Italien-GP Monza: Ferrari-Fans hoffen auf ein Wunder

​Heute 7. September geht es im Tempel des Speed um den Sieg beim Grossen Preis von Italien. Alles Wissenswerte zum Traditionsrennen im königlichen Park finden Sie hier in unserer Übersicht.

Schon früh am Morgen sind die Tifosi zu Tausenden nach Monza geströmt, natürlich drücken sie vor allem den Ferrari-Fahrern die Daumen. Wir berichten für Sie heute ab ca. 14.00 Uhr mit unserem beliebten Live-Ticker vom geschichtsreichen Monza-GP.

Die treuen Tifosi hoffen auf ein kleines Rennwunder mit Charles Leclerc, der als Vierter ins Rennen gehen wird (hinter Max Verstappen, Lando Norris und Oscar Piastri). Nur: Dazu müsste der Monegasse an diesen schnellen drei Herren vorbei, und wenn wir uns die Dauerläufe vom Freitag angucken, dann ist damit jetzt nicht unbedingt zu rechnen.

Von Lewis Hamilton ist ohnehin wenig zu erwarten: Der Brite hat in der Quali eine solide fünftbeste Zeit erzielt, aber wegen seiner Strafe von Zandvoort (unter gelber Flagge zu wenig verlangsamt), wird er um fünf Ränge strafversetzt, und auf von einen Sieger von P10 zu wetten, das ist schon sehr gewagt.

Für die Besucher aus Deutschland, Österreich und der Schweiz finden Sie hier auch den Zeitplan für den Renntag. Petrus zeigt Gnade mit den Rennbesuchern – es bleibt schön und warm.



Natürlich haben wir für Sie auch die wichtigsten Sendetermine der Kollegen von Sky, ServusTV, ORF und SRF zusammengefasst.





Grosser Preis von Italien im TV

Sonntag, 7. September

09.15 Sky Sport F1 – Top 20: Best Battles 2024

11.00 Sky Sport F1 – Greatest Races: Fernando Alonso auf dem Nürburgring 2007

11.10 Sky Sport F1 – F1 Inside: Kimi Antonelli

12.30 Sky Sport F1 – Inside Story: Hülkenberg in Silverstone

13.00 Sky Sport F1 – F1 Inside: Kimi Antonelli

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

14.45 ServusTV – Beginn Übertragung Rennen

14.50 SRF Info – Beginn Übertragung Rennen

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

15.00 Grosser Preis von Italien (bei uns im Live-Ticker)

16.40 ServusTV – Analysen & Interviews

16.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

18.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

19.30 Sky Sport F1 – Inside Story: Hülkenberg in Silverstone

20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

22.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

22.30 Sky Sport F1 – Rennen kompakt

23.30 ORF 1 – Wiederholung Rennen







Zeitplan Grosser Preis von Italien

Sonntag, 7. September

07.25–07.40: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.15–09.05: Hauptrennen Formel 3 (22 Runden oder 45 Minuten + 1 Runde)

09.45–10.50: Hauptrennen Formel 2 (30 Runden oder 60 Minuten + 1 Runde)

11.00–11.15: Demo historischer Formel-1-Autos

11.45–12.20: Rennen Porsche Supercup (15 Runden oder 30 Minuten + 1 Runde)

12.35–12.50: Jean Alesi auf der Bahn

12.45–13.30: Paddock Club Pit Lane Walk

12.50–13.00: 500. Grand Prix von Pirelli

13.00–13.30: Paddock Club Track Tour

13.00–13.30: Fahrerparade

13.35–13.55: Pirelli Hot Laps

13.55–14.10: Pisteninspektion

14.44–14.46: Nationalhymne

15.00–17.00: Grand Prix von Italien (53 Runden oder 120 Minuten)







Qualifying, Italien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,792 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:18,869

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,982

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,007

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:19,124 *

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,157

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:19,200

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:19,390

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,424

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:19,519

11. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:19,446

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:19,498

13. Carlos Sainz (E), Williams, 1:19,528

14. Alex Albon (T), Williams, 1:19,583

15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:19,707

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:19,917

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,948

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:19,992

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,103

20. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:20,279



* Rückversetzung um fünf Ränge fürs Rennen