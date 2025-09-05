F1-Champion Max Verstappen: Sieg in Monza möglich?

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen beendete den Trainingsfreitag auf dem Monza-Rundkurs zwar nur als Sechstschnellster. Dennoch hofft Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko, dass er um den Sieg kämpfen kann.

Im ersten freien Training auf dem Highspeed-Rundkurs im Königlichen Park von Monza war Max Verstappen noch der Viertschnellste. Der Titelverteidiger blieb aber mehr als eine halbe Sekunde langsamer als Ferrari-Star Lewis Hamilton, der zur Freude der Tifosi die schnellste Runde drehte. Im zweiten Training war der Niederländer aus dem Red Bull Racing Team nunmehr Sechstschnellster, sein Rückstand auf die Tagesbestzeit von Lando Norris schrumpfte allerdings auf etwas weniger als zwei Zehntel.

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko fasste zufrieden zusammen: «Gegenüber dem Vorjahr ist das eine unglaubliche Steigerung. Ich denke, in den Longruns waren wir konkurrenzfähig. Auf einer Runde ist noch einiges zu tun, aber wir glauben zu wissen, wo wir ansetzen müssen. Und ein Rückstand von zwei Zehntelsekunden ist aufzuholen. Deshalb sind wir bis jetzt sehr, sehr zufrieden.»

Der Fortschritt sei sowohl aus den Lehren zurückzuführen, die man von den Erfahrungen von 2024 gezogen habe, als auch auf die Neuerungen beim Frontflügel und Unterboden, die das Team aus Milton Keynes ans Auto gebracht hat. «Wir haben ein paar Updates gebracht, die eher klein sind, aber als Paket ist ein Unterschied spürbar. Und wir haben auch bei der Abstimmung nun eine andere Philosophie verfolgt. Das scheint auch zu funktionieren», berichtete der Grazer zufrieden.

Seine Erwartungen sind entsprechend hoch: Marko will mehr als nur Best-of-the-Rest hinter McLaren sein. «Wir hoffen, mit anderen kämpfen zu können, ich würde auch sagen, um den Sieg. Natürlich nur, wenn McLaren morgen nicht noch nachlegt», erklärt der 82-Jährige selbstbewusst.

2. Training, Italien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,878 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,961

03. Carlos Sainz (E), Williams, 1:19,974

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:20,059

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:20,070

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,077

07. Alex Albon (T), Williams, 1:20,179

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:20,241

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:20,269

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,276

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:20,383

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:20,475

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:20,528

14. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:20,607

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,645

16. Esteban Ocon (F), Haas, 1:20,654

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:20,811

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:21,102

19. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:21,367

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:21,564





1. Training, Italien

01. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:20,117 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,286

03. Carlos Sainz (E), Williams, 1:20,650

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,692

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:20,940

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,021

07. Alex Albon (T), Williams, 1:21,073

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:21,110

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:21,114

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:21,158

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:21,172

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:21,179

13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:21,201

14. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:21,292

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,295

16. Alex Dunne (IRL), McLaren, 1:21,606

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:21,642

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:21,653

19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:22,058

20. Paul Aron (EST), Alpine, 1:22,153