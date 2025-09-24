Jetzt vormerken: Red Bull Ring Classics 2026

Am 29. und 30. August 2026 finden auf dem Red Bull Ring in Spielberg die Red Bull Ring Classics der kommenden Rennsaison statt – diesmal im Sommer. Die Karten gibt es bereits auf www.redbullring.com.

Nach dem tollen Erfolg der Red Bull Ring Classics 2025 im Frühjahr können sich Fans schon geich auf die Fortsetzung freuen – diesmal im Sommer. Der Red Bull Ring in Spielberg lädt auch 2026 wieder mit Fahrzeugausstellungen, Show-Runs und einem offenen Fahrerlager. Die Tickets für das Event 2026 sind schon jetzt auf www.redbullring.com zu haben.

Die 2026er-Ausgabe findet am 29. und 30. August 2026 statt – also knapp drei Wochen vor dem Österreich-GP in der MotoGP (18.-20. September) und knapp zwei Monate nach dem Formel-1-GP in Spielberg (26.-28. Juni).

2025 waren im Mai rund 17.500 Zuschauer dabei, bewunderten 200 Autos aus vielen unterschiedlichen Jahrzehnten und verfolgten 15 Rennen in acht verschiedenen Serien. Karl Wendlinger, Dieter Quester oder Leopold Prinz von Bayern gaben Autogramme, die Fans konnten sich die Boxengasse und alles anschauen, was das Rennsportherz begehrt.

Die Tickets fürs kommende Jahr gibt’s ab jetzt auf www.redbullring.com ab 39 Euro. Das Programm wird zu einem späteren Zeitpunkt noch genauer bekanntgegeben – aber die Fans können sich wie jedes Jahr wieder auf jede Menge Hochkaräter freuen.