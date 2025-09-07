Norris/McLaren zu Verstappen: «Was macht der Idiot?»
Kurz nach dem Start: Max Verstappen fährt geradeaus, links Norris auf Platz 2
39. Podestplatz in der Formel 1 für Lando Norris beim Traditions-GP von Italien im königlichen Park von Monza: Der McLaren-Pilot hat gegen Sieger Max Verstappen keine Chance und muss sich mit Rang 2 begnügen.
Eigentlich hätte Norris sogar Dritter werden müssen. Denn bei seinem einzigen Reifenwechsel versagte links vorne der Schlagschrauber, der Stopp dauerte so lange, dass der drittplatzierte Oscar Piastri vorbeischlüpfen konnte.
Aber McLaren bat Piastri, für Lando Platz zu machen. Der australische WM-Leader nölte am Funk zunächst, er sehe das nicht ganz ein, liess Norris dann aber wirklich vorbei, damit Platz 3.
Norris ist mit seiner Darbietung zufrieden und sagt zum heissen Tanz mit Max Verstappen in Kurve 1: «Nun, wenn du gegen Max zur ersten Kurve hinkommst, dann weisst du immer, dass es nun ziemlich interessant wird.»
Am Funk kurz nach dem Start hatte das noch ganz anders geklungen. Lando schimpfte: «Was macht der Idiot? Zuerst drängt er mich ins Gras, und dann fährt er in der Kurve einfach geradeaus.»
Verstappen entging einer Strafe, weil das Team ihn bat, die Führung preiszugeben. Max tat das, attackierte aber Lando kurz darauf in der ersten Kurve und ging blitzsauber vorbei.
Danach fuhr Verstappen die McLaren in Grund und Boden. McLaren dieses Mal nicht so gut, weil …
a) der Wagen von Norris und Piastri vor allem in mittelschnellen gut ist, davon gibt es aber hier nicht so. viel,
b) der Wagen von Verstappen ideal angepasst war für Monza, mit hoher Top-Speed,
c) und weil der Niederländer mal wieder den Max-Faktor zündete.
Nochmals Lando Norris: «Wir müssen neidlos anerkennen, dass wir heute nicht den Speed von Max und Red Bull Racing hatten. Solche Tage gibt es.»
«Es war kein einfaches Wochenende, wir haben uns schon seit Freitag schwergetan. Dennoch hat mir das Rennen Spass gemacht.»
«Ich habe alles versucht, aber mehr als Platz 2 war in diesem Rennen für uns nicht drin.»
Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:24,325 h
02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,207 sec
03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,351
04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,624
05. George Russell (GB), Mercedes, +32,881
06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +37,449
07. Alex Albon (T), Williams, +50,537
08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +58,484
09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +59,762
10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:03,891 min
11. Carlos Sainz (E), Williams, +1:04,469
12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:19,288
13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:20,701
14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,351
15. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde
16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde
17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde
18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde
Out
Fernando Alonso (ESP), Aston Martin, Aufhängung
Nico Hülkenberg (D), Sauber, Hydraulik
WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 324 Punkte
02. Norris 293
03. Verstappen 230
04. Russell 194
05. Leclerc 163
06. Hamilton 117
07. Albon 70
08. Antonelli 66
09. Hadjar 38
10. Hülkenberg 37
11. Stroll 32
12. Alonso 30
13. Ocon 28
14. Gasly 20
15. Lawson 20
16. Bortoleto 18
17. Bearman 16
18. Sainz 16
19. Tsunoda 12
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 617 Punkte
02. Ferrari 280
03. Mercedes 260
04. Red Bull Racing 239
05. Williams 86
06. Aston Martin 62
07. Racing Bulls 61
08. Sauber 55
09. Haas 44
10. Alpine 20