Italien-GP Monza: Ferrari-Fans hoffen auf ein Wunder
Die Tifosi hoffen in Monza auf ihr Ferrari
Schon früh am Morgen sind die Tifosi zu Tausenden nach Monza geströmt, natürlich drücken sie vor allem den Ferrari-Fahrern die Daumen. Wir berichten für Sie heute ab ca. 14.00 Uhr mit unserem beliebten Live-Ticker vom geschichtsreichen Monza-GP.
Die treuen Tifosi hoffen auf ein kleines Rennwunder mit Charles Leclerc, der als Vierter ins Rennen gehen wird (hinter Max Verstappen, Lando Norris und Oscar Piastri). Nur: Dazu müsste der Monegasse an diesen schnellen drei Herren vorbei, und wenn wir uns die Dauerläufe vom Freitag angucken, dann ist damit jetzt nicht unbedingt zu rechnen.
Von Lewis Hamilton ist ohnehin wenig zu erwarten: Der Brite hat in der Quali eine solide fünftbeste Zeit erzielt, aber wegen seiner Strafe von Zandvoort (unter gelber Flagge zu wenig verlangsamt), wird er um fünf Ränge strafversetzt, und auf von einen Sieger von P10 zu wetten, das ist schon sehr gewagt.
Für die Besucher aus Deutschland, Österreich und der Schweiz finden Sie hier auch den Zeitplan für den Renntag. Petrus zeigt Gnade mit den Rennbesuchern – es bleibt schön und warm.
Natürlich haben wir für Sie auch die wichtigsten Sendetermine der Kollegen von Sky, ServusTV, ORF und SRF zusammengefasst.
Grosser Preis von Italien im TV
Sonntag, 7. September
09.15 Sky Sport F1 – Top 20: Best Battles 2024
11.00 Sky Sport F1 – Greatest Races: Fernando Alonso auf dem Nürburgring 2007
11.10 Sky Sport F1 – F1 Inside: Kimi Antonelli
12.30 Sky Sport F1 – Inside Story: Hülkenberg in Silverstone
13.00 Sky Sport F1 – F1 Inside: Kimi Antonelli
13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen
14.45 ServusTV – Beginn Übertragung Rennen
14.50 SRF Info – Beginn Übertragung Rennen
14.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen
15.00 Grosser Preis von Italien (bei uns im Live-Ticker)
16.40 ServusTV – Analysen & Interviews
16.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews
17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen
18.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
19.30 Sky Sport F1 – Inside Story: Hülkenberg in Silverstone
20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen
22.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
22.30 Sky Sport F1 – Rennen kompakt
23.30 ORF 1 – Wiederholung Rennen
Zeitplan Grosser Preis von Italien
Sonntag, 7. September
07.25–07.40: Pisteninspektion und Safety Car-Test
08.15–09.05: Hauptrennen Formel 3 (22 Runden oder 45 Minuten + 1 Runde)
09.45–10.50: Hauptrennen Formel 2 (30 Runden oder 60 Minuten + 1 Runde)
11.00–11.15: Demo historischer Formel-1-Autos
11.45–12.20: Rennen Porsche Supercup (15 Runden oder 30 Minuten + 1 Runde)
12.35–12.50: Jean Alesi auf der Bahn
12.45–13.30: Paddock Club Pit Lane Walk
12.50–13.00: 500. Grand Prix von Pirelli
13.00–13.30: Paddock Club Track Tour
13.00–13.30: Fahrerparade
13.35–13.55: Pirelli Hot Laps
13.55–14.10: Pisteninspektion
14.44–14.46: Nationalhymne
15.00–17.00: Grand Prix von Italien (53 Runden oder 120 Minuten)
Qualifying, Italien
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,792 min
02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:18,869
03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,982
04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,007
05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:19,124 *
06. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,157
07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:19,200
08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:19,390
09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,424
10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:19,519
11. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:19,446
12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:19,498
13. Carlos Sainz (E), Williams, 1:19,528
14. Alex Albon (T), Williams, 1:19,583
15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:19,707
16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:19,917
17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,948
18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:19,992
19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,103
20. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:20,279
* Rückversetzung um fünf Ränge fürs Rennen