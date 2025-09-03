Zeitplan Monza: Irre Stories mit Schumacher & Senna

​Seit mehr als hundert Jahren werden im königlichen Park von Monza Autorennen veranstaltet. Das Autodromo ist einzigartig, wie einige verrückte Stories unterstreichen, das Programm für die Fans ist üppig.

Beim letzten Formel-1-Lauf in Europa 2024 erhalten die Fans ein appetitliches Programm geboten: Formel 1, Formel 2, Formel 3, historische Formel 1, Demo-Fahrten der Ferrari-Legenden Jacky Ickx und Jean Alesi.

Die Königsklasse tritt in diesem Jahr zum letzten Mal auf europäischem Boden an: Nach dem Traditions-GP von Italien im königlichen Park von Monza besteht der letzte Teil der Formel-1-WM ausschliesslich aus Übersee-GP.

Monza ist das Zuhause der ältesten Grand-Prix-Strecke, auf welcher Formel-1-WM-Läufe ausgetragen werden – sie wurde von Mai bis Juli 1922 von 3.500 Arbeitern in den Königlichen Park von Monza eingebettet.

Monza ist auch eine von nur vier Strecken, die schon in der ersten Formel-1-Saison 1950 im Programm standen, neben Silverstone, Spa-Francorchamps und Monaco.

Auf keiner Rennstrecke ist ein einzelner Landes-GP öfter ausgetragen worden als in Monza: 2025 wird der 76. Grosse Preis von Italien im Rahmen der Formel-1-WM gefahren, der 95. Grosse Preis von Italien insgesamt, und bis auf einen davon wurden alle davon in Monza gefahren. 1980 fand der Italien-GP ausnahmsweise in Imola statt – weil in Monza umgebaut werden musste.



Von den zehn schnellsten Grands Prix der Historie fanden neun in Monza statt (und einer in Spa-Francorchamps, 1970). Rekord bis heute: Das Rennen 2003 mit einem Siegerschnitt von 247,585 km/h (Michael Schumacher im Ferrari). Der 2003er Grand Prix hält auch den Rekord für den kürzesten WM-Lauf, der über die volle Distanz ging: Nach 74 Minuten und 19,838 Sekunden fiel die karierte Flagge.



Geduld ist jetzt nicht unbedingt die grosse Stärke des Durchschnitts-Italieners, aber in Sachen Heimsiege ihrer Fahrer auf Ferrari brauchen die Tifosi wirklich viel Ausdauer: Der letzte Monza-Sieg eines Italieners in einem Ferrari geht zurück auf Ludovico Scarfiotti 1966.



Nur der italienische und der britische WM-Lauf wurden in jedem Formel-1-Jahr seit 1950 ausgetragen.



Der Zieleinlauf von Monza 1971 gilt noch immer als der knappste: Peter Gethin in BRM eine Hundertstelsekunde vor Ronnie Peterson im March! Die ersten Fünf (Rang 3 für François Cevert im Tyrrell vor Mike Hailwood auf Surtees und Howden Ganley in einem weiteren BRM) lagen innerhalb von 61 Hundertstelsekunden. Auch dies ist Formel-1-Rekord.



Zwölf Mal ist die Formel-1-WM in Monza entschieden worden, mehr als auf jeder anderen GP-Rennstrecke: 1950 (zu Gunsten von Giuseppe Farina), 1956 (Juan Manuel Fangio), 1960 (Jack Brabham), 1961 (Phil Hill), 1963 (Jim Clark), 1966 (Jack Brabham), 1969 (Jackie Stewart), 1972 (Emerson Fittipaldi), 1973 (Jackie Stewart), 1975 (Niki Lauda), 1978 (Mario Andretti), 1979 (Jody Scheckter) – seither aber nie mehr.



Die Monza-Fans waren jahrelang überaus einfallsreich, wenn es darum geht, sich ins Fahrerlager zu schmuggeln. Unter dem Motto «Frechheit siegt» ist mir dabei jener als Pizzabote verkleidete Teenager in bester Erinnerung, der die Ordnungshüter zu überrumpeln versuchte mit dem kecken Ruf «Pizza für Ayrton Senna! Pizza für Ayrton Senna!»



Der Trick hätte fast funktioniert – wenn die Ordnungshüter im Karton vielleicht tatsächlich eine leckere Pizza vorgefunden hätten, das hatte der falsche Bote nicht bedacht.



Mit der Einführung von Chip-ausgerüsteten Eintrittskarten und elektronisch gesteuerten Drehkreuzen ist der charmante Pizza-Trick verduftet.







Zeitplan Grosser Preis von Italien

Freitag, 5. September

08.20–08.35: Pisteninspektion und Safety Car-Test

09.35–10.20: Training Formel 3

10.30–10.45: Demo historischer F1-Boliden

11.00–11.45: Training Formel 2

11.55–12.25: Paddock Club Track Tour

12.00–13.00: Paddock Club Pit Lane Walk

12.00–13.00: Formel 1 Fahrzeugpräsentation

12.25–13.00: Pirelli Hot Laps

13.05–13.20: Pisteninspektion

13.30–14.30: Erstes Training Formel 1

15.00–15.10: Qualifying Formel 3 – Gruppe A

15.20–15.30: Qualifying Formel 3 – Gruppe B

15.30–16.30: Pressekonferenz Teamchefs

15.55–16.25: Qualifying Formel 2

16.40–16.50: Pisteninspektion

17.00–18.00: Zweites Training Formel 1

18.30–19.15: Training Porsche Supercup

19.25–20.00: Paddock Club Track Tour

19.25–20.00: Paddock Club Pit Lane Walk

20.00–21.00: Truck Tour & Fotogelegenheit Trophäe

20.45–21.30: F1 Experiences Track Tour



Samstag, 6. September

08.25–08.40: Pisteninspektion und Safety Car-Test

09.15–10.00: Sprintrennen Formel 3 (18 Runden oder 40 Minuten +1 Runde)

10.35–11.05: Qualifying Porsche Supercup

11.20–11.35: Jacky Ickx auf der Bahn

11.35–12.00: Pirelli Hot Laps

12.10–12.20: Pisteninspektion

12.30–13.30: Drittes Training Formel 1

14.15–15.05: Sprintrennen Formel 2 (21 Runden oder 45 Minuten + 1 Runde)

15.10–15.40: Paddock Club Track Tour

15.40–15.50: Pisteninspektion

16.00–17.00: Qualifying Formel 1

17.00–18.00: Pressekonferenz Qualifying

17.15–17.35: Demo historischer F1-Boliden

17.20–18.45: Paddock Club Pit Lane Walk

17.20–18.45: Paddock Club Track Tour

18.15–19.15: F1 Experiences Champions Club Grid Walk und Trophy-Foto



Sonntag, 7. September

07.25–07.40: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.15–09.05: Hauptrennen Formel 3 (22 Runden oder 45 Minuten + 1 Runde)

09.45–10.50: Hauptrennen Formel 2 (30 Runden oder 60 Minuten + 1 Runde)

11.00–11.15: Demo historischer Formel-1-Autos

11.45–12.20: Rennen Porsche Supercup (15 Runden oder 30 Minuten + 1 Runde)

12.35–12.50: Jean Alesi auf der Bahn

12.45–13.30: Paddock Club Pit Lane Walk

12.50–13.00: 500. Grand Prix von Pirelli

13.00–13.30: Paddock Club Track Tour

13.00–13.30: Fahrerparade

13.35–13.55: Pirelli Hot Laps

13.55–14.10: Pisteninspektion

14.44–14.46: Nationalhymne

15.00–17.00: Grand Prix von Italien (53 Runden oder 120 Minuten)







Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:38:29,849 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,271

03. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +3,233

04. George Russell (GB), Mercedes, +5,654

05. Alex Albon (T), Williams, +6,327

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +9,044

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +9,497

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,709

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +13,597

10. Esteban Ocon (F), Haas, +14,063

11. Franco Colapinto (RA), Alpine, +14,511

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +17,063

13. Carlos Sainz (E), Williams, +17,376

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +19,725

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +21,565

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +22,029

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +23,629

18. Lando Norris (GB), McLaren +8 Runden *

Out

* wegen Motorschadens ausgeschieden, aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Antonelli

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Unfall





WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 309 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 205

04. Russell 184

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 64

09. Hülkenberg 37

10. Hadjar 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bearman 16

17. Sainz 16

18. Bortoleto 14

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 584 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 248

04. Red Bull Racing 214

05. Williams 80

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 60

08. Sauber 51

09. Haas 44

10. Alpine 20