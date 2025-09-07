Lewis Hamilton: «Habe keinen Podestplatz verdient»
Lewis Hamilton
Ein Heim-Sieg in Rot konnte Lewis Hamilton den Tifosi im Königlichen Park von Monza nicht schenken, aber dennoch sorgte der Rekord-GP-Sieger für Jubel auf den Zuschauerrängen. Denn von Startplatz 10 losfahrend zeigte er einige gute Duelle und Überholmanöver, bevor er die Ziellinie auf dem Highspeed-Kurs als Sechster kreuzte.
Der siebenfache Champion sagte vor laufender «Sky Sports F1»-Kamera: «Ich hatte das Gefühl, das Auto im Griff zu haben und ich war wirklich glücklich damit. Ich kam wirklich gut weg, wurde dann aber zwischen ein paar Autos eingeklemmt und musste etwas zurückziehen. Aber ich war wirklich glücklich mit meiner Position in der ersten und vierten Kurve.»
«Danach kam ich George Russell wirklich nahe, und rückblickend kann ich sagen, dass wir hätten versuchen sollen, mit einem frühen Stopp an ihm vorbeizukommen. Es hat sich nicht ausgezahlt, dass wir lange draussen geblieben sind, bevor wir den Stopp eingelegt haben. Diese Lehre haben wir nun gezogen», fuhr Hamilton fort.
Zur einzigartigen Atmosphäre in Monza sagte der 40-Jährige aus Grossbritannien: «Ich bin wirklich froh, dass ich nach der Startplatz-Strafe wieder auf den sechsten Platz vorrücken konnte. Es war unglaublich, vor den Tifosi ein so solides Rennen zu zeigen.» Und er stellte klar: «Ich habe heute keinen Podestplatz verdient, deshalb werde ich auch nicht da oben stehen. Aber ich werde wahrscheinlich an die Boxenmauer gehen, um all die Fans zu sehen.»
Die Leistung seines Teamkollegen Charles Leclerc, der die Ziellinie als Vierter kreuzte, kommentierte Hamilton folgendermassen: «Charles gab alles. Wir haben nicht das Tempo von Red Bull Racing, denn heute waren sie wirklich flott unterwegs, und uns fehlt auch der Speed von McLaren. Unter besonderen Umständen können wir aufs Podest kommen, wenn wir einen aussergewöhnlich guten Job machen. Dazu besteht immer die Chance. Aber wenn es um den reinen Speed geht, dann ist das nicht möglich.»
Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:24,325 h
02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,207 sec
03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,351
04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,624
05. George Russell (GB), Mercedes, +32,881
06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +37,449
07. Alex Albon (T), Williams, +50,537
08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +58,484
09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +59,762
10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:03,891 min
11. Carlos Sainz (E), Williams, +1:04,469
12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:19,288
13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:20,701
14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,351
15. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde
16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde
17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde
18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde
Out
Fernando Alonso (ESP), Aston Martin, Aufhängung
Nico Hülkenberg (D), Sauber, Hydraulik
WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 324 Punkte
02. Norris 293
03. Verstappen 230
04. Russell 194
05. Leclerc 163
06. Hamilton 117
07. Albon 70
08. Antonelli 66
09. Hadjar 38
10. Hülkenberg 37
11. Stroll 32
12. Alonso 30
13. Ocon 28
14. Gasly 20
15. Lawson 20
16. Bortoleto 18
17. Bearman 16
18. Sainz 16
19. Tsunoda 12
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 617 Punkte
02. Ferrari 280
03. Mercedes 260
04. Red Bull Racing 239
05. Williams 86
06. Aston Martin 62
07. Racing Bulls 61
08. Sauber 55
09. Haas 44
10. Alpine 20