Toto Wolff (Mercedes): «Ein frustrierendes Ende»
Mercedes-Teamchef Toto Wolff
In dem freien Monza-Trainings waren die Abstände zwischen den Formel-1-Stars so gering, dass der Ausgang des Abschlusstrainings auf dem Highspeed-Kurs im Königlichen Park unklar war. Entsprechend viele Teams und Fahrer machten sich Hoffnungen auf ein starkes Ergebnis.
Für das Mercedes-Team begann das Qualifying auch vielversprechend. George Russell stellte die Q1-Zeit auf. Am Ende belegte der Routinier im Werksteam des deutschen Autobauers aber nur den sechsten Platz. Sein Teamkollege Kimi Antonelli reihte sich direkt hinter ihm ein. Beide dürfen wegen der Strafversetzung von Lewis Hamilton um eine Position nach vorne rücken.
Doch für den ehrgeizigen Teamchef Toto Wolff war das nur ein schwacher Trost. Er gestand gewohnt offen: «Wir hatten uns heute mehr als die Plätze 5 und 6 erhofft. Unser Qualifying begann gut: George führte im Q1, und beide Autos waren im Q2 unter den ersten Vier.»
«Leider haben sich unsere Konkurrenten im Q3 stärker verbessert als wir, sodass wir in der Startaufstellung zurückgefallen sind», ergänzte der Wiener, der überzeugt ist: «Es steckte definitiv mehr Performance im Auto, als wir in den letzten Runden gezeigt haben. Letztlich war es ein frustrierendes Ende unseres Tages.»
«Einige unserer Konkurrenten haben sich dafür entschieden, ihre Autos mit weniger Abtrieb abzustimmen, um sich im Rennen auf den Geraden besser verteidigen zu können. Das wird es uns erschweren, nach vorne zu kommen. Wir haben jedoch ein gutes Renntempo gezeigt und werden sehen, wie sich alles entwickelt. Wenn wir diesen Speed nutzen können, können wir hoffentlich eine solide Punkteausbeute erzielen», fügte der 53-Jährige an.
Qualifying, Italien
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,792 min
02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:18,869
03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,982
04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,007
05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:19,124*
06. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,157
07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:19,200
08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:19,390
09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,424
10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:19,519
11. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:19,446
12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:19,498
13. Carlos Sainz (E), Williams, 1:19,528
14. Alex Albon (T), Williams, 1:19,583
15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:19,707
16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:19,917
17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,948
18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:19,992
19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,103
20. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:20,279
*Rückversetzung um fünf Startpositionen fürs Rennen