Max Verstappen in Monza: Schwachpunkt erkannt?

​Formel-1-Champion Max Verstappen hat zuletzt in Zandvoort Rang 2 hinter Oscar Piastri errungen. In Monza musste der Niederländer mit Red Bull Racing immer wieder Rückschläge einstecken.

Die Formel 1 taumelt atemlos vorwärts: Noch vor wenigen Tagen in den Dünen von Zandvoort an der Nordsee, nun schon im königlichen Park von Monza, unweit von Mailand.

Der vierfache Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat beim Heimrennen in Zandvoort ein wenig unerwartet den zweiten Rang eingefahren, als Profiteur des Ausfalls von Lando Norris.

Der 65-fache GP-Sieger blickt zurück: «Platz 2 war für uns in Zandvoort ein gutes Ergebnis, und es war fabelhaft, vor heimischem Publikum zu feiern und diese Unterstützung zu spüren.»

«Nun weiter nach Monza: eine sehr schnelle Strecke, eine grosse Geschichte und dann diese leidenschaftlichen Fans! Als Team müssen wir an einigen Dingen arbeiten, um uns zu verbessern, unter anderem daran, wie wir mit den Reifen umgehen.»



«Es geht darum, die Leistung vom Qualifying bis ins Rennen durchzuhalten und auf den langen Läufen das Tempo zu halten, besonders auf dieser Strecke. Ich mag Monza, eine Strecke von altem Schrot und Korn.»



Die Bilanz des vierfachen Formel-1-Weltmeisters in Monza ist durchwachsen – Strafversetzungen (wegen des Einbaus neuer Motorteile), Kollisionen, technische Probleme, schwacher Motor, erst im achten Anlauf im königlichen Park gab es einen Podestplatz, mit dem Sieg 2022. 2023 legte der Niederländer nach und gewann den Grossen Preis von Italien zum zweiten Mal.





Max Verstappen in Monza

2015 mit Toro Rosso: Startplatz 20/Rang 12

2016 mit Red Bull Racing: 7./7.

2017 mit Red Bull Racing: 13./10.

2018 mit Red Bull Racing: 5./5.

2019 mit Red Bull Racing: 19./8.

2020 mit Red Bull Racing: 5./out (Motorschaden)

2021 mit Red Bull Racing: 1./out (Kollision mit Hamilton)

2022 mit Red Bull Racing: 7./1.

2023 mit Red Bull Racing: 2./1.

2024 mit Red Bull Racing: 7./6.





Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:38:29,849 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,271

03. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +3,233

04. George Russell (GB), Mercedes, +5,654

05. Alex Albon (T), Williams, +6,327

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +9,044

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +9,497

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,709

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +13,597

10. Esteban Ocon (F), Haas, +14,063

11. Franco Colapinto (RA), Alpine, +14,511

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +17,063

13. Carlos Sainz (E), Williams, +17,376

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +19,725

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +21,565

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +22,029

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +23,629

18. Lando Norris (GB), McLaren +8 Runden *

Out

* wegen Motorschadens ausgeschieden, aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Antonelli

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Unfall





WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 309 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 205

04. Russell 184

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 64

09. Hülkenberg 37

10. Hadjar 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bearman 16

17. Sainz 16

18. Bortoleto 14

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 584 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 248

04. Red Bull Racing 214

05. Williams 80

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 60

08. Sauber 51

09. Haas 44

10. Alpine 20