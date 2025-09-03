Franz Tost: Das erwartet er von Cadillac und Audi

Der langjährige F1-Teamchef Franz Tost verfolgt das Geschehen in der Königsklasse weiterhin aufmerksam mit. Der Szenekenner verrät im SPEEDWEEK.com-Gespräch, was er Cadillac und Audi im nächsten Jahr zutraut.

Die Formel-1-Saison 2025 geht noch über neun Runden, dennoch wird vermehrt über das nächste Jahr gesprochen. Denn in der nächsten Saison werden die WM-Teilnehmer und die Fans mit vielen Neuerungen konfrontiert. Da wäre einmal das neue Reglement, das die Autos und ihre Antriebseinheiten stark verändert. Auch die Reifen unterscheiden sich deutlich von jenen, die in diesem Jahr zum Einsatz kommen.

Hinzu kommt, dass das Feld um ein weiteres Team erweitert wird: Cadillac wird in die Königsklasse einsteigen, und setzt bei der Fahrer-Paarung auf Erfahrung: Die Amerikaner schicken die Routiniers Valtteri Bottas und Sergio Pérez ins Rennen. Mit Audi steigt überdies ein neuer Hersteller in die WM ein. Das Sauber-Team wird künftig für die Marke mit den Ringen um WM-Punkte kämpfen.

Eine allgemeine Prognose ist angesichts der vielen Änderungen schwierig, wie auch Teamchef Franz Tost im SPEEDWEEK.com-Gespräch betont. Der Tiroler lenkte von 2006 bis Ende 2023 die Geschicke des zweiten Red Bull-Teams aus Faenza, das erst unter dem Namen Toro Rosso, dann als AlphaTauri-Team und nun als Visa CashApp Racing Bulls antritt.

Tost winkt auf die Frage nach dem Kräfteverhältnis 2026 ab: «Ich wage keine Prognose. Man weiss ja nicht, wo die einzelnen Teams in ihrer Entwicklung von Chassis und Motor stehen. Ich denke aber, dass Mercedes sehr viel Erfahrung hat, auch Ferrari. Wie sich Red Bull schlägt mit dem ersten eigenen Motor, wird spannend. Insgesamt ist das also eine interessante Phase.»

Mit Blick auf Neueinsteiger Cadillac und das Fahrer-Duo Bottas und Pérez warnt der 69-Jährige: «Es wird schwierig werden. Für mich ist die Struktur nicht klar. Das Team operiert mit dem Designteam aus den USA, ein Teil ist in England stationiert. Da muss man die Effizienz hinterfragen, auch wegen der Zeitdifferenz. Ich hätte das Team komplett in England beheimatet. Die Fahrerwahl kann ich nicht nachvollziehen. Ein Routinier ist okay, aber man hätte einen Jungen mitnehmen sollen. Aber man wird ja sehen, wie es läuft.»

Tost lobt deshalb die Fahrerwahl von Audi. Er erklärt: «Die Wahl ist sehr gut. Nico Hülkenberg macht einen Superjob, Gabriel Bortoleto kam in diesem Jahr rein und lernt. Er zeigte zuletzt sehr starke Leistungen. Allerdings wird er in der zweiten Saisonhälfte mit einigen für ihn neuen Strecken vielleicht Probleme haben. Aber er macht seine Sache gut und wird 2026 gerüstet sein. Ich erwarte Audi vorn dabei, nicht unter den ersten Drei, aber bald dahinter. Ich traue ihnen zu, zwischen Platz 4 und 6 unter den Teams zu sein.»

Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:38:29,849 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,271

03. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +3,233

04. George Russell (GB), Mercedes, +5,654

05. Alex Albon (T), Williams, +6,327

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +9,044

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +9,497

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,709

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +13,597

10. Esteban Ocon (F), Haas, +14,063

11. Franco Colapinto (RA), Alpine, +14,511

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +17,063

13. Carlos Sainz (E), Williams, +17,376

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +19,725

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +21,565

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +22,029

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +23,629

18. Lando Norris (GB), McLaren +8 Runden *

Out

* wegen Motorschadens ausgeschieden, aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Antonelli

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Unfall





WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 309 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 205

04. Russell 184

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 64

09. Hülkenberg 37

10. Hadjar 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bearman 16

17. Sainz 16

18. Bortoleto 14

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 584 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 248

04. Red Bull Racing 214

05. Williams 80

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 60

08. Sauber 51

09. Haas 44

10. Alpine 20