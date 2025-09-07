Kimi Antonelli: «Musste meinen Speed wieder aufbauen»
Kimi Antonelli
Mercedes-Teamchef Toto Wolff sprach von einem frustrierenden Ende des Monza-Qualifyings, denn der Wiener hatte sich im Abschlusstraining im Königlichen Park mehr als die Plätze 5 und 6 erhofft. Kimi Antonelli, der im entscheidenden Moment 43 Tausendstel langsamer als sein Teamkollege George Russell blieb, war hingegen zufrieden mit der siebtschnellsten Runde.
Der Teenager, der als Zweitschnellster des Q2 locker den Aufstieg ins letzte Quali-Segment schaffte, obwohl er im zweiten Training durch einen Ausritt ins Kiesbett wertvolle Zeit verloren hatte, fasste zusammen: «Das ist ein viel besseres Ergebnis als zuletzt in der Qualifikation. Ich musste meinen Speed wieder aufbauen, nachdem ich im zweiten Training Zeit verloren hatte. Daher ist es ein gutes Ergebnis, in der Nähe der Spitze zu starten.»
«Wir können mit dem Tag zufrieden sein, auch wenn wir wissen, dass wahrscheinlich noch mehr drin gewesen wäre. Meine letzte Runde war nicht meine beste, daher denke ich, dass wir weiter vorne hätten starten können», räumte der 19-Jährige aus Bologna ein, beteuerte aber noch einmal: «Ich bin dennoch zufrieden mit dem Verlauf unserer Session.»
Übers Rennen, das er wegen der Strafversetzung von Lewis Hamilton von Startplatz 6 in Angriff nehmen darf, sagte Antonelli: «Das Feld liegt sehr eng beieinander und wir haben aufgrund der Set-up-Entscheidungen an diesem Wochenende einen leichten Topspeed-Nachteil gegenüber Ferrari. Wir wissen, dass Überholen hier ohnehin schon schwierig ist. Daher wird es eine Herausforderung, von Platz 6 aus viel Boden gutzumachen. Allerdings sah unser Renntempo vielversprechend aus, und ich hoffe, dass wir dieses nutzen können, um ein gutes Ergebnis zu erzielen.»
Qualifying, Italien
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,792 min
02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:18,869
03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,982
04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,007
05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:19,124*
06. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,157
07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:19,200
08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:19,390
09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,424
10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:19,519
11. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:19,446
12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:19,498
13. Carlos Sainz (E), Williams, 1:19,528
14. Alex Albon (T), Williams, 1:19,583
15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:19,707
16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:19,917
17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,948
18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:19,992
19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,103
20. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:20,279
*Rückversetzung um fünf Startpositionen fürs Rennen