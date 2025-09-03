Zeitplan Monza: Irre Stories mit Schumacher & Senna
Michael Schumacher und Ayrton Senna 1992 in Monza
Beim letzten Formel-1-Lauf in Europa 2024 erhalten die Fans ein appetitliches Programm geboten: Formel 1, Formel 2, Formel 3, historische Formel 1, Demo-Fahrten der Ferrari-Legenden Jacky Ickx und Jean Alesi.
Die Königsklasse tritt in diesem Jahr zum letzten Mal auf europäischem Boden an: Nach dem Traditions-GP von Italien im königlichen Park von Monza besteht der letzte Teil der Formel-1-WM ausschliesslich aus Übersee-GP.
Monza ist das Zuhause der ältesten Grand-Prix-Strecke, auf welcher Formel-1-WM-Läufe ausgetragen werden – sie wurde von Mai bis Juli 1922 von 3.500 Arbeitern in den Königlichen Park von Monza eingebettet.
Monza ist auch eine von nur vier Strecken, die schon in der ersten Formel-1-Saison 1950 im Programm standen, neben Silverstone, Spa-Francorchamps und Monaco.
Auf keiner Rennstrecke ist ein einzelner Landes-GP öfter ausgetragen worden als in Monza: 2025 wird der 76. Grosse Preis von Italien im Rahmen der Formel-1-WM gefahren, der 95. Grosse Preis von Italien insgesamt, und bis auf einen davon wurden alle davon in Monza gefahren. 1980 fand der Italien-GP ausnahmsweise in Imola statt – weil in Monza umgebaut werden musste.
Von den zehn schnellsten Grands Prix der Historie fanden neun in Monza statt (und einer in Spa-Francorchamps, 1970). Rekord bis heute: Das Rennen 2003 mit einem Siegerschnitt von 247,585 km/h (Michael Schumacher im Ferrari). Der 2003er Grand Prix hält auch den Rekord für den kürzesten WM-Lauf, der über die volle Distanz ging: Nach 74 Minuten und 19,838 Sekunden fiel die karierte Flagge.
Geduld ist jetzt nicht unbedingt die grosse Stärke des Durchschnitts-Italieners, aber in Sachen Heimsiege ihrer Fahrer auf Ferrari brauchen die Tifosi wirklich viel Ausdauer: Der letzte Monza-Sieg eines Italieners in einem Ferrari geht zurück auf Ludovico Scarfiotti 1966.
Nur der italienische und der britische WM-Lauf wurden in jedem Formel-1-Jahr seit 1950 ausgetragen.
Der Zieleinlauf von Monza 1971 gilt noch immer als der knappste: Peter Gethin in BRM eine Hundertstelsekunde vor Ronnie Peterson im March! Die ersten Fünf (Rang 3 für François Cevert im Tyrrell vor Mike Hailwood auf Surtees und Howden Ganley in einem weiteren BRM) lagen innerhalb von 61 Hundertstelsekunden. Auch dies ist Formel-1-Rekord.
Zwölf Mal ist die Formel-1-WM in Monza entschieden worden, mehr als auf jeder anderen GP-Rennstrecke: 1950 (zu Gunsten von Giuseppe Farina), 1956 (Juan Manuel Fangio), 1960 (Jack Brabham), 1961 (Phil Hill), 1963 (Jim Clark), 1966 (Jack Brabham), 1969 (Jackie Stewart), 1972 (Emerson Fittipaldi), 1973 (Jackie Stewart), 1975 (Niki Lauda), 1978 (Mario Andretti), 1979 (Jody Scheckter) – seither aber nie mehr.
Die Monza-Fans waren jahrelang überaus einfallsreich, wenn es darum geht, sich ins Fahrerlager zu schmuggeln. Unter dem Motto «Frechheit siegt» ist mir dabei jener als Pizzabote verkleidete Teenager in bester Erinnerung, der die Ordnungshüter zu überrumpeln versuchte mit dem kecken Ruf «Pizza für Ayrton Senna! Pizza für Ayrton Senna!»
Der Trick hätte fast funktioniert – wenn die Ordnungshüter im Karton vielleicht tatsächlich eine leckere Pizza vorgefunden hätten, das hatte der falsche Bote nicht bedacht.
Mit der Einführung von Chip-ausgerüsteten Eintrittskarten und elektronisch gesteuerten Drehkreuzen ist der charmante Pizza-Trick verduftet.
Zeitplan Grosser Preis von Italien
Freitag, 5. September
08.20–08.35: Pisteninspektion und Safety Car-Test
09.35–10.20: Training Formel 3
10.30–10.45: Demo historischer F1-Boliden
11.00–11.45: Training Formel 2
11.55–12.25: Paddock Club Track Tour
12.00–13.00: Paddock Club Pit Lane Walk
12.00–13.00: Formel 1 Fahrzeugpräsentation
12.25–13.00: Pirelli Hot Laps
13.05–13.20: Pisteninspektion
13.30–14.30: Erstes Training Formel 1
15.00–15.10: Qualifying Formel 3 – Gruppe A
15.20–15.30: Qualifying Formel 3 – Gruppe B
15.30–16.30: Pressekonferenz Teamchefs
15.55–16.25: Qualifying Formel 2
16.40–16.50: Pisteninspektion
17.00–18.00: Zweites Training Formel 1
18.30–19.15: Training Porsche Supercup
19.25–20.00: Paddock Club Track Tour
19.25–20.00: Paddock Club Pit Lane Walk
20.00–21.00: Truck Tour & Fotogelegenheit Trophäe
20.45–21.30: F1 Experiences Track Tour
Samstag, 6. September
08.25–08.40: Pisteninspektion und Safety Car-Test
09.15–10.00: Sprintrennen Formel 3 (18 Runden oder 40 Minuten +1 Runde)
10.35–11.05: Qualifying Porsche Supercup
11.20–11.35: Jacky Ickx auf der Bahn
11.35–12.00: Pirelli Hot Laps
12.10–12.20: Pisteninspektion
12.30–13.30: Drittes Training Formel 1
14.15–15.05: Sprintrennen Formel 2 (21 Runden oder 45 Minuten + 1 Runde)
15.10–15.40: Paddock Club Track Tour
15.40–15.50: Pisteninspektion
16.00–17.00: Qualifying Formel 1
17.00–18.00: Pressekonferenz Qualifying
17.15–17.35: Demo historischer F1-Boliden
17.20–18.45: Paddock Club Pit Lane Walk
17.20–18.45: Paddock Club Track Tour
18.15–19.15: F1 Experiences Champions Club Grid Walk und Trophy-Foto
Sonntag, 7. September
07.25–07.40: Pisteninspektion und Safety Car-Test
08.15–09.05: Hauptrennen Formel 3 (22 Runden oder 45 Minuten + 1 Runde)
09.45–10.50: Hauptrennen Formel 2 (30 Runden oder 60 Minuten + 1 Runde)
11.00–11.15: Demo historischer Formel-1-Autos
11.45–12.20: Rennen Porsche Supercup (15 Runden oder 30 Minuten + 1 Runde)
12.35–12.50: Jean Alesi auf der Bahn
12.45–13.30: Paddock Club Pit Lane Walk
12.50–13.00: 500. Grand Prix von Pirelli
13.00–13.30: Paddock Club Track Tour
13.00–13.30: Fahrerparade
13.35–13.55: Pirelli Hot Laps
13.55–14.10: Pisteninspektion
14.44–14.46: Nationalhymne
15.00–17.00: Grand Prix von Italien (53 Runden oder 120 Minuten)
Niederlande-GP, Zandvoort Circuit
01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:38:29,849 h
02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,271
03. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +3,233
04. George Russell (GB), Mercedes, +5,654
05. Alex Albon (T), Williams, +6,327
06. Oliver Bearman (GB), Haas, +9,044
07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +9,497
08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,709
09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +13,597
10. Esteban Ocon (F), Haas, +14,063
11. Franco Colapinto (RA), Alpine, +14,511
12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +17,063
13. Carlos Sainz (E), Williams, +17,376
14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +19,725
15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +21,565
16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +22,029
17. Pierre Gasly (F), Alpine, +23,629
18. Lando Norris (GB), McLaren +8 Runden *
Out
* wegen Motorschadens ausgeschieden, aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet
Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Antonelli
Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Unfall
WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 309 Punkte
02. Norris 275
03. Verstappen 205
04. Russell 184
05. Leclerc 151
06. Hamilton 109
07. Antonelli 64
08. Albon 64
09. Hülkenberg 37
10. Hadjar 37
11. Stroll 32
12. Alonso 30
13. Ocon 28
14. Gasly 20
15. Lawson 20
16. Bearman 16
17. Sainz 16
18. Bortoleto 14
19. Tsunoda 12
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 584 Punkte
02. Ferrari 260
03. Mercedes 248
04. Red Bull Racing 214
05. Williams 80
06. Aston Martin 62
07. Racing Bulls 60
08. Sauber 51
09. Haas 44
10. Alpine 20