Lewis Hamilton: «Lieber jetzt als im nächsten Jahr»

Formel-1-Star Lewis Hamilton durfte am Trainingsfreitag in Monza die Bestzeit im ersten Training bejubeln. Den Tag schloss er als Fünftschnellster ab. Den GP muss er aber mit einer Startplatz-Strafe in Angriff nehmen.

Für Lewis Hamilton gab es nach dem Rennen in Zandvoort dicke Post von den Regelhütern. Weil er die Vorgaben des Renndirektors vor dem Rennen missachtet und sein Tempo unter Doppelgelb zu wenig reduziert hatte, kassierte er eine Strafversetzung um fünf Startpositionen für das Ferrari-Heimspiel im Königlichen Park von Monza.

Der siebenfache Weltmeister liess sich davon nicht beirren und drehte im ersten freien Training auf dem Highspeed-Kurs die schnellste Runde. In der zweiten Session musste er sich mit dem fünften Platz auf der Zeitenliste begnügen. Dennoch war er zufrieden. Er schwärmte: «Es ist etwas ganz Besonderes, vor den Tifosi auf die Strecke zu gehen. Die Leidenschaft und Energie hier in Monza sind wirklich einzigartig.»

Und er erzählte: «Das erste Training lief gut. Dann haben wir einige Änderungen für das zweite Training vorgenommen, und das hat das Fahrverhalten etwas verschlechtert. Aber wir wissen, dass wir auf das Set-up von der ersten Session zurückgehen können.»

«Es ist besser, dass wir nun unsere Lehren aus dem zweiten Training ziehen und fürs dritten Training und Qualifying reagieren können», weiss der Rekord-GP-Sieger, der das Kräfteverhältnis folgendermassen einschätzt: «Ich denke, McLaren ist immer noch sehr, sehr schnell, aber die Abstände in der Top-5 und der Top-10 sind sehr klein. Es wird nicht einfach und es ist nicht einfach, zu überholen.»

«Und dann starte ich auch noch mit dieser Startplatz-Strafe, die natürlich nicht optimal ist. Aber lieber jetzt als im nächsten Jahr, schätze ich», sagte er zur Hypothek, mit der er den 16. GP des Jahres in Angriff nehmen muss. «Aber natürlich wird es nicht einfach, dennoch bin ich optimistisch und glaube, dass ich nach vorne kommen kann. Ich war mit dem Auto sehr viel glücklicher, und ich hoffe, dass das so weitergehen wird», fügte Hamilton an.

2. Training, Italien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,878 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,961

03. Carlos Sainz (E), Williams, 1:19,974

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:20,059

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:20,070

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,077

07. Alex Albon (T), Williams, 1:20,179

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:20,241

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:20,269

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,276

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:20,383

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:20,475

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:20,528

14. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:20,607

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,645

16. Esteban Ocon (F), Haas, 1:20,654

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:20,811

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:21,102

19. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:21,367

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:21,564





1. Training, Italien

01. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:20,117 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,286

03. Carlos Sainz (E), Williams, 1:20,650

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,692

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:20,940

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,021

07. Alex Albon (T), Williams, 1:21,073

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:21,110

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:21,114

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:21,158

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:21,172

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:21,179

13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:21,201

14. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:21,292

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,295

16. Alex Dunne (IRL), McLaren, 1:21,606

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:21,642

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:21,653

19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:22,058

20. Paul Aron (EST), Alpine, 1:22,153