Trotz MotoGP-Job: Steiner bei F1-Saisonauftakt dabei

Obwohl Ex-Haas-Teamchef Günther Steiner ab kommender Saison in der MotoGP als CEO und Teammitbesitzer einsteigt, nimmt sich der Südtiroler noch Zeit für die Formel 1. In Australien wird er dabei sein.

Ex-Haas-Teamchef Günther Steiner steigt ab 2026 in der MotoGP ein. Anfang September wurde offiziell: Steiner übernimmt mit einem Konsortium das Tech3-Team. Doch Formel-1-Fans können sich freuen: Der meinungsstarke Experte bleibt auch dem F1-Publikum erhalten.

Steiner, ab 2026 CEO in der MotoGP, möchte in der Formel 1 weiterhin immer mal wieder vor Ort sein. Steiner: «Ich will diese Verbindung behalten, auch damit ich immer weiß, was da ist.» Daher ist Steiner in der MotoGP auch CEO, nicht Teamchef.

Beim Saisonauftakt 2026 in Australien, wenn erstmals die F1-Boliden nach neuem Regelwerk ein Rennwochenende bestreiten, wird Günther Steiner auch im Formel-1-Fahrerlager vor Ort sein.

Steiner verriet im Interview mit SPEEDWEEK.com: «Ich werde den australischen GP für das australische Fernsehen machen. Das ist schon sicher.» Schon 2024 war er für das australische Network 10 am Mikrofon.

In der Saison 2025 ist Steiner auch bei RTL Deutschland als Experte immer mal wieder vor Ort, nächstes Mal zum Vegas-GP. Über die Besetzung und generell mögliche Übertragungen 2026 verriet der Kölner Sender aber bislang noch nichts. Zuletzt übertrug RTL immer einige ausgewählte Rennen parallel zu Sky, hatte eine Sublizenz vom deutschen Rechteinhaber. Ob das fortgesetzt wird und welche Auswirkungen die Übernahme von Sky durch RTL hat, ist noch nicht klar.

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808

07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262

13. Alex Albon (T), Williams, +72,870

14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

Out

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 299

03. Verstappen 255

04. Russell 212

05. Leclerc 165

06. Hamilton 121

07. Antonelli 78

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Sainz 31

13. Lawson 30

14. Alonso 30

15. Ocon 28

16. Gasly 20

17. Tsunoda 20

18. Bortoleto 18

19. Bearman 16

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Mercedes 290

03. Ferrari 286

04. Red Bull Racing 272

05. Williams 101

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 62

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20