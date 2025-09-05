Lando Norris: Die Schattenseiten der McLaren-Dominanz

Die McLaren-Stars Oscar Piastri und Lando Norris sitzen im derzeit stärksten Formel-1-Renner. Das hat nicht nur Vorteile, sagt Letzterer. Sein Rückstand beträgt nach seinem bitteren Zandvoort-Ausfall 34 WM-Punkte.

Für Lando Norris verlief die Rückkehr aus der Formel-1-Sommerpause nicht nach Wunsch. Der Brite, der durch drei Siege in den vier Rennen vor dem Zandvoort-Kräftemessen bis auf neun Punkte an seinen McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri heranrücken konnte, musste auf dem niederländischen Kurs einen unverschuldeten Ausfall hinnehmen.

Norris war hinter seinem Stallgefährten als Zweiter unterwegs, als die Antriebseinheit in seinem McLaren-Renner den Dienst verweigerte. Wenige Runden vor dem Fallen der Zielflagge musste er sein GP-Auto deshalb am Streckenrand abstellen. Weil Piastri den 15. GP für sich entschied wuchs der Abstand zwischen den beiden Teamkollegen auf 34 Punkte an.

Der 25-jährige Pechvogel würde sich deshalb über stärkere Konkurrenten ausserhalb der eigenen Reihen freuen, wie er in Monza betonte: «Dass wir als Team so dominant sind, macht mein Leben nicht einfacher. Das ist wirklich das Frustrierendste am Ganzen. Abgesehen davon gilt weiterhin, dass der Stärkere gewinnen möge.»

Die Enttäuschung von Zandvoort konnte Norris schnell überwinden: «Daran habe ich neben der Strecke gearbeitet, dass ich das kann. Ich habe da definitiv Fortschritte gemacht. Das bedeutet nicht, dass es mich nicht ärgert oder dass ich nicht mehr frustriert bin, wenn es nicht gut läuft und ich Fehler mache. Aber ich kann nun sehr viel besser damit umgehen und verhindern, dass es mich negativ beeinflusst.»

«Es war also überraschend einfach, das abzuhaken und mich auf das anstehende Wochenende zu konzentrieren», fügte der neunfache GP-Sieger an, der hofft, seinen Rückstand im WM-Stand aus eigener Kraft wettmachen zu können. Seinem WM-Gegner Piastri wünscht er kein Pech. «Ich hoffe, das ich das nötige Etwas finde, um die WM dennoch für ich zu entscheiden, ohne dass etwas passiert.»

«Ich habe das Gefühl, jetzt schon das Bestmögliche zu geben und wenn ich den WM-Kampf wegen der Punkte, die ich in Zandvoort verloren habe, nicht für mich entscheide, dann muss ich das erhobenen Hauptes hinnehmen und es im nächsten Jahr noch einmal versuchen. Ich kann mich dadurch nicht zu sehr aus der Bahn werfen lassen, denn niemand hat direkt Schuld daran», fügte Norris an.«Wenn Oscar einen besseren Job, dann muss ich das anerkennen und ihm sagen, dass er das besser hinbekommen hat – so bin ich nun einmal.»

Niederlande-GP, Zandvoort Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:38:29,849 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,271

03. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +3,233

04. George Russell (GB), Mercedes, +5,654

05. Alex Albon (T), Williams, +6,327

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +9,044

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +9,497

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,709

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +13,597

10. Esteban Ocon (F), Haas, +14,063

11. Franco Colapinto (RA), Alpine, +14,511

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +17,063

13. Carlos Sainz (E), Williams, +17,376

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +19,725

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +21,565

16. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +22,029

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +23,629

18. Lando Norris (GB), McLaren +8 Runden *

Out

* wegen Motorschadens ausgeschieden, aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Antonelli

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Unfall





WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 309 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 205

04. Russell 184

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 64

09. Hülkenberg 37

10. Hadjar 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bearman 16

17. Sainz 16

18. Bortoleto 14

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 584 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 248

04. Red Bull Racing 214

05. Williams 80

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 60

08. Sauber 51

09. Haas 44

10. Alpine 20