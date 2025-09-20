Fernando Alonso: Formel-1-Abschied nach 2026?
Fernando Alonso
Man muss in der Formel-1-Statistik weit zurückblättern, um den letzten Sieg von Fernando Alonso in der Königsklasse zu finden: Am 12. Mai 2013 strahlte der zweifache Weltmeister zuletzt nach einem Grand Prix vom obersten Podesttreppchen, der Spanier hatte sich diese Ehre bei seinem Heimspiel auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya erkämpft.
Seitdem stand der ehrgeizige Asturier einige Male auf dem GP-Treppchen, allerdings nie mehr als Sieger. Noch weiter liegen seine beiden WM-Titelgewinne von 2005 und 2006 zurück. Dennoch hat der Ausnahmekönner aus dem Aston Martin Team die Hoffnung auf einen weiteren Gesamtsieg noch nicht aufgegeben.
Und durch die Regeländerungen, die dafür sorgen, dass im nächsten Jahr eine neue Ära in der Formel 1 beginnt, könnte sich die Chance dazu auch ergeben. Zumal das Aston Martin Team mit Adrian Newey ein Design-Genie an Bord locken konnte. Alonso weiss das – und schliesst einen anschliessenden Abschied aus dem GP-Zirkus nicht aus, sollte er im nächsten Jahr erfolgreich sein.
Im Interview mit den spanischen Kollegen von «AS» erklärte der 44-Jährige auf die Frage, welche Faktoren seinen Formel-1-Abschied besiegeln könnten: «Das hängt ganz davon ab, wie ich mich körperlich und mental fühle. Ich weiss es jetzt noch nicht, wenn das Auto gut ist, besteht eine gute Chance, dass es mein letztes Formel-1-Jahr wird.»
Er rechne aber eher damit, in den Jahren nach der ersten Saison mit der neuen Fahrzeuggeneration eine gute Chance zu haben, sagt der 32-fache GP-Sieger. «Ich weiss, dass ich 2027 oder 2028 eine bessere Chance habe, wenn Stabilität ins Team gekommen ist. Im ersten Jahr könnte es gut laufen, aber in den Jahren danach wird das Team garantiert gut sein. Ich muss schauen, wie es für mich läuft. Wenn das Auto schlecht ist, dann besteht die Chance, dass ich noch ein weiteres Jahr bleibe, um mit einem guten Gefühl gehen zu können. Und wenn das Auto gut läuft, dann ist es wahrscheinlich, dass es mein letztes Jahr sein wird.»
Alonso ist sich sicher: Wenn er geht, dann nicht, weil er nicht mehr konkurrenzfähig ist. «Wenn ich gehe, will ich das in der aktuellen Verfassung machen, in der ich mich als den Besten ansehe, und 30 bis 40 Prozent der Leute, die von aussen zuschauen, das auch tun. Ich will nicht gehen, weil meine Fähigkeiten nachlassen. Ich werde das nächste Jahr geniessen und ein Jahr nach dem anderen nehmen. Aber es stimmt, ich will mich mit einem Höhepunkt verabschieden.»
