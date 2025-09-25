1 Million Euro für den Formel-1-Nachwuchs

Schon in dieser Saison gibt es in der Formel 3 ein neues Preisgeld. Insgesamt eine Million Euro wird an die Top-Piloten der Serie ausgezahlt – unter der Bedingung, dass sie in die höhere Klasse aufsteigen.

Fördergelder für den Formel-1-Nachwuchs! Die Top-5 der Nachwuchsklasse Formel 3 bekommen ab dieser Saison Extra-Prämien. Das gab die Rennserie bekannt.

Insgesamt eine Million Euro soll an die erfolgreichsten Nachwuchspiloten gehen: 300.000 Euro an den Ersten der Meisterschaft am Ende der Saison, 250.000 an den Zweiten, 200.000 an den Dritten, 150.000 an den Vierten und 100.000 an den Fünften. Für den Formel-3-Meister gab es ohnehin schon 300.000 Euro Preisgeld vom Reifenhersteller Pirelli. Daran ändert sich auch künftig nichts.

Das neue Preisgeld – ab der laufenden Saison und auf unbestimmte Zeit darüber hinaus – ist gleichzeitig auch eine Art Abfindung: Das Preisgeld verpflichtet die Fahrer, in der folgenden Saison in die Formel 2 aufzusteigen. Falls sie das nicht tun, geht das Geld an den nächsten Fahrer im Meisterschaftsranking. Damit soll wohl der Aufstieg in die nächsthöhere Klasse beschleunigt werden und eine Teilfinanzierung des Aufstiegs in die Formel 2 gewährleistet werden. Eine Saison dort kostet allerdings ein Vielfaches der Preisgelder.

Formel-1-Präsident und -CEO Stefano Domenicali: «Das Preisgeld von einer Million Euro in der Formel 3 ist eine wichtige Initiative, die den Fahrern einen zusätzlichen Anreiz bietet und ihnen eine sehr wertvolle und wohlverdiente Belohnung für ihren Erfolg in der Meisterschaft verschafft. Die Formel-3-Meisterschaft ist nach wie vor ein wichtiger Bestandteil des Pyramidensystems, das den Fahrern das notwendige technische, körperliche und mentale Training bietet, um sich in den Meisterschaften auf ihrem Weg zum höchsten Niveau unseres Sports nach oben zu arbeiten.»

Formel-3-CEO Bruno Michel sagte: «Es ist von entscheidender Bedeutung, aufstrebende Talente auf ihrem Weg in die Formel 1 zu unterstützen. Die Formel 3 ist ein fantastischer Trainingsplatz für diese jungen Rennfahrer, auf dem sie ihre Fähigkeiten verbessern können, um die Pyramide nach oben zu klettern, und diese zusätzliche finanzielle Belohnung wird ihnen helfen, ihren Weg an die Spitze des Motorsports noch weiter voranzutreiben.»

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808

07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262

13. Alex Albon (T), Williams, +72,870

14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

Out

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 299

03. Verstappen 255

04. Russell 212

05. Leclerc 165

06. Hamilton 121

07. Antonelli 78

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Sainz 31

13. Lawson 30

14. Alonso 30

15. Ocon 28

16. Gasly 20

17. Tsunoda 20

18. Bortoleto 18

19. Bearman 16

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Mercedes 290

03. Ferrari 286

04. Red Bull Racing 272

05. Williams 101

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 62

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20