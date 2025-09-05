Jos Verstappen zu Antonio Pérez: «Was für ein Idiot»

Sergio Pérez’ Vater Antonio Pérez Garibay ist überzeugt: Sein Sohn hätte in seinem letzten Jahr mit Red Bull Racing Weltmeister werden können. Darauf hat Max Verstappens Vater Jos nun mit klaren Worten reagiert.

Sergio «Checo» Pérez wird im nächsten Jahr in die Formel-1-Startaufstellung zurückkehren. Der ehemalige Red Bull Racing-Star wurde neben Valtteri Bottas als zweiter Fahrer von Neueinsteiger Cadillac unter Vertrag genommen. Der Mexikaner hatte sich Ende des vergangenen Jahres aus der Königsklasse verabschiedet, nachdem er vier Jahre lang für Red Bull Racing auf Punktejagd gegangen war.

Sein Vater Antonio Pérez Garibay ist überzeugt: In diesen Jahren hätte sein Sohn auch Weltmeister werden können. In einem kürzlich veröffentlichten Interview erklärte der Vater des GP-Stars: «Checo war vier Jahre bei Red Bull Racing Und wie viele Jahre davon holte das Team den Titel? Alle vier Jahre. Checo hat Verstappen zum Weltmeister gekrönt.»

Damit bezieht er sich auf das Abu Dhabi-Finale von 2021, in dem Pérez wichtige Schützenhilfe für Max Verstappen leistete. Denn er hielt Verstappens WM-Gegner Lewis Hamilton über Runden auf – und sorgte damit dafür, dass sein Teamkollege in Schlagdistanz blieb.

Pérez Senior ging noch einen Schritt weiter und betonte: «Hätte Checo in seinem letzten Jahr mit Red Bull Racing das Auto bekommen, das er verdient hätte, dann wäre er selbst Weltmeister geworden. Sie gaben ihm 2021 ein grossartiges Auto, und er konnte damit Lewis Hamilton in Schach halten.»

Eine Antwort auf diese Aussagen gab es umgehend von Jos Verstappen, Vater des vierfachen Weltmeisters aus dem Red Bull Racing Team. Der GP-Veteran schreibt auf der Social-Media-Plattform «X»: «Was für ein Idiot er doch ist. Er (Sergio Pérez, Anm.) hat immer das gleiche Material bekommen, er hätte einfach Gas geben müssen.»

2. Training, Italien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,878 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,961

03. Carlos Sainz (E), Williams, 1:19,974

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:20,059

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:20,070

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,077

07. Alex Albon (T), Williams, 1:20,179

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:20,241

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:20,269

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,276

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:20,383

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:20,475

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:20,528

14. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:20,607

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,645

16. Esteban Ocon (F), Haas, 1:20,654

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:20,811

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:21,102

19. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:21,367

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:21,564





1. Training, Italien

01. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:20,117 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,286

03. Carlos Sainz (E), Williams, 1:20,650

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,692

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:20,940

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,021

07. Alex Albon (T), Williams, 1:21,073

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:21,110

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:21,114

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:21,158

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:21,172

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:21,179

13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:21,201

14. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:21,292

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,295

16. Alex Dunne (IRL), McLaren, 1:21,606

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:21,642

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:21,653

19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:22,058

20. Paul Aron (EST), Alpine, 1:22,153