Fernando Alonso: Formel-1-Abschied nach 2026?

Formel-1-Urgestein Fernando Alonso hofft, im nächsten Jahr mit der neuen GP-Fahrzeuggeneration wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. Sollte er dies schaffen, könnte 2026 sein letztes Jahr in der Königsklasse werden.

Man muss in der Formel-1-Statistik weit zurückblättern, um den letzten Sieg von Fernando Alonso in der Königsklasse zu finden: Am 12. Mai 2013 strahlte der zweifache Weltmeister zuletzt nach einem Grand Prix vom obersten Podesttreppchen, der Spanier hatte sich diese Ehre bei seinem Heimspiel auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya erkämpft.

Seitdem stand der ehrgeizige Asturier einige Male auf dem GP-Treppchen, allerdings nie mehr als Sieger. Noch weiter liegen seine beiden WM-Titelgewinne von 2005 und 2006 zurück. Dennoch hat der Ausnahmekönner aus dem Aston Martin Team die Hoffnung auf einen weiteren Gesamtsieg noch nicht aufgegeben.

Und durch die Regeländerungen, die dafür sorgen, dass im nächsten Jahr eine neue Ära in der Formel 1 beginnt, könnte sich die Chance dazu auch ergeben. Zumal das Aston Martin Team mit Adrian Newey ein Design-Genie an Bord locken konnte. Alonso weiss das – und schliesst einen anschliessenden Abschied aus dem GP-Zirkus nicht aus, sollte er im nächsten Jahr erfolgreich sein.

Im Interview mit den spanischen Kollegen von «AS» erklärte der 44-Jährige auf die Frage, welche Faktoren seinen Formel-1-Abschied besiegeln könnten: «Das hängt ganz davon ab, wie ich mich körperlich und mental fühle. Ich weiss es jetzt noch nicht, wenn das Auto gut ist, besteht eine gute Chance, dass es mein letztes Formel-1-Jahr wird.»

Er rechne aber eher damit, in den Jahren nach der ersten Saison mit der neuen Fahrzeuggeneration eine gute Chance zu haben, sagt der 32-fache GP-Sieger. «Ich weiss, dass ich 2027 oder 2028 eine bessere Chance habe, wenn Stabilität ins Team gekommen ist. Im ersten Jahr könnte es gut laufen, aber in den Jahren danach wird das Team garantiert gut sein. Ich muss schauen, wie es für mich läuft. Wenn das Auto schlecht ist, dann besteht die Chance, dass ich noch ein weiteres Jahr bleibe, um mit einem guten Gefühl gehen zu können. Und wenn das Auto gut läuft, dann ist es wahrscheinlich, dass es mein letztes Jahr sein wird.»

Alonso ist sich sicher: Wenn er geht, dann nicht, weil er nicht mehr konkurrenzfähig ist. «Wenn ich gehe, will ich das in der aktuellen Verfassung machen, in der ich mich als den Besten ansehe, und 30 bis 40 Prozent der Leute, die von aussen zuschauen, das auch tun. Ich will nicht gehen, weil meine Fähigkeiten nachlassen. Ich werde das nächste Jahr geniessen und ein Jahr nach dem anderen nehmen. Aber es stimmt, ich will mich mit einem Höhepunkt verabschieden.»





3. Training, Aserbaidschan

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:41,223 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:41,445

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:41,477

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:41,499

05. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:41,876

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:41,964

07. Alex Albon (T), Williams, 1:41,983

08. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:41,985

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:42,146

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:42,209

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:42,267

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:42,428

13. Carlos Sainz (E), Williams, 1:42,486

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:42,591

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:42,789

16. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:42,840

17. Esteban Ocon (F), Haas, 1:42,868

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:43,060

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:43,322

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:43,350



2. Training, Aserbaidschan

01. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:41,293 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:41,367

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:41,770

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:41,779

05. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:41,891

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:41,902

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:41989

08. Esteban Ocon (F), Haas, 1:42,167

09. Alex Albon (T), Williams, 1:42,177

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42,199

11. Carlos Sainz (E), Williams, 1:42,255

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:42,295

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:42,443

14. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:42,444

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:42,561

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:42,674

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:42,771

18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:42,820

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:42,967

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:43,322



1. Training, Aserbaidschan

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42,704 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:43,014

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:43,256

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:43,257

05. Alex Albon (T), Williams, 1:43,563

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:43,738

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:43,790

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:43,859

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:43,903

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:43,975

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:43,985

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:43,986

13. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:44,087

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:44,087

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:44,139

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:44,151

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:44,329

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:44,439

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:45,299

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:45,418