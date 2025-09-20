Formel-1-Gerücht: Das sagen Dr. Marko & Isack Hadjar

Die Formel-1-Berichte über eine mögliche Beförderung von Isack Hadjar ins Red Bull Racing Team mehren sich. Der Rookie aus dem Racing Bulls Team und Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko reagieren gelassen.

Die gute Performance, die Isack Hadjar in seiner bisherigen Formel-1-Debütsaison gezeigt hat, sowie seine überraschende GP-Podestpremiere in Zandvoort haben den Rookie aus dem Visa CashApp Racing Bulls Team in den Fokus der Formel-1-Berichterstatter gerückt. Viele sind sich sicher: Im nächsten Jahr wird der Franzose den Platz an der Seite von Max Verstappen bei Red Bull Racing einnehmen.

Denn der aktuelle Teamkollege des vierfachen Champions kommt nur langsam auf Touren: Yuki Tsunoda hat seit seiner Beförderung ins Top-Team aus Milton Keynes vor seinem Heimspiel in Suzuka nur neun Punkte gesammelt. Hadjar hat in der gleichen Zeitspanne 38 WM-Zähler eingefahren – das ist ein deutlicher Unterschied, auch wenn der Vergleich schwierig ist, weil der Rookie im einfacher zu fahrenden Racing Bulls-Renner sitzt.

Dennoch mehren sich die Berichte über seine Beförderung – doch das bringt Hadjar nicht aus der Ruhe. Er erklärte in Baku, als er darauf angesprochen wurde: «Das könnte mir nicht egaler sein. Es ist lustig, denn ich habe noch nichts unterschrieben.» Eine baldige Entscheidung erwartet er nicht: «Ich denke, das ist ziemlich klar, bisher wurden die Fahrer-Entscheidungen immer gegen Ende der Saison getroffen, zumindest war es bei mir so. Ich denke, das macht auch Sinn, schliesslich stehen noch acht Rennwochenenden auf dem Programm.»

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko hat auch keine Eile, den Druck auf den 20-Jährigen mit der Bestätigung seiner Beförderung zu erhöhen. Er winkt ab: «Hadjar hat erst 16 WM-Runden hinter sich, er lernt immer noch dazu. Er hat ein sehr gutes Verhältnis zu seinem Ingenieur, der auch Franzose ist, was wahrscheinlich hilft. Aber er muss einfach so weitermachen und sich so weiterentwickeln, wie bisher.»

Die Entscheidung über die Fahrerwahl für die beiden Red Bull-Teams soll erst gegen Ende des nächsten Monats fallen, hatte der Grazer schon zuvor klargestellt. Und an diesem Zeitplan hat sich auch nichts geändert. «Das ist immer noch der Fall», bestätigt der 82-Jährige.



2. Training, Aserbaidschan

01. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:41,293 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:41,367

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:41,770

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:41,779

05. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:41,891

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:41,902

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:41989

08. Esteban Ocon (F), Haas, 1:42,167

09. Alex Albon (T), Williams, 1:42,177

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42,199

11. Carlos Sainz (E), Williams, 1:42,255

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:42,295

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:42,443

14. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:42,444

15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:42,561

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:42,674

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:42,771

18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:42,820

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:42,967

20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:43,322



1. Training, Aserbaidschan

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42,704 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:43,014

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:43,256

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:43,257

05. Alex Albon (T), Williams, 1:43,563

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:43,738

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:43,790

08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:43,859

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:43,903

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:43,975

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:43,985

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:43,986

13. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:44,087

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:44,087

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:44,139

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:44,151

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:44,329

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:44,439

19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:45,299

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:45,418