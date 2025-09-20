Baku-Quali im Live-Ticker: Wer holt sich die Pole?

Lando Norris war in den freien Baku-Trainings 2 Mal der Schnellste. Ob sich der McLaren-Star die Pole holt oder Charles Leclerc zum 5. Mal in Folge der Quali-Schnellste ist, kann hier im Ticker live mitverfolgt werden.

Die Formel-1-Stars hatten drei Stunden Zeit, um auf dem anspruchsvollen Strassenkurs von Baku einen guten Rhythmus fürs Qualifying zu finden. Und ein Fahrer konnte in zwei der drei Sessions die Bestzeit bejubeln: Lando Norris gab sowohl im ersten als auch im letzten freien Training das Tempo vor.

Der Brite aus dem McLaren-Team hatte beide Male einen grossen Vorsprung. Zum Auftakt war er mehr als drei Zehntel schneller als WM-Leader Oscar Piastri aus dem eigenen Team. Im dritten Training am Samstagmorgen distanzierte er Titelverteidiger und Monza-Sieger Max Verstappen um mehr als zwei Zehntel.

Im zweiten Training war Ferrari-Star Lewis Hamilton das Mass aller Dinge. Der siebenfache Weltmeister gehörte neben Norris, Verstappen und Piastri auch in der dritten Session zu den schnellsten Vier. Und mit Red Bull Racing-Star Max Verstappen ist nach dem starken dritten Training auch zu rechnen.

Chancen auf ein starkes Quali-Ergebnis darf sich auch das Mercedes-Duo Kimi Antonelli und George Russell machen, die beiden Sternfahrer belegten zum Schluss des Trainingsfreitags die Plätze 3 und 4, wobei der Routinier die Nase vorn hatte. Im dritten Training belegten sie die Positionen 5 und 6, und da hatte der Formel-1-Rookie die Nase vorn.

Wer am Ende die schnellste Quali-Runde drehen und sich damit die beste Ausgangslage für den 17. Grand Prix der Saison in Aserbaidschan schaffen wird, kann hier im SPEEDWEEK.com-Ticker live mitverfolgt werden.