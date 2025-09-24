Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Marc Marquez ist nicht beispiellos

Dr. Marko: Neue Herangehensweise unter Mekies

Von Otto Zuber
Laurent Mekies am Red Bull Racing-Kommandostand
© Sam Bagnall/Getty Images

Laurent Mekies am Red Bull Racing-Kommandostand

Zwei Siege in Folge für Verstappen! Motorsportberater Dr. Helmut Marko erklärt, welche Abläufe der neue Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies etabliert hat und wie sich das auf den Rennbetrieb ausgewirkt hat.
Es läuft im Moment bei Red Bull Racing! Auf den Sieg im Italien-GP folgte der Triumph im Aserbaidschan-GP. Seit der neue Teamchef Laurent Mekies im Amt ist, läuft es. Zufall?

Bei unseren Kollegen von Sky erklärt Red Bulls Motorsportberater Dr. Helmut Marko: «Es sind schon generell Neuerungen gekommen, die sich alle positiv ausgewirkt haben. Aber Mekies ist ein exzellenter Ingenieur.»

Der Österreicher beschreibt die Abläufe: «Es ist ein Gespräch: Ingenieure, Simulation und Fahrer. Und man hat sich nicht nur auf die Daten von der Simulation kapriziert, sondern hat auch die Rennerfahrung von all den Beteiligten mit eingebracht.»

Und das hat Wirkung gezeigt. Marko erklärt: «Dadurch waren unsere Freitage schon deutlich besser, wir waren nicht so weit mehr entfernt. Und auch da sind wir etwas anders herangegangen, dass man gleich am Freitag schaut, wo das Limit von der Bodenhöhe und dergleichen ist. Und dadurch ist man dann im Qualifying schon näher dran. Und im Rennen hat es beidemal super funktioniert.»

In Monza und in Baku gewann zuletzt Max Verstappen beide Rennen. Sein Rückstand auf den WM-Zweiten Lando Norris schrumpfte auf 44 Punkte. Geht da noch was? Mit dem GP in Singapur steht nun ausgerechnet ein Rennen vor der Tür, das Verstappen noch nie gewinnen konnte. Insgesamt sind noch sieben GPs zu fahren...

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h
02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec
03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199
04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760
05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290
06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808
07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227
08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310
09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774
10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982
11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606
12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262
13. Alex Albon (T), Williams, +72,870
14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580
15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707
16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237
17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392
18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde
19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde
Out
Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer
01. Piastri 324 Punkte
02. Norris 299
03. Verstappen 255
04. Russell 212
05. Leclerc 165
06. Hamilton 121
07. Antonelli 78
08. Albon 70
09. Hadjar 39
10. Hülkenberg 37
11. Stroll 32
12. Sainz 31
13. Lawson 30
14. Alonso 30
15. Ocon 28
16. Gasly 20
17. Tsunoda 20
18. Bortoleto 18
19. Bearman 16
20. Colapinto 0
21. Doohan 0

Konstrukteurspokal
01. McLaren 623 Punkte
02. Mercedes 290
03. Ferrari 286
04. Red Bull Racing 272
05. Williams 101
06. Racing Bulls 72
07. Aston Martin 62
08. Sauber 55
09. Haas 44
10. Alpine 20

