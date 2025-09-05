Kimi Antonelli nach Crash: «Vertrauen ist noch da»
Kimi Antonelli
Das erste Training vor heimischem Publikum in Monza verlief für Formel-1-Rookie Kimi Antonelli vielversprechend. Der 19-Jährige aus Bologna drehte 25 Runden und war damit der Fleissigste der Top-5-Piloten. Mit 1:20,940 min war er der Fünftschnellste, auf die Bestzeit von Ferrari-Star Lewis Hamilton fehlten ihm knapp acht Zehntel.
Im zweiten Training wollte er sich verbessern – und schoss dabei übers Ziel hinaus. Nach neun Minuten und nur vier gedrehten Runden landete er im Kiesbett der zweiten Lesmo-Kurve. Damit war die Session für ihn gelaufen. Zu seinem Abflug sagte der Mercedes-Nachwuchsstar kleinlaut: «Ich gab angesichts des Grips etwas zu viel Gas und wollte etwas zu viel.»
«Das ist natürlich schade, denn der Tag sah gut aus. Das erste Training lief auch gut, auch der Start der zweiten Session sah stark aus», tröstete sich der 19-Jährige. Und er beteuerte: «Das Vertrauen ist noch da, und wir werden einfach das morgige Programm etwas umstellen müssen. Aber wir werden versuchen, auf alles vorbereitet zu sein.»
«Wir gehen mit dem Set-up auch in die richtige Richtung, und natürlich ist es schade, dass ich jetzt Zeit und Runden verloren habe, aber ich werde meinerseits versuchen, bereit zu sein und ich werde mein Bestes geben», versprach Antonelli daraufhin. Mit Blick aufs Abschlusstraining ergänzte er: «Es wird wohl wie immer hart umkämpft werden, man sieht wie eng es ist, wenn zehn Autos innerhalb von vier Zehntelsekunden liegen. Aber unser Tempo war wie gesagt ganz gut, und wir werden alles geben, um möglichst weit vorne zu starten.»
2. Training, Italien
01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,878 min
02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,961
03. Carlos Sainz (E), Williams, 1:19,974
04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:20,059
05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:20,070
06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,077
07. Alex Albon (T), Williams, 1:20,179
08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:20,241
09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:20,269
10. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,276
11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:20,383
12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:20,475
13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:20,528
14. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:20,607
15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,645
16. Esteban Ocon (F), Haas, 1:20,654
17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:20,811
18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:21,102
19. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:21,367
20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:21,564
1. Training, Italien
01. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:20,117 min
02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,286
03. Carlos Sainz (E), Williams, 1:20,650
04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,692
05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:20,940
06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,021
07. Alex Albon (T), Williams, 1:21,073
08. George Russell (GB), Mercedes, 1:21,110
09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:21,114
10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:21,158
11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:21,172
12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:21,179
13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:21,201
14. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:21,292
15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,295
16. Alex Dunne (IRL), McLaren, 1:21,606
17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:21,642
18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:21,653
19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:22,058
20. Paul Aron (EST), Alpine, 1:22,153