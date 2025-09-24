Vowles zu Sainz-Podium: «Das war kein Glück»

Carlos Sainz fuhr in Baku auf sein erstes Formel-1-Podium mit Williams. Er profitierte auch vom Chaos in Qualifying und Rennen. Doch sein Teamchef James Vowles betont: Es war mehr als nur einfach Glück.

Was für ein Wochenende für Carlos Sainz und Williams. Im Qualifying fuhr der Spanier auf Platz 2, schielte im Chaos der zweistündigen Session mit insgesamt sechs roten Flaggen sogar auf die Pole. Im Rennen fuhr er fehlerfrei auf Platz 3 – und freute sich riesig.

Für Carlos Sainz war es das erste Podium mit Williams. Und auch für seinen Teamchef James Vowles war es etwas Besonderes. Der Brite verriet nach dem Rennen: «Ich hatte das Vergnügen, in meiner Karriere viele Podiumsplätze zu erreichen. Dieser wird mir für immer in Erinnerung bleiben. Er bedeutet mir sehr viel, wenn ich bedenke, wo das Team zu Beginn unseres Weges war und wo wir jetzt stehen. Carlos hat sich das verdient. Das war kein Glück, sondern das Ergebnis seiner unglaublichen Leistung während des gesamten Wochenendes.»

Sainz profitierte vom Chaos in der Quali und den Strecken- und Witterungsbedingungen, die vielen Fahrern zu schaffen machten. Die McLaren starteten beispielsweise viel weiter hinten als üblich, WM-Leader Oscar Piastri verunfallte in der ersten Runde. Das half – aber Sainz lieferte auch einfach gehörig ab.

© Red Bull Content Pool Willkommen zum Rennen in Baku © Red Bull Content Pool Colapinto und Verstappen © Red Bull Content Pool Yuki Tsunoda © Getty Images Piastri und Hamilton © Red Bull Content Pool Lawson und Hadjar © Red Bull Content Pool Start des Rennens © Getty Images Lando Norris © Red Bull Content Pool Max Verstappen © Getty Images Charles Leclerc © Getty Images George Russell © Getty Images Carlos Sainz © Getty Images Lewis Hamilton © Getty Images Kimi Antonelli © Red Bull Content Pool Isack Hadjar © Red Bull Content Pool Yuki Tsunoda © Red Bull Content Pool Liam Lawson © Red Bull Content Pool Max Verstappen gewinnt das Rennen © Red Bull Content Pool Sieger Max Verstappen © Red Bull Content Pool Russell, Verstappen, Sainz © Red Bull Content Pool Sieger Max Verstappen © Red Bull Content Pool Verstappen, Tsunoda und Team Zurück Weiter

Vowles: «Er hat dieses Wochenende nicht einen falschen Schritt getan. Das ist jetzt der Reset-Punkt, ein Neuanfang, an dem wie die Saison neu beginnen und vorantreiben.»

Und ein Moment, auf den Fahrer und Team lange gewartet haben: «Ich habe mir so ein großartiges Ergebnis schon seit Anfang des Jahres für ihn gewünscht, denn man konnte sehen, dass das Potenzial da war. Aus unterschiedlichen Gründen hat es aber bislang einfach nicht geklappt. Und ein Erfolgserlebnis stärkt das Selbstbewusstsein, bringt Schwung und ermöglicht einem einen weiteren Schritt nach vorne. Das habe ich mir für Carlos wirklich gewünscht.»

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808

07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262

13. Alex Albon (T), Williams, +72,870

14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

Out

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 299

03. Verstappen 255

04. Russell 212

05. Leclerc 165

06. Hamilton 121

07. Antonelli 78

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Sainz 31

13. Lawson 30

14. Alonso 30

15. Ocon 28

16. Gasly 20

17. Tsunoda 20

18. Bortoleto 18

19. Bearman 16

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Mercedes 290

03. Ferrari 286

04. Red Bull Racing 272

05. Williams 101

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 62

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20