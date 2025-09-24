Lob für Kimi Antonelli (Mercedes): «Meisterleistung!»

Mercedes-Technikcheck James Allison lobt einen beim Formel-1-Wochenende in Baku fehlerfreien Kimi Antonelli. Was die Herangehensweise des Teams ausmachte und womit Antonelli besonders beeindruckte.

Nach dem Monza-Rennen und einem Trainings-Crash hatte Mercedes-Pilot Kimi Antonelli noch einen Rüffel vom Boss bekommen. Teamchef Toto Wolff ging mit seinem Schützling nach dem Italien-GP vor zwei Wochen ungewöhnlich hart öffentlich ins Gericht. Das hat offenbar Wirkung gezeigt: In Baku blieb Antonelli fehlerfrei, fuhr in Quali und Rennen jeweils mit Platz 4 knapp am Treppchen vorbei. Dafür gab’s Lob – unter anderem von Mercedes-Technikchef James Allison.

Der Ingenieur sagte über Antonellis Aserbaidschan-Wochenende: «Die Herangehensweise von uns allen war, konstante Sessions zu fahren, gemeinsam zu verstehen, dass Konzentration in den freien Trainings entscheidend ist, um in guter Form ins Qualifying zu kommen, was wiederum entscheidend ist, um das Rennen gut zu fahren. Und zu bedenken, dass Fehler im freien Training viel kostspieliger sind, als sie erscheinen.»

Das hat geklappt, so Allison: «Kimi hat sicherlich eine Meisterleistung vollbracht, indem er wirklich keinen Fehler gemacht hat. Ich glaube, er ist während des Wochenendes einmal in den Notausgang gefahren, aber sein Auto hatte absolut keinen Kratzer.»

Und das unter verschärften Bedingungen: Wegen der vielen Einschläge von mehr als einem Drittel der Startaufstellung kam es im Qualifying zu sechs roten Flaggen und insgesamt einer Stunde Verzögerung. Antonelli brachte seinen Mercedes aber heil zurück in die Garage, sicherte sich Startplatz 4.

Allison: «Im Qualifying, war es ziemlich schwierig, man hat gesehen, wie viele rote Flaggen es gab. Kimi hat das gut gemeistert und eine gute Runde gefahren. Er war nur eine kleine Windböe in einer Kurve davon entfernt, P2 in der Startaufstellung zu sein, und hatte dadurch ein gutes Wochenende.» Und hat sich das Lob verdient.

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808

07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262

13. Alex Albon (T), Williams, +72,870

14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

Out

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 299

03. Verstappen 255

04. Russell 212

05. Leclerc 165

06. Hamilton 121

07. Antonelli 78

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Sainz 31

13. Lawson 30

14. Alonso 30

15. Ocon 28

16. Gasly 20

17. Tsunoda 20

18. Bortoleto 18

19. Bearman 16

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Mercedes 290

03. Ferrari 286

04. Red Bull Racing 272

05. Williams 101

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 62

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20