Toto Wolff (Mercedes): «Ein frustrierendes Ende»

Das Monza-Qualifying begann für das Mercedes-Duo vielversprechend. Am Ende mussten sich George Russell und Kimi Antonelli mit den Plätzen 6 und 7 begnügen. Beide rücken in der Startaufstellung um eine Position nach vorn.

In dem freien Monza-Trainings waren die Abstände zwischen den Formel-1-Stars so gering, dass der Ausgang des Abschlusstrainings auf dem Highspeed-Kurs im Königlichen Park unklar war. Entsprechend viele Teams und Fahrer machten sich Hoffnungen auf ein starkes Ergebnis.

Für das Mercedes-Team begann das Qualifying auch vielversprechend. George Russell stellte die Q1-Zeit auf. Am Ende belegte der Routinier im Werksteam des deutschen Autobauers aber nur den sechsten Platz. Sein Teamkollege Kimi Antonelli reihte sich direkt hinter ihm ein. Beide dürfen wegen der Strafversetzung von Lewis Hamilton um eine Position nach vorne rücken.

Doch für den ehrgeizigen Teamchef Toto Wolff war das nur ein schwacher Trost. Er gestand gewohnt offen: «Wir hatten uns heute mehr als die Plätze 5 und 6 erhofft. Unser Qualifying begann gut: George führte im Q1, und beide Autos waren im Q2 unter den ersten Vier.»

«Leider haben sich unsere Konkurrenten im Q3 stärker verbessert als wir, sodass wir in der Startaufstellung zurückgefallen sind», ergänzte der Wiener, der überzeugt ist: «Es steckte definitiv mehr Performance im Auto, als wir in den letzten Runden gezeigt haben. Letztlich war es ein frustrierendes Ende unseres Tages.»

«Einige unserer Konkurrenten haben sich dafür entschieden, ihre Autos mit weniger Abtrieb abzustimmen, um sich im Rennen auf den Geraden besser verteidigen zu können. Das wird es uns erschweren, nach vorne zu kommen. Wir haben jedoch ein gutes Renntempo gezeigt und werden sehen, wie sich alles entwickelt. Wenn wir diesen Speed nutzen können, können wir hoffentlich eine solide Punkteausbeute erzielen», fügte der 53-Jährige an.

Qualifying, Italien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,792 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:18,869

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,982

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,007

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:19,124*

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,157

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:19,200

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:19,390

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,424

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:19,519

11. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:19,446

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:19,498

13. Carlos Sainz (E), Williams, 1:19,528

14. Alex Albon (T), Williams, 1:19,583

15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:19,707

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:19,917

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,948

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:19,992

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,103

20. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:20,279



*Rückversetzung um fünf Startpositionen fürs Rennen