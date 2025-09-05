Kimi Antonelli nach Crash: «Vertrauen ist noch da»

Für Formel-1-Rookie Kimi Antonelli dauerte das zweite Training zum Monza-Heimspiel nur neun Minuten, dann fand sich der Teenager aus dem Mercedes-Team im Kiesbett wieder. Dennoch bleibt er zuversichtlich.

Das erste Training vor heimischem Publikum in Monza verlief für Formel-1-Rookie Kimi Antonelli vielversprechend. Der 19-Jährige aus Bologna drehte 25 Runden und war damit der Fleissigste der Top-5-Piloten. Mit 1:20,940 min war er der Fünftschnellste, auf die Bestzeit von Ferrari-Star Lewis Hamilton fehlten ihm knapp acht Zehntel.

Im zweiten Training wollte er sich verbessern – und schoss dabei übers Ziel hinaus. Nach neun Minuten und nur vier gedrehten Runden landete er im Kiesbett der zweiten Lesmo-Kurve. Damit war die Session für ihn gelaufen. Zu seinem Abflug sagte der Mercedes-Nachwuchsstar kleinlaut: «Ich gab angesichts des Grips etwas zu viel Gas und wollte etwas zu viel.»

«Das ist natürlich schade, denn der Tag sah gut aus. Das erste Training lief auch gut, auch der Start der zweiten Session sah stark aus», tröstete sich der 19-Jährige. Und er beteuerte: «Das Vertrauen ist noch da, und wir werden einfach das morgige Programm etwas umstellen müssen. Aber wir werden versuchen, auf alles vorbereitet zu sein.»

«Wir gehen mit dem Set-up auch in die richtige Richtung, und natürlich ist es schade, dass ich jetzt Zeit und Runden verloren habe, aber ich werde meinerseits versuchen, bereit zu sein und ich werde mein Bestes geben», versprach Antonelli daraufhin. Mit Blick aufs Abschlusstraining ergänzte er: «Es wird wohl wie immer hart umkämpft werden, man sieht wie eng es ist, wenn zehn Autos innerhalb von vier Zehntelsekunden liegen. Aber unser Tempo war wie gesagt ganz gut, und wir werden alles geben, um möglichst weit vorne zu starten.»

2. Training, Italien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,878 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,961

03. Carlos Sainz (E), Williams, 1:19,974

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:20,059

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:20,070

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,077

07. Alex Albon (T), Williams, 1:20,179

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:20,241

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:20,269

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,276

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:20,383

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:20,475

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:20,528

14. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:20,607

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,645

16. Esteban Ocon (F), Haas, 1:20,654

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:20,811

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:21,102

19. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:21,367

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:21,564





1. Training, Italien

01. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:20,117 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,286

03. Carlos Sainz (E), Williams, 1:20,650

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,692

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:20,940

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,021

07. Alex Albon (T), Williams, 1:21,073

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:21,110

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:21,114

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:21,158

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:21,172

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:21,179

13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:21,201

14. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:21,292

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,295

16. Alex Dunne (IRL), McLaren, 1:21,606

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:21,642

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:21,653

19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:22,058

20. Paul Aron (EST), Alpine, 1:22,153