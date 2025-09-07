Dr. Helmut Marko: «Sieg Verstappen eine Wiedergeburt»

125. GP-Sieg von Red Bull Racing beim Grix Prix von Italien in Monza, zum 66. Mal heisst der Sieger Max Verstappen. Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko sagt, wie es weitergeht.

Das war weltmeisterlich: Max Verstappen liess der Konkurrenz beim Grossen Preis von Italien im Parco di Monza nicht den Hauch einer Chance und gewann den Rennklassiker zum dritten Mal, nach 2022 und 2023. Es ist auch der dritte Volltreffer von Verstappen in der schwierigen Saison 2025, nach den Siegen in Suzuka und Imola.

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko blickt auf die dominante Darbietung des 27-jährigen Niederländers so zurück: «Unglaublich! Vor zwei Rennen, in Ungarn, mussten wir noch froh sein, überhaupt einen Punkt zu holen. Und nun gewinnen wir den Grand Prix mit 20 Sekunden Vorsprung.»

«Bis auf die Szene in der ersten Kurve, kurz nach dem Start, war das ganz souverän. Max hat das in allen Phasen unter Kontrolle gehabt. Wir hatten lediglich Bedenken wegen einer möglichen Safety Car-Phase, die für uns vielleicht ungünstig hätte kommen können. Aus diesem Grund haben wir den einzigen Reifenwechsel ein wenig hinausgezögert.»

«Kurz vor Schluss hat Max dann noch die beste Rennrunde gedreht. Das kann man ihm nicht austreiben und sollte gar nicht notwendig sein, wenn man zwanzig Sekunden Vorsprung hat, aber das ist eben auch Max.»



«Diese Leistung hier ist eine Wiedergeburt, wir sind überglücklich. Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass Monza im vergangenen Jahr vielleicht das schwierigste Rennen von allen war für uns.»



«Was nun die kommenden Läufe angeht, so sollten uns die schnellen Kurse weiter liegen. Wir rechnen uns für Baku Einiges aus. Singapur dürfte schwieriger werden, da waren wir noch nie so richtig gut. Aber ich schätze, so wie wir an diesem Wochenende aufgetreten sind, sollten wir bei den meisten ausstehenden Rennen aus eigener Kraft vorne mitfahren können.»



Yuki Tsunoda kam auf P13 ins Ziel. Dr. Marko: «Natürlich saublöd, wenn es ausgerechnet mit einem anderen Red Bull-Fahrer, also mit Liam Lawson von den Racing Bulls zu einer Kollision kommt. Leider hat da der Wagen von Tsunoda einige Beschädigungen abbekommen.»





Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:24,325 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,207 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,351

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,624

05. George Russell (GB), Mercedes, +32,881

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +37,449

07. Alex Albon (T), Williams, +50,537

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +58,484

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +59,762

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:03,891 min

11. Carlos Sainz (E), Williams, +1:04,469

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:19,288

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:20,701

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,351

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (ESP), Aston Martin, Aufhängung

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Hydraulik





WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20



