Oscar Piastri (McLaren/4.): Keine Strafe in Monza

​Der neunfache GP-Sieger und Formel-1-WM-Leader Oscar Piastri ist in Monza mit einem blauen Auge davongekommen – klarer Regelverstoss im zweiten freien Training, aber dann waren die Kommissare gnädig.

Da hat der Australier Oscar Piastri Glück gehabt: Für ein klares Foul im zweiten Monza-Training erhält der 24-jährige WM-Leader einen Klaps auf die Hand, mehr nicht.

Das war passiert: Nach der Rot-Phase nach dem Ausrutscher von Kimi Antonelli stellte sich Oscar Piastri in die Boxengasse, um auch ja keine Zeit zu verlieren, wenn es dann wieder losgeht.

Nur: Gemäss Formel-1-Reglement dürfen die Autos erst dann in der Boxengasse Aufstellung nehmen, wenn die FIA verkündet hat, wann es wieder weitergeht. Piastri rollte um 17.13 Uhr in die Gasse, erst eine Minute später bestätigte die Rennleitung, wann es weitergeht.

Klar entging das nicht den Habicht-Augen von Max Verstappen, der sich erkundigte, was der gute Piastri da draussen so treibe.



Wieso nur eine Verwarnung? Die Rennkommissare Felix Holter (Deutschland), Matthieu Remmerie (Belgien), Derek Warwick (Grossbritannien) und Valerio Brizzolari (Italien) finden, «dass der Fahrer von Wagen Nummer 81 durch sein Verhalten keinen sportlichen Vorteil erlangt hat. Das Team gab zu, dass sie aus Versehen auf die Meldung ‚Strecke frei’ reagiert hätten. Zudem spielte sich das alles in einem freien Training ab.»



Piastri, Viertschnellster im zweiten Monza-Training: «Ganz ehrlich, ich wäre sehr überrascht gewesen, hätte das mehr gegeben als einen Verweis. Wir haben uns da einfach verschätzt, da war kein böser Wille dahinter.»



Was seinen McLaren-Rennwagen angeht, so findet Oscar: «Klar war es kein Vorteil, das erste Training sausen lassen zu müssen. Da sass unser Nachwuchsmann Alex Dunne am Steuer. Ich musste dann etwas mehr Arbeit ins zweite Training packen. Aber ich fühlte mich sofort wohl im Wagen.»



«Auf die Zeiten gebe ich nicht viel. Meine schnellste Runde habe ich auf Walzen gefahren, die nicht mehr die neuesten waren. Ich muss noch etwas Tempo finden am Samstag, dann wird alles gut. Aber es wird so kommen, wie ich schon vermutet hatte – die Spitzenpiloten liegen ganz dicht beisammen.»







2. Training, Italien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,878 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,961

03. Carlos Sainz (E), Williams, 1:19,974

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:20,059

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:20,070

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,077

07. Alex Albon (T), Williams, 1:20,179

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:20,241

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:20,269

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,276

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:20,383

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:20,475

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:20,528

14. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:20,607

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,645

16. Esteban Ocon (F), Haas, 1:20,654

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:20,811

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:21,102

19. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:21,367

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:21,564









1. Training, Italien

01. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:20,117 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,286

03. Carlos Sainz (E), Williams, 1:20,650

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,692

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:20,940

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,021

07. Alex Albon (T), Williams, 1:21,073

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:21,110

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:21,114

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:21,158

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:21,172

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:21,179

13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:21,201

14. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:21,292

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,295

16. Alex Dunne (IRL), McLaren, 1:21,606

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:21,642

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:21,653

19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:22,058

20. Paul Aron (EST), Alpine, 1:22,153



