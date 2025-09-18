Montoya: «Damit schaffst du dir Feinde im Team»

Für GP-Veteran Juan Pablo Montoya steht fest: Max Verstappen, Lewis Hamilton, Michael Schumacher und Fernando Alonso hätten die McLaren-Stallorder nicht befolgt. Dennoch zeigt er auch Verständnis für Oscar Piastri.

Es ist natürlich ein Luxusproblem, das die McLaren-Teamführung derzeit quält: Beide Schützlinge von CEO Zak Brown und Teamchef Andrea Stella kämpfen gegeneinander um die WM-Krone – der drittplatzierte Titelverteidiger Max Verstappen liegt schon so weit zurück, dass ein Triumph des viermaligen Weltmeisters einem Wunder gleichkommen würde.

Die Situation für die Teamführung ist aber alles andere als einfach, denn im Rennstall aus Woking gibt es keine klare Nummer 1. Und die selbstauferlegten Regeln, die intern liebevoll Papaya-Rules genannt werden, sollen beiden Fahrern eine faire Chance auf den WM-Titel garantieren.

Das ist einfacher gesagt als getan, wie sich etwa in Monza zeigte. Dort liess das Team die beiden Fahrer in aufeinanderfolgenden Runden an die Box kommen. Piastri, der als Dritter hinter Verstappen und Lando Norris unterwegs war, durfte zuerst zum Reifenwechsel abbiegen, und wurde auch schnell abgefertigt. Sein Teamkollege, der einen Umlauf später an die Box fuhr, musste sich ungewöhnlich lange gedulden und fiel dadurch hinter den WM-Leader zurück.

Das Team wies Piastri an, den Platz zurückzugeben, und der 24-Jährige wunderte sich zwar am Funk über die Anweisung, tat aber, wie ihm befohlen wurde. Später beteuerte er: Es war nur fair, den Platz an seinen WM-Gegner zurückzugeben, der damit drei Punkte näher an ihn heranrücken konnte. Der Vorsprung des WM-Spitzenreiters aus Melbourne beträgt aber auch nach dem Italien-GP noch satte 31 Punkte.

Juan Pablo Montoya, der den Platztausch für «Jackpot City Casino» kommentierte, sagt dazu: «Drei Punkte sind nicht viel. Aber wenn Piastri im nächsten Rennen abfliegt und Lando Norris gewinnt, dann werden diese drei Punkte zum Ende des Jahres vielleicht sehr wichtig. Die andere Frage ist: Hätte Max die Position zurückgegeben? Hätten Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Fernando Alonso Platz gemacht? Die Antwort ist bekannt – nein.»

«Sie hätten gesagt, was Oscar im Grunde auch am Funk beanstandet hat: ‚Blödsinn, wir haben uns darauf geeinigt, dass Boxenstopps zum Racing gehören. Ihr habt das verbockt, das geht auf eure Kappe.‘ Das hätte er sagen können und das Team hätte das akzeptieren müssen», ist sich der Kolumbianer sicher.

Gleichzeitig zeigt Montoya aber auch Verständnis für Piastri: «Das Problem ist: Damit schaffst du dir Feinde im Team. Und das kannst du wirklich nicht gebrauchen, besonders wenn du wie Oscar versuchts, den WM-Titel zu erobern. Es war also die klügere Wahl, die drei Punkte einzubüssen.»

Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:24,325 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,207 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,351

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +25,624

05. George Russell (GB), Mercedes, +32,881

06. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +37,449

07. Alex Albon (T), Williams, +50,537

08. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +58,484

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +59,762

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:03,891 min

11. Carlos Sainz (E), Williams, +1:04,469

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:19,288

13. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:20,701

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,351

15. Esteban Ocon (F), Haas, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (ESP), Aston Martin, Aufhängung

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Hydraulik

WM-Stand (nach 16 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 293

03. Verstappen 230

04. Russell 194

05. Leclerc 163

06. Hamilton 117

07. Albon 70

08. Antonelli 66

09. Hadjar 38

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Alonso 30

13. Ocon 28

14. Gasly 20

15. Lawson 20

16. Bortoleto 18

17. Bearman 16

18. Sainz 16

19. Tsunoda 12

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 617 Punkte

02. Ferrari 280

03. Mercedes 260

04. Red Bull Racing 239

05. Williams 86

06. Aston Martin 62

07. Racing Bulls 61

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20