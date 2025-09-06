Italien-GP Monza kompakt: Ticker, Zeiten, TV, Wetter

​Heute 6. September geht es im ehrwürdigen Autodromo Nazionale von Monza um die Pole-Position für den Traditions-GP von Italien. Alles Wissenswerte übers Abschlusstraining und Rennen finden Sie hier.

Vor dem Abschlusstraining zum Grossen Preis von Italien in Monza zeigt ein Blick auf die letzten Jahre Verblüffendes: In den Strassen von Monte Carlo der spätere Sieger ebenso oft aus Reihe 1 wie beim Traditions-GP von Italien. Wer hätte das erwartet?

Obschon die Tempi in Monte Carlo niedrig, in Monza aber sehr hoch sind: Überholen ist im Parco di Monza ziemlich knifflig, weil der Verfolger mit Luftturbulenzen zu kämpfen hat und das Reifen-Management schwierig ist.

Wer sich dieses Mal die Pole-Position schnappt, darüber halten wir Sie mit unserem Live-Ticker auf dem Laufenden, ab ungefähr 15.45 Uhr.

Für die zahlreichen Besucher aus Deutschland, Österreich und der Schweiz finden Sie hier den Zeitplan für Samstag und Sonntag.

In Sachen Wetter dürfen sich die Besucher weiterhin über freundliches Frühherbst-Wetter freuen.



Natürlich haben wir für Sie auch die wichtigsten Sendetermine der Kollegen von Sky, ServusTV, ORF und SRF zusammengefasst.





Grosser Preis von Italien im TV

Samstag, 6. September

07.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Zweites Freies Training

10.10 Sky Sport F1 – Inside Story: Hülkenberg in Silverstone

10.35 Sky Sport F1 – Greatest Races: Fernando Alonso auf dem Nürburgring 2007

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Drittes Freies Training

12.20 ServusTV – Beginn Übertragung Drittes Freies Training

12.30 Drittes Freies Training

15.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

15.40 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying

15.55 SRF Zwei – Beginn Übertragung Qualifying

16.00 Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

22.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying



Sonntag, 7. September

06.00 Sky Sport F1 – F1 Inside: Kimi Antonelli

06.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

09.15 Sky Sport F1 – Top 20: Best Battles 2024

11.00 Sky Sport F1 – Greatest Races: Fernando Alonso auf dem Nürburgring 2007

11.10 Sky Sport F1 – F1 Inside: Kimi Antonelli

12.30 Sky Sport F1 – Inside Story: Hülkenberg in Silverstone

13.00 Sky Sport F1 – F1 Inside: Kimi Antonelli

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

14.45 ServusTV – Beginn Übertragung Rennen

14.50 SRF Info – Beginn Übertragung Rennen

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

15.00 Grosser Preis von Italien (bei uns im Live-Ticker)

16.40 ServusTV – Analysen & Interviews

16.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

18.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

19.30 Sky Sport F1 – Inside Story: Hülkenberg in Silverstone

20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

22.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

22.30 Sky Sport F1 – Rennen kompakt

23.30 ORF 1 – Wiederholung Rennen







Zeitplan Grosser Preis von Italien

Samstag, 6. September

08.25–08.40: Pisteninspektion und Safety Car-Test

09.15–10.00: Sprintrennen Formel 3 (18 Runden oder 40 Minuten +1 Runde)

10.35–11.05: Qualifying Porsche Supercup

11.20–11.35: Jacky Ickx auf der Bahn

11.35–12.00: Pirelli Hot Laps

12.10–12.20: Pisteninspektion

12.30–13.30: Drittes Training Formel 1

14.15–15.05: Sprintrennen Formel 2 (21 Runden oder 45 Minuten + 1 Runde)

15.10–15.40: Paddock Club Track Tour

15.40–15.50: Pisteninspektion

16.00–17.00: Qualifying Formel 1

17.00–18.00: Pressekonferenz Qualifying

17.15–17.35: Demo historischer F1-Boliden

17.20–18.45: Paddock Club Pit Lane Walk

17.20–18.45: Paddock Club Track Tour

18.15–19.15: F1 Experiences Champions Club Grid Walk und Trophy-Foto



Sonntag, 7. September

07.25–07.40: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.15–09.05: Hauptrennen Formel 3 (22 Runden oder 45 Minuten + 1 Runde)

09.45–10.50: Hauptrennen Formel 2 (30 Runden oder 60 Minuten + 1 Runde)

11.00–11.15: Demo historischer Formel-1-Autos

11.45–12.20: Rennen Porsche Supercup (15 Runden oder 30 Minuten + 1 Runde)

12.35–12.50: Jean Alesi auf der Bahn

12.45–13.30: Paddock Club Pit Lane Walk

12.50–13.00: 500. Grand Prix von Pirelli

13.00–13.30: Paddock Club Track Tour

13.00–13.30: Fahrerparade

13.35–13.55: Pirelli Hot Laps

13.55–14.10: Pisteninspektion

14.44–14.46: Nationalhymne

15.00–17.00: Grand Prix von Italien (53 Runden oder 120 Minuten)







2. Training, Italien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,878 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,961

03. Carlos Sainz (E), Williams, 1:19,974

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:20,059

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:20,070

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,077

07. Alex Albon (T), Williams, 1:20,179

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:20,241

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:20,269

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,276

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:20,383

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:20,475

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:20,528

14. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:20,607

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,645

16. Esteban Ocon (F), Haas, 1:20,654

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:20,811

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:21,102

19. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:21,367

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:21,564









1. Training, Italien

01. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:20,117 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,286

03. Carlos Sainz (E), Williams, 1:20,650

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,692

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:20,940

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,021

07. Alex Albon (T), Williams, 1:21,073

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:21,110

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:21,114

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:21,158

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:21,172

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:21,179

13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:21,201

14. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:21,292

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,295

16. Alex Dunne (IRL), McLaren, 1:21,606

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:21,642

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:21,653

19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:22,058

20. Paul Aron (EST), Alpine, 1:22,153