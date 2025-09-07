Oscar Piastri: «Nicht meine besten ersten Runden»

Formel-1-WM-Leader Oscar Piastri musste sich im Italien-GP in Monza mit dem dritten Platz hinter Sieger Max Verstappen und WM-Gegner Lando Norris begnügen. Der Australier erklärte hinterher, warum nicht mehr möglich war.

Oscar Piastri hatte sich von Startplatz 3 in Monza sicherlich erhofft, nach vorne zu kommen. Doch nach 53 Rennrunden kreuzte er die Ziellinie als Dritter hinter Polesetter und Sieger Max Verstappen und seinen McLaren-Teamkollegen und WM-Gegner Lando Norris. Das lag nicht zuletzt an der Startphase, wie er nach dem Fallen der Zielflagge erklärte: «Es war sicherlich ein schwieriger Start ins Rennen, das waren wohl nicht meine besten ersten Runden.»

«Aber danach hatte ich im Vergleich zu Charles ein ziemlich gutes Tempo. Sobald ich vorbei gekommen bin, hatte ich ein ziemlich einsames Rennen», erzählte der 24-Jährige, und fügte seufzend an: «Ich hatte im ersten Teil des Rennens einfach etwas Mühe. Das Auto war nicht ganz so, wie ich es gerne gehabt hätte.»

«Sobald die Reifen einbrachen, fühlte es sich etwas besser an, was nie ein gutes Zeichen ist», fügte er mit einem schiefen Grinsen an. Und er beteuerte auch gleich: «Aber ich bin glücklich über die Punkte, die ich gerne mitnehme.»

Dass beide McLaren-Fahrer den einzigen Stopp lange hinauszögerten, erklärte Piastri folgendermassen: «Wir hofften auf einen Einsatz des Safety-Cars. Doch dann war Max so weit voraus, dass es keinen Sinn mehr machte, länger draussen zu bleiben. Dass wir zum Schluss die weichen Reifen gewählt haben, hielten wir angesichts des langen ersten Stints für eine gute Idee.»

Und der WM-Leader fasste zusammen: «Das war kein schlechtes Wochenende für uns. Aber natürlich hätte ich mir gewünscht, dass die Performance etwas besser ist. Dennoch gibt es viele Lehren, die wir aus diesem Weekend ziehen können. Ich freue mich über die Punkte, die wir geholt haben, und werde versuchen, beim nächsten Rennen stärker zurückzuschlagen.»

Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:24,325 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,207 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,351

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,624

05. George Russell (GB), Mercedes, +32,881

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +37,449

07. Alex Albon (T), Williams, +50,537

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +58,484

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +59,762

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:03,891 min

11. Carlos Sainz (E), Williams, +1:04,469

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:19,288

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:20,701

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,351

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (ESP), Aston Martin, Aufhängung

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Hydraulik

WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20