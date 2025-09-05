Gabriel Bortoleto: Schützenhilfe von Max Verstappen

Formel-1-Champion Max Verstappen pflegt auch abseits des Fahrerlagers ein gutes Verhältnis zu einigen GP-Stars. Einer davon ist Sauber-Rookie Gabriel Bortoleto, der den Red Bull Racing-Star in den höchsten Tönen lobt.

Max Verstappen steht nicht nur bei vielen Fans und GP-Experten hoch im Kurs, auch die Formel-1-Rookies sind begeistert vom vierfachen Weltmeister, der hilfsbereit und freundlich zu den Neulingen im Feld ist. Einer, der den Red Bull Racing-Star besonders lobt, ist Gabriel Bortoleto.

Der Brasilianer aus dem Sauber-Team pflegt auch ausserhalb des Fahrerlagers ein gutes Verhältnis zum 65-fachen GP-Sieger. Zuletzt spielten die Beiden «Call of Duty», wie Bortoleto im Fahrerlager von Monza erzählte. «Das war lustig – so verbringen wir unsere Tage. Es war schön, einfach etwas Spass zu haben und zusammen zu lachen.»

Der niederländische GP-Star und der Rookie aus São Paulo sind auch im Sim viel unterwegs, wie der 20-Jährige offenbarte: «Wir üben viel und ich würde sagen, es ist immer hilfreich, wenn er mir Tips zu Strecken gibt, die er bereits gut kennt. Er sagt mir dann, worauf ich achten soll. Das ist immer sehr wertvoll. Er ist ja ein vierfacher Weltmeister und hat entsprechend viele Erfolge gefeiert – ich bin unglaublich froh, dass ich einen wie ihn habe.»

«Manchmal muss ich nicht einmal fragen, es kommt von ihm aus. Er hat da überhaupt kein Eigeninteresse, er arbeitet ja nicht mit mir, aber hilft mir dennoch sehr, dafür bin ich ihm sehr dankbar», fuhr Bortoleto fort, und ergänzte: «Er half mir schon zu Formel-3-Zeiten und wir sind gute Freunde geworden, wahrscheinlich mag er mich, deshalb hilft er mir. Er will, dass ich mich in der Formel 1 gut anstelle. Und ich habe nie ein Geheimnis darum gemacht, dass er für mich der Top-Fahrer in der Formel 1 ist. Ich schaue genau, was er gemacht hat und was er heute macht. Das wird er wohl mögen.»

WM-Stand (nach 15 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 309 Punkte

02. Norris 275

03. Verstappen 205

04. Russell 184

05. Leclerc 151

06. Hamilton 109

07. Antonelli 64

08. Albon 64

09. Hülkenberg 37

10. Hadjar 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bearman 16

17. Sainz 16

18. Bortoleto 14

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 584 Punkte

02. Ferrari 260

03. Mercedes 248

04. Red Bull Racing 214

05. Williams 80

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 60

08. Sauber 51

09. Haas 44

10. Alpine 20