Lando Norris (1.): «Abstände sind etwas zu knapp»

McLaren-Star Lando Norris fehlten im ersten Monza-Training noch 9 Zehntel auf die Bestzeit von Lewis Hamilton. Am Ende des Tages war er aber der Schnellste. Trotzdem fällt seine Erfolgsprognose vorsichtig aus.

Nach der bitteren Pille von Zandvoort durfte sich Lando Norris über einen gelungenen Auftakt ins 16. Rennwochenende der Saison freuen. Auf dem Highspeed-Kurs von Monza war der Brite, der im vergangenen Rennen noch einen unverschuldeten Ausfall hatte hinnehmen müssen, die Bestzeit bejubeln. Sein Vorsprung auf den ersten Verfolger Charles Leclerc fiel mit 83 Tausendstelsekunden aber denkbar knapp aus.

Kein Wunder, fasste der WM-Zweite aus dem McLaren-Team nach getaner Arbeit zusammen: «Ich bin relativ zufrieden. Normalerweise haben wir zu diesem Zeitpunkt bereits eine Sekunde Vorsprung auf alle anderen. Im Moment sind mir die Abstände etwas zu knapp. Doch es gibt da ein paar Kleinigkeiten, die wir verbessern müssen. Aber es ist gut, der Schnellste zu sein. Wir konnten uns im Verlauf des Tages etwas verbessern, aber ich muss versuchen, meinen Vorsprung zu vergrössern, damit ich ein etwas besseres Gefühl habe.»

Auch beim Thema Fahrverhalten fiel Norris’ Antwort nüchtern aus: «Es ist am Steuer schwieriger, als mir lieb ist», erklärte er auf die Frage, wie sich sein Auto am Limit anfühle. «Diese Strecke ist das Gegenteil von Zandvoort, wo wir klar die Schnellsten waren. Die Charakteristik ist ganz anders, deshalb überrascht mich das nicht. Wir haben auf einer Piste, auf der man mit wenig Abtrieb unterwegs ist, damit gerechnet. Unter diesen Bedingungen schneiden wir etwas schlechter ab als auf einer Bahn, auf der man viel Abtrieb braucht.»

«Die Konkurrenz hat aufgeholt, die Abstände fallen knapper aus und das macht unser Leben natürlich etwas schwieriger. Aber ich denke, wir sind immer noch in einer ganz ordentlichen Lage. Es gibt ein paar kleinere Dinge, die wir verbessern können, und wenn wir das hinbekommen, sollten wir auch etwas besser abschneiden», ergänzte der McLaren-Pilot.

2. Training, Italien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,878 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,961

03. Carlos Sainz (E), Williams, 1:19,974

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:20,059

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:20,070

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,077

07. Alex Albon (T), Williams, 1:20,179

08. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:20,241

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:20,269

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,276

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:20,383

12. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:20,475

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:20,528

14. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:20,607

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:20,645

16. Esteban Ocon (F), Haas, 1:20,654

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:20,811

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:21,102

19. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:21,367

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:21,564





1. Training, Italien

01. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:20,117 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,286

03. Carlos Sainz (E), Williams, 1:20,650

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,692

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:20,940

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:21,021

07. Alex Albon (T), Williams, 1:21,073

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:21,110

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:21,114

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:21,158

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:21,172

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:21,179

13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:21,201

14. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:21,292

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:21,295

16. Alex Dunne (IRL), McLaren, 1:21,606

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:21,642

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:21,653

19. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:22,058

20. Paul Aron (EST), Alpine, 1:22,153