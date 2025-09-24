Das sagt Stella (McLaren) zum schlechten Norris-Stopp

Schon im zweiten Formel-1-Rennen in Folge ging in Baku der Reifenwechsel bei Lando Norris (McLaren) schief. Was Teamchef Andrea Stella sagt – und warum die Stopps gerade jetzt so entscheidend sind.

Eine kleine Verzögerung, die Folgen hat. Wie schon in Monza hatte auch in Baku die McLaren-Crew wieder Schwierigkeiten beim Boxenstopp. Ganze 4,1 Sekunden dauerte der Reifenwechsel bei Lando Norris in der 38. Runde. Ein guter Stopp liegt aktuell im Bereich von 2,1 bis 2,3 Sekunden. Dabei gehen die Boxenstopps bei McLaren doch eigentlich so fix: Das englische Team verbuchte mit 1,80 Sekunden in Katar 2023 den Weltrekord.

Der langsame Stopp in Monza hatte zur kontroversen Stallorder geführt. Jetzt in Baku kostete die zweisekündige Verzögerung Norris womöglich Positionen. Zweimal Boxenstopp-Ärger beim WM-Leader McLaren, beide Male bei Lando Norris. Was war da los?

McLaren-Teamchef Andrea Stella sagte nach dem Rennen in Aserbaidschan: «Wir müssen noch überprüfen, ob wir mit einem schnelleren Boxenstopp tatsächlich vor Ferrari gelandet wären oder nicht.» Also direkt nach den Stopps. Stella: «Wir haben dann geschafft, zu überholen und die Position zurückzugewinnen, was wichtige Punkte für Lando in der WM-Wertung ausgemacht hat.»

Am Ende lag er vor Ferrari. Zieht man aber die zwei Sekunden Boxenstopp-Verzögerung von der Nettorenndauer für Norris ab, wäre er vor Lawson und Tsunoda, also zwei Ränge höher als Platz 7. So einfach ist die Rechnung zwar nicht – dennoch zeigt sie: Bei so engen Rennen kann der Stopp den Unterschied machen.

Stella: «Boxenstopps sind definitiv ein Thema, auf das wir uns schon konzentrieren. Aber wir müssen weiter daran arbeiten, weil sie einen gewissen Leistungsvorteil bringen können. Die Rennen werden immer enger und daher werden Boxenstopps immer wichtiger.»

Der Italiener verrät: «Für den Rest der Saison und auch mit Blick auf das Auto für das nächste Jahr gibt es also definitiv noch einiges zu tun, was die Durchführung der Stopps angeht. Aber auch in Bezug auf die verwendeten Geräte, damit die Durchführung der Boxenstopps für unsere Crew einfacher und natürlicher wird. Es gibt noch einige Abläufe zwischen Crew und Hardware, bei denen wir mit Blick auf die verwendeten Geräte noch nachbessern können.» Damit es beim Reifenwechsel künftig nicht mehr so hakt.

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808

07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262

13. Alex Albon (T), Williams, +72,870

14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

Out

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 299

03. Verstappen 255

04. Russell 212

05. Leclerc 165

06. Hamilton 121

07. Antonelli 78

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Sainz 31

13. Lawson 30

14. Alonso 30

15. Ocon 28

16. Gasly 20

17. Tsunoda 20

18. Bortoleto 18

19. Bearman 16

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Mercedes 290

03. Ferrari 286

04. Red Bull Racing 272

05. Williams 101

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 62

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20