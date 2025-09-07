Live-Ticker Monza: Verstappen, McLaren oder Ferrari?

Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Von Mathias Brunner
Max Verstappen steht vor einer schwierigen Aufgabe
© Red Bull Content Pool

Max Verstappen steht vor einer schwierigen Aufgabe

​Max Verstappen hat sich am 6. September mit einer magischen Runde die Pole-Position in Monza erobert. Kann der Champion im Italien-GP die Führung gegen das McLaren-Duo und Leclerc im Ferrari halten?
Hochspannung vor dem Traditions-GP von Italien im Autodromo Nazionale von Monza: Zur Überraschung Vieler hat sich Weltmeister Max Verstappen die Pole-Position gekrallt, aber nun hat er die McLaren-Fahrer Lando Norris und Oscar Piastri im Nacken, und auch Charles Leclerc auf P4 im Ferrari macht sich Sieghoffnungen.

Wie sich das alles entwickelt im königlichen Park, das erfahren Sie hier in unserem Live-Ticker; sie verpassen keinen der wichtigen Momente.


