Dr. Helmut Marko: «Schachspiel» souveränst gewonnen

Max Verstappen von Red Bull Racing gewann den F1-GP von Aserbaidschan. Dr. Helmut Marko lobte seinen Schützling. Und erklärte, warum es für den Österreicher eher ein Schachspiel als ein Rennen war.

Wenn es nach Red Bull-Motorsportchef Dr. Helmut Marko geht, haben Max Verstappen und Red Bull Racing am Sonntag in Aserbaidschan die Konkurrenz mit einer cleveren Eröffnung, gutem Einfluss im Zentrum und einem starken Endspiel großmeisterlich schachmatt gesetzt.

Bei unseren Kollegen von Sky sagte Marko: «Das ganze Team hat eine hervorragende Arbeit geleistet. Das war mehr ein Schachspiel als ein Rennen: Wann fahren wir rein? Wo ist der? Das wurde genau kalkuliert.» Und das Taktikspiel ging auf, Max Verstappen fuhr von der Pole zum Sieg.

Marko: «Die Reifenwahl war glaube ich auch entscheidend, dass wir mit dem Harten angefangen haben. Da haben wir das Tempo schneller regulieren und auch kontrollieren können. Und dann war es einfach nur Position halten, aufpassen, dass nichts passiert, denn es war doch teilweise rutschig und dergleichen. Aber von Max souveränst. Und genau das, was wir von ihm verlangt haben, das hat er genau umgesetzt.»

Ein starkes Wochenende für Max Verstappen und Red Bull Racing – und gleichzeitig ein schwaches für WM-Leader McLaren und Ferrari. McLaren vergab den ersten Titelmatchball – und durch Ferraris Plätze 8 und 9 nivelliert sich der Kampf um Konstrukteurs-Silber. Red Bull Racing liegt 14 Punkte hinter Ferrari, 18 hinter Mercedes. Marko: «Jetzt schauen wir mal in der Konstrukteurswertung, da ist sogar der zweite Platz jetzt wieder in Reichweite.»

© Red Bull Content Pool Willkommen zum Rennen in Baku © Red Bull Content Pool Colapinto und Verstappen © Red Bull Content Pool Yuki Tsunoda © Getty Images Piastri und Hamilton © Red Bull Content Pool Lawson und Hadjar © Red Bull Content Pool Start des Rennens © Getty Images Lando Norris © Red Bull Content Pool Max Verstappen © Getty Images Charles Leclerc © Getty Images George Russell © Getty Images Carlos Sainz © Getty Images Lewis Hamilton © Getty Images Kimi Antonelli © Red Bull Content Pool Isack Hadjar © Red Bull Content Pool Yuki Tsunoda © Red Bull Content Pool Liam Lawson © Red Bull Content Pool Max Verstappen gewinnt das Rennen © Red Bull Content Pool Sieger Max Verstappen © Red Bull Content Pool Russell, Verstappen, Sainz © Red Bull Content Pool Sieger Max Verstappen © Red Bull Content Pool Verstappen, Tsunoda und Team Zurück Weiter

Allerdings steht als nächstes Rennen Singapur auf dem Kalender, wo Sergio Perez 2022 gewann, aber ansonsten seit Sebastian Vettel kein Red Bull Racing-Pilot – und vor allem Max Verstappen noch nie! Marko: «Max hat das einzige Rennen, das er nicht gewonnen hat. Schauen wir mal, wie es da aussieht.»

Kann Verstrappen sich noch in den Fahrer-WM-Kampf einmischen? Auf Leader Piastri machte er 25 Punkte gut, auf Norris an Rang 2 immerhin 19. Marko: «Warten wir Singapur ab. Wenn wir da gewinnen sollten, überlege ich auch…», sagt er lachend.

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808

07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262

13. Alex Albon (T), Williams, +72,870

14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

Out

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 299

03. Verstappen 255

04. Russell 212

05. Leclerc 165

06. Hamilton 121

07. Antonelli 78

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Sainz 31

13. Lawson 30

14. Alonso 30

15. Ocon 28

16. Gasly 20

17. Tsunoda 20

18. Bortoleto 18

19. Bearman 16

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Mercedes 290

03. Ferrari 286

04. Red Bull Racing 272

05. Williams 101

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 62

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20