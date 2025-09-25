Trotz MotoGP-Job: Steiner bei F1-Saisonauftakt dabei

Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Von Silja Rulle
Günther Steiner diese Saison in Miami. Er ist Botschafter des GP
© Andy Hone/Getty Images

Günther Steiner diese Saison in Miami. Er ist Botschafter des GP

Obwohl Ex-Haas-Teamchef Günther Steiner ab kommender Saison in der MotoGP als CEO und Teammitbesitzer einsteigt, nimmt sich der Südtiroler noch Zeit für die Formel 1. In Australien wird er dabei sein.
Ex-Haas-Teamchef Günther Steiner steigt ab 2026 in der MotoGP ein. Anfang September wurde offiziell: Steiner übernimmt mit einem Konsortium das Tech3-Team. Doch Formel-1-Fans können sich freuen: Der meinungsstarke Experte bleibt auch dem F1-Publikum erhalten.

Steiner, ab 2026 CEO in der MotoGP, möchte in der Formel 1 weiterhin immer mal wieder vor Ort sein. Steiner: «Ich will diese Verbindung behalten, auch damit ich immer weiß, was da ist.» Daher ist Steiner in der MotoGP auch CEO, nicht Teamchef

Beim Saisonauftakt 2026 in Australien, wenn erstmals die F1-Boliden nach neuem Regelwerk ein Rennwochenende bestreiten, wird Günther Steiner auch im Formel-1-Fahrerlager vor Ort sein.

Steiner verriet im Interview mit SPEEDWEEK.com: «Ich werde den australischen GP für das australische Fernsehen machen. Das ist schon sicher.» Schon 2024 war er für das australische Network 10 am Mikrofon.

In der Saison 2025 ist Steiner auch bei RTL Deutschland als Experte immer mal wieder vor Ort, nächstes Mal zum Vegas-GP. Über die Besetzung und generell mögliche Übertragungen 2026 verriet der Kölner Sender aber bislang noch nichts. Zuletzt übertrug RTL immer einige ausgewählte Rennen parallel zu Sky, hatte eine Sublizenz vom deutschen Rechteinhaber. Ob das fortgesetzt wird und welche Auswirkungen die Übernahme von Sky durch RTL hat, ist noch nicht klar.

