Lando Norris (2.): «Ich erwarte kein Wunder»

McLaren-Star Lando Norris verpasste die Monza-Pole nur knapp. Der Brite musste sich Red Bull Racing-Star Max Verstappen geschlagen geben. Dennoch war er nach der Zeitenjagd im Königlichen Park zufrieden.

Nur wenige Sekunden durfte sich Lando Norris am Ende des Qualifyings auf dem Autodromo Nazionale von Monza über die Bestzeit freuen. Dann kreuzte Red Bull Racing-Ausnahmekönner Max Verstappen die Ziellinie und schnappte sich zum zweiten Mal nach 2021 die Pole zum Italien-GP. Der Titelverteidiger schaffte die 5,739 km lange Runde in 1:18,792 min.

Norris, der 77 Tausendstel langsamer blieb, erklärte nach dem Abschlusstraining: «Max war das ganze Wochenende hindurch schon schnell und es ist nie überraschend, wenn er die Pole holt. Die Session war nicht einfach für mich, es war ein Auf und Ab und ich habe einfach zu viele Fehler gemacht.»

«Dann habe ich am Ende eine ziemlich gute Runde hinbekommen, deshalb bin ich glücklich mit dem zweiten Platz», beteuerte der WM-Zweite, dem 34 Punkte auf WM-Leader Oscar Piastri fehlen. «Ich bewerte mein Ergebnis immer aufgrund der Leistung, die ich auf der Strecke gezeigt habe. Und ich habe nicht das Gefühl, den besten Job gemacht zu haben. Aber dennoch bin ich happy mit dem zweiten Platz.»

«Es ist keine schlechte Ausgangslage, und ich will natürlich immer vor allen anderen sein. Aber für das Rennen ist es keine schlechte Position, ich freue mich schon auf den Grand Prix. Denn unser Renntempo ist normalerweise unsere Stärke», fügte Piastri an.

«Aber ich bin mir sicher, dass es eine grosse Herausforderung werden wird, an Max vorbeizukommen. Ich erwarte kein Wunder, und wir haben auch die Ferrari-Jungs hinter uns, die sicherlich auch darauf aus sind, so schnell wie möglich nach vorne zu kommen», mahnte der 25-Jährige.

Qualifying, Italien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,792 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:18,869

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,982

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,007

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:19,124*

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,157

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:19,200

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:19,390

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,424

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:19,519

11. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:19,446

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:19,498

13. Carlos Sainz (E), Williams, 1:19,528

14. Alex Albon (T), Williams, 1:19,583

15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:19,707

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:19,917

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,948

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:19,992

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,103

20. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:20,279



*Rückversetzung um fünf Startpositionen fürs Rennen