffen mit Kimi Antonellis Mercedes aus.

Für Hamilton kam es nach dem Rennen noch ärger, er kassierte eine Startplatz-Strafversetzung um fünf Positionen für das Rennen in Monza, weil er vor dem Rennen die Vorgaben des Renndirektors nicht eingehalten hatte. Dennoch ist die Vorfreude im Ferrari-Team auf das Heimspiel gross, wie Teamchef Vasseur betont. Denn die Roten sind wild entschlossen, vor heimischem Publikum Wiedergutmachung zu leisten.

«Wie jedes Jahr freuen wir uns sehr darauf, in Monza an den Start zu gehen, insbesondere nur wenige Tage nach Zandvoort, wo wir zwar gezeigt haben, dass wir das Tempo für ein gutes Ergebnis haben, aber nicht die erhofften Ergebnisse erzielen konnten», erklärt der 57-Jährige.

Der Druck ist gross – doch Vasseur ist überzeugt, dass die heimischen Fans seine Truppe zusätzlich antreiben werden. «Für das gesamte Team ist es eine unglaubliche Motivation, von der Leidenschaft unserer Tifosi umgeben zu sein, und wir geben bei allem, was wir tun, unser Bestes. Das tun wir, um ihnen für ihre immerwährende Unterstützung zu danken.»

«Dazu müssen wir jedoch unsere Emotionen beiseite lassen und uns darauf konzentrieren, das Wochenende von der ersten Runde des freien Trainings bis zur letzten Runde des Rennens nach besten Kräften zu bestreiten», fordert der Teamchef im gleichen Atemzug. Er weiss: «Im Laufe dieser Saison haben wir bei unserer Konkurrenzfähigkeit Fortschritte gemacht, aber bei einem so ausgeglichenen Feld müssen wir fehlerfrei bleiben, um die Ergebnisse zu erzielen, die wir uns vorgenommen haben.»

Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:38:29,849 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,271

03. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +3,233

04. George Russell (GB), Mercedes, +5,654

05. Alex Albon (T), Williams, +6,327

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +9,044

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +9,497

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,709

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +13,597

10. Esteban Ocon (F), Haas, +14,063

11. Franco Colapinto (RA), Alpine, +14,511

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +17,063

13. Carlos Sainz (E), Williams, +17,376

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +19,725

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +21,565

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +22,029

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +23,629

18. Lando Norris (GB), McLaren +8 Runden *

Out

* wegen Motorschadens ausgeschieden, aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Antonelli

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Unfall





WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 309 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 205

04. Russell 184

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 64

09. Hülkenberg 37

10. Hadjar 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bearman 16

17. Sainz 16

18. Bortoleto 14

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 584 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 248

04. Red Bull Racing 214

05. Williams 80

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 60

08. Sauber 51

09. Haas 44

10. Alpine 20