Norris/McLaren zu Verstappen: «Was macht der Idiot?»

​Lando Norris wird beim Grossen Preis von Italien in Monza Zweiter hinter dem überragenden Max Verstappen. McLaren verpatzt den Stopp von Norris, holt ihn aber per Team-Order vor Oscar Piastri.

39. Podestplatz in der Formel 1 für Lando Norris beim Traditions-GP von Italien im königlichen Park von Monza: Der McLaren-Pilot hat gegen Sieger Max Verstappen keine Chance und muss sich mit Rang 2 begnügen.

Eigentlich hätte Norris sogar Dritter werden müssen. Denn bei seinem einzigen Reifenwechsel versagte links vorne der Schlagschrauber, der Stopp dauerte so lange, dass der drittplatzierte Oscar Piastri vorbeischlüpfen konnte.

Aber McLaren bat Piastri, für Lando Platz zu machen. Der australische WM-Leader nölte am Funk zunächst, er sehe das nicht ganz ein, liess Norris dann aber wirklich vorbei, damit Platz 3.

Norris ist mit seiner Darbietung zufrieden und sagt zum heissen Tanz mit Max Verstappen in Kurve 1: «Nun, wenn du gegen Max zur ersten Kurve hinkommst, dann weisst du immer, dass es nun ziemlich interessant wird.»



Am Funk kurz nach dem Start hatte das noch ganz anders geklungen. Lando schimpfte: «Was macht der Idiot? Zuerst drängt er mich ins Gras, und dann fährt er in der Kurve einfach geradeaus.»



Verstappen entging einer Strafe, weil das Team ihn bat, die Führung preiszugeben. Max tat das, attackierte aber Lando kurz darauf in der ersten Kurve und ging blitzsauber vorbei.



Danach fuhr Verstappen die McLaren in Grund und Boden. McLaren dieses Mal nicht so gut, weil …



a) der Wagen von Norris und Piastri vor allem in mittelschnellen gut ist, davon gibt es aber hier nicht so. viel,



b) der Wagen von Verstappen ideal angepasst war für Monza, mit hoher Top-Speed,



c) und weil der Niederländer mal wieder den Max-Faktor zündete.



Nochmals Lando Norris: «Wir müssen neidlos anerkennen, dass wir heute nicht den Speed von Max und Red Bull Racing hatten. Solche Tage gibt es.»



«Es war kein einfaches Wochenende, wir haben uns schon seit Freitag schwergetan. Dennoch hat mir das Rennen Spass gemacht.»



«Ich habe alles versucht, aber mehr als Platz 2 war in diesem Rennen für uns nicht drin.»





Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:24,325 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,207 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,351

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,624

05. George Russell (GB), Mercedes, +32,881

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +37,449

07. Alex Albon (T), Williams, +50,537

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +58,484

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +59,762

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:03,891 min

11. Carlos Sainz (E), Williams, +1:04,469

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:19,288

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:20,701

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,351

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (ESP), Aston Martin, Aufhängung

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Hydraulik





WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20