Dr. Marko: Neue Herangehensweise unter Mekies

Zwei Siege in Folge für Verstappen! Motorsportberater Dr. Helmut Marko erklärt, welche Abläufe der neue Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies etabliert hat und wie sich das auf den Rennbetrieb ausgewirkt hat.

Es läuft im Moment bei Red Bull Racing! Auf den Sieg im Italien-GP folgte der Triumph im Aserbaidschan-GP. Seit der neue Teamchef Laurent Mekies im Amt ist, läuft es. Zufall?

Bei unseren Kollegen von Sky erklärt Red Bulls Motorsportberater Dr. Helmut Marko: «Es sind schon generell Neuerungen gekommen, die sich alle positiv ausgewirkt haben. Aber Mekies ist ein exzellenter Ingenieur.»

Der Österreicher beschreibt die Abläufe: «Es ist ein Gespräch: Ingenieure, Simulation und Fahrer. Und man hat sich nicht nur auf die Daten von der Simulation kapriziert, sondern hat auch die Rennerfahrung von all den Beteiligten mit eingebracht.»

Und das hat Wirkung gezeigt. Marko erklärt: «Dadurch waren unsere Freitage schon deutlich besser, wir waren nicht so weit mehr entfernt. Und auch da sind wir etwas anders herangegangen, dass man gleich am Freitag schaut, wo das Limit von der Bodenhöhe und dergleichen ist. Und dadurch ist man dann im Qualifying schon näher dran. Und im Rennen hat es beidemal super funktioniert.»

In Monza und in Baku gewann zuletzt Max Verstappen beide Rennen. Sein Rückstand auf den WM-Zweiten Lando Norris schrumpfte auf 44 Punkte. Geht da noch was? Mit dem GP in Singapur steht nun ausgerechnet ein Rennen vor der Tür, das Verstappen noch nie gewinnen konnte. Insgesamt sind noch sieben GPs zu fahren...

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808

07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262

13. Alex Albon (T), Williams, +72,870

14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

Out

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 299

03. Verstappen 255

04. Russell 212

05. Leclerc 165

06. Hamilton 121

07. Antonelli 78

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Sainz 31

13. Lawson 30

14. Alonso 30

15. Ocon 28

16. Gasly 20

17. Tsunoda 20

18. Bortoleto 18

19. Bearman 16

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Mercedes 290

03. Ferrari 286

04. Red Bull Racing 272

05. Williams 101

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 62

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20