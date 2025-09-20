Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Formel-1-Gerücht: Das sagen Dr. Marko & Isack Hadjar

Von Vanessa Georgoulas
Isack Hadjar
© Red Bull Content Pool

Isack Hadjar

Die Formel-1-Berichte über eine mögliche Beförderung von Isack Hadjar ins Red Bull Racing Team mehren sich. Der Rookie aus dem Racing Bulls Team und Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko reagieren gelassen.
Die gute Performance, die Isack Hadjar in seiner bisherigen Formel-1-Debütsaison gezeigt hat, sowie seine überraschende GP-Podestpremiere in Zandvoort haben den Rookie aus dem Visa CashApp Racing Bulls Team in den Fokus der Formel-1-Berichterstatter gerückt. Viele sind sich sicher: Im nächsten Jahr wird der Franzose den Platz an der Seite von Max Verstappen bei Red Bull Racing einnehmen.

Denn der aktuelle Teamkollege des vierfachen Champions kommt nur langsam auf Touren: Yuki Tsunoda hat seit seiner Beförderung ins Top-Team aus Milton Keynes vor seinem Heimspiel in Suzuka nur neun Punkte gesammelt. Hadjar hat in der gleichen Zeitspanne 38 WM-Zähler eingefahren – das ist ein deutlicher Unterschied, auch wenn der Vergleich schwierig ist, weil der Rookie im einfacher zu fahrenden Racing Bulls-Renner sitzt.

Dennoch mehren sich die Berichte über seine Beförderung – doch das bringt Hadjar nicht aus der Ruhe. Er erklärte in Baku, als er darauf angesprochen wurde: «Das könnte mir nicht egaler sein. Es ist lustig, denn ich habe noch nichts unterschrieben.» Eine baldige Entscheidung erwartet er nicht: «Ich denke, das ist ziemlich klar, bisher wurden die Fahrer-Entscheidungen immer gegen Ende der Saison getroffen, zumindest war es bei mir so. Ich denke, das macht auch Sinn, schliesslich stehen noch acht Rennwochenenden auf dem Programm.»

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko hat auch keine Eile, den Druck auf den 20-Jährigen mit der Bestätigung seiner Beförderung zu erhöhen. Er winkt ab: «Hadjar hat erst 16 WM-Runden hinter sich, er lernt immer noch dazu. Er hat ein sehr gutes Verhältnis zu seinem Ingenieur, der auch Franzose ist, was wahrscheinlich hilft. Aber er muss einfach so weitermachen und sich so weiterentwickeln, wie bisher.»

Die Entscheidung über die Fahrerwahl für die beiden Red Bull-Teams soll erst gegen Ende des nächsten Monats fallen, hatte der Grazer schon zuvor klargestellt. Und an diesem Zeitplan hat sich auch nichts geändert. «Das ist immer noch der Fall», bestätigt der 82-Jährige.

2. Training, Aserbaidschan

01. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:41,293 min
02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:41,367
03. George Russell (GB), Mercedes, 1:41,770
04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:41,779
05. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:41,891
06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:41,902
07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:41989
08. Esteban Ocon (F), Haas, 1:42,167
09. Alex Albon (T), Williams, 1:42,177
10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42,199
11. Carlos Sainz (E), Williams, 1:42,255
12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:42,295
13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:42,443
14. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:42,444
15. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:42,561
16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:42,674
17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:42,771
18. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:42,820
19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:42,967
20. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:43,322

1. Training, Aserbaidschan

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:42,704 min
02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:43,014
03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:43,256
04. George Russell (GB), Mercedes, 1:43,257
05. Alex Albon (T), Williams, 1:43,563
06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:43,738
07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:43,790
08. Carlos Sainz (E), Williams, 1:43,859
09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:43,903
10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:43,975
11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:43,985
12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:43,986
13. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:44,087
14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:44,087
15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:44,139
16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:44,151
17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:44,329
18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:44,439
19. Franco Colapinto (RA), Alpine, 1:45,299
20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:45,418

