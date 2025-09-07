George Russell (Mercedes): «Muss jede Chance nutzen»

Mercedes-Star George Russell war im Q1 von Monza noch der Schnellste, am Ende der Zeitenjagd belegte der Routinier aus dem Werksteam der Sternmarke aber den sechsten Platz. Entsprechend enttäuscht ist der Brite.

Auf den Medium-Reifen war George Russell im Qualifying von Monza besonders schnell unterwegs. Der Mercedes-Routinier stellte seinen Speed im ersten Abschnitt mit der Bestzeit unter Beweis, er blieb mit 1:19,414 min 41 Tausendstel schneller als Max Verstappen.

Der Red Bull Racing-Star konnte aber im entscheidenden Moment aufdrehen und mit 1:18,792 min die Pole erobern. Russell, der sich für den letzten Abschnitt der Zeitenjagd die mittelharten Reifen gewünscht, aber die weichen Reifen montiert bekommen hatte, musste sich mit dem sechsten Platz begnügen. Wegen der Strafversetzung seines früheren Teamkollegen Lewis Hamilton darf er von Position 5 losfahren.

«Nach diesem Qualifying sind wir etwas enttäuscht über unsere Startplätze. Es gab eine Fehlkommunikation bezüglich der Reifenwahl für Q3, aber letztlich habe ich es im letzten Abschnitt nicht hinbekommen», erklärte der 27-Jährige selbstkritisch.

«Im Q1 war ich mit den Medium-Reifen der Schnellste und im Q2 war Kimi mit den weichen Reifen Zweitschnellster. Daher wissen wir, dass wir wahrscheinlich mehr als die Plätze 6 und 7 hätten erreichen können», räumte Russell daraufhin ein. Und er warnte: «Aufgrund der Startplatz-Strafe von Lewis Hamilton rücke ich morgen auf Platz 5 vor. Mal schauen, was ich von dort aus erreichen kann. Mit den Low-Downforce-Flügeln, die hier alle fahren, ist es schwer zu überholen.»

«Ferrari sieht auch auf den Geraden sehr schnell aus, und Charles Leclerc startet direkt mir. Ich muss daher jede sich bietende Chance nutzen, wenn ich nach vorne kommen will. Ich hoffe, dass ich Fortschritte machen kann», ergänzte der vierfache GP-Sieger.

Qualifying, Italien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,792 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:18,869

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,982

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,007

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:19,124*

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,157

07. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:19,200

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:19,390

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,424

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:19,519

11. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:19,446

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:19,498

13. Carlos Sainz (E), Williams, 1:19,528

14. Alex Albon (T), Williams, 1:19,583

15. Esteban Ocon (F), Haas, 1:19,707

16. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:19,917

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,948

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:19,992

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,103

20. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:20,279



*Rückversetzung um fünf Startpositionen fürs Rennen