Max Verstappen 6. in Monza: Was ihm jetzt Mut macht

Der vierfache Formel-1-Champion Max Verstappen hatte vor dem Monza-Wochenende angekündigt: «Es wird ganz schwierig, unter die ersten Drei zu gelangen.» Nun aber eröffnet sich eine Chance.

Ein Glas halb leer-Mensch würde nach dem zweiten freien Training zum Traditions-GP von Italien in Monza festhalten: Au Backe! Max Verstappen lediglich auf Rang 6.

Ein Glas halb voll-Mensch würde hingegen einen zweiten Blick auf die Zeitenliste werfen und festhalten: Für einen Rückstand von lediglich zwei Zehntelsekunden auf Leader Norris braucht sich keiner zu schämen, zumal in Sachen idealer Reifen-Nutzung noch Luft nach oben ist.

Auch die Abstimmung ist noch verbesserungsfähig. Verstappen selber zeterte am Funk über sein Auto: «Ich habe fast das Heck aus der Kontrolle verloren, der Wagen beginnt auf der kleinsten Bodenunebenheit zu hüpfen.»

Max war nicht der einzige Fahrer, der auf der tückischen Monza-Bahn zaubern musste: Reihenweise gerieten die Piloten neben das Asphaltband, und weil hinter den Randsteinen gleich Kiesbetten lauern, wird jeder Fehler gnadenlos bestraft.

Der Rennwagen vom Typ RB21 in königlichen Park von Monza: Neuer, windschlüpfigerer Frontflügel, dazu ein verbesserter Unterboden für die Autos von Verstappen und Yuki Tsunoda.

Der 65-fache GP-Sieger fasst seinen Freitag in Monza folgendermassen zusammen: «Das ist heute ganz anständig gelaufen. Wir scheinen konkurrenzfähiger zu sein als erwartet, und alles in allem bin ich mit dem Fahrverhalten des Autos zufrieden.»



«Die Verhältnisse heute waren nicht einfach. Die ganze Zeit sind Leute von der Bahn geraten und haben fortwährend Kiesel auf den Asphalt geschaufelt.»



Fazit vom ersten Tag: Auf eine schnelle Runde muss RBR noch ein paar Schippen nachlegen, aber die Dauerläufe sind durchaus ermutigend. Vor allem gemessen an der Darbietung des Teams vor einem Jahr hier ist das ein Fortschritt.







2. Training, Italien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,878 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,961

03. Carlos Sainz (E), Williams, 1:19,974

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:20,059

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:20,070

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,077

07. Alex Albon (T), Williams, 1:20,179

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:20,241

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:20,269

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,276

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:20,383

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:20,475

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:20,528

14. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:20,607

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,645

16. Esteban Ocon (F), Haas, 1:20,654

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:20,811

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:21,102

19. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:21,367

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:21,564







1. Training, Italien

01. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:20,117 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,286

03. Carlos Sainz (E), Williams, 1:20,650

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,692

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:20,940

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,021

07. Alex Albon (T), Williams, 1:21,073

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:21,110

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:21,114

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:21,158

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:21,172

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:21,179

13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:21,201

14. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:21,292

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,295

16. Alex Dunne (IRL), McLaren, 1:21,606

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:21,642

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:21,653

19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:22,058

20. Paul Aron (EST), Alpine, 1:22,153