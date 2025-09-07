Kimi Antonelli: «Musste meinen Speed wieder aufbauen»

Formel-1-Rookie Kimi Antonelli verpasste durch einen Fahrfehler im zweiten Training wertvolle Streckenzeit. Dennoch schaffte es der Mercedes-Neuling im Qualifying ins Top-10-Segment. Damit ist er zufrieden.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff sprach von einem frustrierenden Ende des Monza-Qualifyings, denn der Wiener hatte sich im Abschlusstraining im Königlichen Park mehr als die Plätze 5 und 6 erhofft. Kimi Antonelli, der im entscheidenden Moment 43 Tausendstel langsamer als sein Teamkollege George Russell blieb, war hingegen zufrieden mit der siebtschnellsten Runde.

Der Teenager, der als Zweitschnellster des Q2 locker den Aufstieg ins letzte Quali-Segment schaffte, obwohl er im zweiten Training durch einen Ausritt ins Kiesbett wertvolle Zeit verloren hatte, fasste zusammen: «Das ist ein viel besseres Ergebnis als zuletzt in der Qualifikation. Ich musste meinen Speed wieder aufbauen, nachdem ich im zweiten Training Zeit verloren hatte. Daher ist es ein gutes Ergebnis, in der Nähe der Spitze zu starten.»

«Wir können mit dem Tag zufrieden sein, auch wenn wir wissen, dass wahrscheinlich noch mehr drin gewesen wäre. Meine letzte Runde war nicht meine beste, daher denke ich, dass wir weiter vorne hätten starten können», räumte der 19-Jährige aus Bologna ein, beteuerte aber noch einmal: «Ich bin dennoch zufrieden mit dem Verlauf unserer Session.»

Übers Rennen, das er wegen der Strafversetzung von Lewis Hamilton von Startplatz 6 in Angriff nehmen darf, sagte Antonelli: «Das Feld liegt sehr eng beieinander und wir haben aufgrund der Set-up-Entscheidungen an diesem Wochenende einen leichten Topspeed-Nachteil gegenüber Ferrari. Wir wissen, dass Überholen hier ohnehin schon schwierig ist. Daher wird es eine Herausforderung, von Platz 6 aus viel Boden gutzumachen. Allerdings sah unser Renntempo vielversprechend aus, und ich hoffe, dass wir dieses nutzen können, um ein gutes Ergebnis zu erzielen.»

Qualifying, Italien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,792 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:18,869

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,982

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,007

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:19,124*

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,157

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:19,200

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:19,390

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,424

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:19,519

11. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:19,446

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:19,498

13. Carlos Sainz (E), Williams, 1:19,528

14. Alex Albon (T), Williams, 1:19,583

15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:19,707

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:19,917

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,948

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:19,992

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,103

20. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:20,279



*Rückversetzung um fünf Startpositionen fürs Rennen