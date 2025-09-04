Toto Wolff (Mercedes): «Das ist unser Ziel für Monza»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff blickt vor der 16. WM-Runde in Monza auf das vergangene Rennen in Zandvoort zurück. Der Wiener verrät, mit welchem Ziel das Werksteam der Sternmarke in Italien antritt.

Für das Mercedes-Team hätte der GP in Zandvoort sehr viel besser laufen können. Doch zwei Mal sorgte ein unliebsames Treffen mit einem roten Renner für Frust bei den Sternfahrern. George Russell, der mit Charles Leclerc nach einer virtuellen Safety-Car-Phase in Kurve 13 zusammentraf, konnte als Vierter dennoch 12 WM-Punkte sammeln.

Antonelli, der den Monegassen aus dem Ferrari-Team in der dritten Kurve angriff und dabei abschoss, ging leer aus, obwohl er als Sechster ins Ziel gekommen war. Der Teenager aus Bologna wurde durch 15 Strafsekunden auf Platz 16 zurückgeworfen. Die ersten 10 kassierte er für den Crash mit dem Ferrari-Star – für den er sich umgehend bei Ferrari-Teamchef Fred Vasseur entschuldigte. Weitere fünf Sekunden kamen hinzu, weil er das Tempolimit in der Boxengasse knapp überschritten hatte.



Teamchef Toto Wolff sagt rückblickend: «Trotz seines Starts vom elften Platz arbeitete sich Kimi gut durch das Feld. Ohne die Berührung mit Leclerc in der Schlussphase hätte er die vor ihm liegenden Fahrer wahrscheinlich herausfordern können. Auch Georges Rennen wurde durch einen Zwischenfall mit einem Ferrari beeinträchtigt. Er hat gute Arbeit geleistet und trotz erheblicher Schäden am Unterboden Punkte nach Hause gebracht.»

Zufrieden ist der ehrgeizige Wiener aber natürlich nicht. Er sagt, mit welcher Vorgabe seine Mannschaft beim anstehenden Rennwochenende in Monza antritt: «Unser Ziel für Monza ist es, ein konstanteres und unkomplizierteres Wochenende als in Zandvoort abzuliefern. Zeitweise schien unser Tempo gut zu sein, sodass wir um das Podium hätten kämpfen können.»

Mit Blick auf den Highspeed-Klassiker im Königlichen Park, der ein Heimspiel für Antonelli ist, betont der 53-Jährige: «Der Grosse Preis von Italien ist ein besonderes Wochenende mit einer grossartigen Atmosphäre. Für Kimi ist es das zweite Heimrennen der Saison. Das ist für ihn aufregend, aber wir wissen, dass er sich zu 100 Prozent auf seine Aufgabe auf der Strecke konzentrieren wird.»

Und Wolff betont abschliessend: «Das Feld liegt hinter McLaren dicht beieinander, und wir müssen unser Bestes geben, wenn wir den Rückstand auf den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung weiter verkürzen wollen.»

Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:38:29,849 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,271

03. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +3,233

04. George Russell (GB), Mercedes, +5,654

05. Alex Albon (T), Williams, +6,327

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +9,044

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +9,497

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,709

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +13,597

10. Esteban Ocon (F), Haas, +14,063

11. Franco Colapinto (RA), Alpine, +14,511

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +17,063

13. Carlos Sainz (E), Williams, +17,376

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +19,725

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +21,565

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +22,029

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +23,629

18. Lando Norris (GB), McLaren +8 Runden *

Out

* wegen Motorschadens ausgeschieden, aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Antonelli

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Unfall





WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 309 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 205

04. Russell 184

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 64

09. Hülkenberg 37

10. Hadjar 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bearman 16

17. Sainz 16

18. Bortoleto 14

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 584 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 248

04. Red Bull Racing 214

05. Williams 80

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 60

08. Sauber 51

09. Haas 44

10. Alpine 20