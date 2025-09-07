Lewis Hamilton: «Habe keinen Podestplatz verdient»

Ferrari-Star Lewis Hamilton beendete das Heimrennen seines Teams in Monza auf dem sechsten Platz. Damit war der siebenfache Weltmeister angesichts seiner Startplatz-Strafe zufrieden, wie er hinterher beteuerte.

Ein Heim-Sieg in Rot konnte Lewis Hamilton den Tifosi im Königlichen Park von Monza nicht schenken, aber dennoch sorgte der Rekord-GP-Sieger für Jubel auf den Zuschauerrängen. Denn von Startplatz 10 losfahrend zeigte er einige gute Duelle und Überholmanöver, bevor er die Ziellinie auf dem Highspeed-Kurs als Sechster kreuzte.

Der siebenfache Champion sagte vor laufender «Sky Sports F1»-Kamera: «Ich hatte das Gefühl, das Auto im Griff zu haben und ich war wirklich glücklich damit. Ich kam wirklich gut weg, wurde dann aber zwischen ein paar Autos eingeklemmt und musste etwas zurückziehen. Aber ich war wirklich glücklich mit meiner Position in der ersten und vierten Kurve.»

«Danach kam ich George Russell wirklich nahe, und rückblickend kann ich sagen, dass wir hätten versuchen sollen, mit einem frühen Stopp an ihm vorbeizukommen. Es hat sich nicht ausgezahlt, dass wir lange draussen geblieben sind, bevor wir den Stopp eingelegt haben. Diese Lehre haben wir nun gezogen», fuhr Hamilton fort.

Zur einzigartigen Atmosphäre in Monza sagte der 40-Jährige aus Grossbritannien: «Ich bin wirklich froh, dass ich nach der Startplatz-Strafe wieder auf den sechsten Platz vorrücken konnte. Es war unglaublich, vor den Tifosi ein so solides Rennen zu zeigen.» Und er stellte klar: «Ich habe heute keinen Podestplatz verdient, deshalb werde ich auch nicht da oben stehen. Aber ich werde wahrscheinlich an die Boxenmauer gehen, um all die Fans zu sehen.»

Die Leistung seines Teamkollegen Charles Leclerc, der die Ziellinie als Vierter kreuzte, kommentierte Hamilton folgendermassen: «Charles gab alles. Wir haben nicht das Tempo von Red Bull Racing, denn heute waren sie wirklich flott unterwegs, und uns fehlt auch der Speed von McLaren. Unter besonderen Umständen können wir aufs Podest kommen, wenn wir einen aussergewöhnlich guten Job machen. Dazu besteht immer die Chance. Aber wenn es um den reinen Speed geht, dann ist das nicht möglich.»

Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:24,325 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,207 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,351

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,624

05. George Russell (GB), Mercedes, +32,881

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +37,449

07. Alex Albon (T), Williams, +50,537

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +58,484

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +59,762

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:03,891 min

11. Carlos Sainz (E), Williams, +1:04,469

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:19,288

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:20,701

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,351

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (ESP), Aston Martin, Aufhängung

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Hydraulik

WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20