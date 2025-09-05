Gabriel Bortoleto: Schützenhilfe von Max Verstappen
Max Verstappen steht nicht nur bei vielen Fans und GP-Experten hoch im Kurs, auch die Formel-1-Rookies sind begeistert vom vierfachen Weltmeister, der hilfsbereit und freundlich zu den Neulingen im Feld ist. Einer, der den Red Bull Racing-Star besonders lobt, ist Gabriel Bortoleto.
Der Brasilianer aus dem Sauber-Team pflegt auch ausserhalb des Fahrerlagers ein gutes Verhältnis zum 65-fachen GP-Sieger. Zuletzt spielten die Beiden «Call of Duty», wie Bortoleto im Fahrerlager von Monza erzählte. «Das war lustig – so verbringen wir unsere Tage. Es war schön, einfach etwas Spass zu haben und zusammen zu lachen.»
Der niederländische GP-Star und der Rookie aus São Paulo sind auch im Sim viel unterwegs, wie der 20-Jährige offenbarte: «Wir üben viel und ich würde sagen, es ist immer hilfreich, wenn er mir Tips zu Strecken gibt, die er bereits gut kennt. Er sagt mir dann, worauf ich achten soll. Das ist immer sehr wertvoll. Er ist ja ein vierfacher Weltmeister und hat entsprechend viele Erfolge gefeiert – ich bin unglaublich froh, dass ich einen wie ihn habe.»
«Manchmal muss ich nicht einmal fragen, es kommt von ihm aus. Er hat da überhaupt kein Eigeninteresse, er arbeitet ja nicht mit mir, aber hilft mir dennoch sehr, dafür bin ich ihm sehr dankbar», fuhr Bortoleto fort, und ergänzte: «Er half mir schon zu Formel-3-Zeiten und wir sind gute Freunde geworden, wahrscheinlich mag er mich, deshalb hilft er mir. Er will, dass ich mich in der Formel 1 gut anstelle. Und ich habe nie ein Geheimnis darum gemacht, dass er für mich der Top-Fahrer in der Formel 1 ist. Ich schaue genau, was er gemacht hat und was er heute macht. Das wird er wohl mögen.»
WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 309 Punkte
02. Norris 275
03. Verstappen 205
04. Russell 184
05. Leclerc 151
06. Hamilton 109
07. Antonelli 64
08. Albon 64
09. Hülkenberg 37
10. Hadjar 37
11. Stroll 32
12. Alonso 30
13. Ocon 28
14. Gasly 20
15. Lawson 20
16. Bearman 16
17. Sainz 16
18. Bortoleto 14
19. Tsunoda 12
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 584 Punkte
02. Ferrari 260
03. Mercedes 248
04. Red Bull Racing 214
05. Williams 80
06. Aston Martin 62
07. Racing Bulls 60
08. Sauber 51
09. Haas 44
10. Alpine 20