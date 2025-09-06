Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Formel 1: In Monza 1970 starb Jochen Rindt

Live-Ticker Quali: Ferrari-Pole beim Monza-Heimspiel?

Von Vanessa Georgoulas
Charles Leclerc war in jedem der diesjährigen freien Trainings in Monza der Schnellste
Charles Leclerc war in jedem der diesjährigen freien Trainings in Monza der Schnellste

Charles Leclerc war in allen drei Monza-Trainings der Zweitschnellste, Lewis Hamilton war im 1. Training sogar der Schnellste. Ob die Tifosi eine Ferrari-Pole bejubeln dürfen, gibt’s hier im Ticker live mitzulesen.
McLaren-Star Lando Norris erklärte nachdem er die Tagesbestzeit am Trainingsfreitag aufgestellt hatte: «Die Abstände sind mir zu knapp, um mich wohl zu fühlen.» Tatsächlich blieb Charles Leclerc als Zweitschnellster des zweiten Trainings nur 83 Tausendstel langsamer. In der letzten freien Trainingsstunde war der Brite wieder der Spitzenreiter – und Leclerc mit nunmehr 21 Tausendsteln erneut sein erster Verfolger.

Die Tifosi im Königlichen Park von Monza träumen deshalb von einer Pole in Rot. Es wäre die 24. Pole-Position eines Ferrari-Piloten auf dem italienischen Highspeed-Kurs. Hoffnungen auf ein starkes Quali-Ergebnis beim 16. GP-Abschlusstraining des Jahres machen sich aber auch die Ferrari-Stars Norris und Oscar Piastri.

Auch Titelverteidiger Max Verstappen könnte sich mit einer starken Runde die beste Ausgangslage verschaffen – wie er das schon so oft gemacht hat. Ob der Red Bull Racing-Star einmal mehr die Konkurrenz hinter sich lassen kann, gibt’s hier im SPEEDWEEK.com-Ticker live mitzulesen.

