Schon morgen: Romain Grosjean zurück im Haas

Für einen Test in Mugello steigt Romain Grosjean am Freitag wieder in einen Formel-1-Boliden. Es ist die Rückkehr zu Haas nach seinem schweren Feuerunfall 2020 – und mit einem besonderen Accessoire von damals.

Der Phönix aus der Asche ist zurück! Romain Grosjean wird schon am morgigen Freitag wieder in einem Formel-1-Auto sitzen. Der frühere Haas-Pilot kehrt für einen Test in Mugello zu seinem alten Team zurück. Und es klingt fast wie eine Familienzusammenkunft!

Im Rahmen des Testing of Previous Cars (TPC), also Testens mit alten Autos, dreht der Franzose Runden auf dem italienischen Kurs, den er noch aus der Formel-1-Zeit kennt. 2020 fuhr die Formel 1 dort in der Corona-Pandemie einen GP, Grosjean wurde 12.

Für Grosjean, der inzwischen in der IndyCar-Serie fährt, ist es die erste Rückkehr in einen Haas-F1-Boliden seit Bahrain 2020. Und an dieses Rennen erinnern sich Formel-1-Community und Fans noch sehr genau: In der ersten Runde verunfallte Grosjean schwer, schlug mit einer Kraft 67G in die Barriere ein. Sein noch fast voll betankter Haas brannte sofort, Grosjean kämpfte sich aus den Flammen heraus. Nach fast einer halben Minute im Feuer hatte er wie durch ein Wunder nur eine Verbrennung am Handrücken. Der Phönix aus der Asche!

Grosjean wird am Freitag in Mugello den VF-23 fahren, also das Auto von 2023 (entsprechend den Regularien für Testing of Previous Cars). Mit dabei sein werden große Teile seiner alten Haas-Crew, darunter sein früherer Renningenieur (bei Lotus) und jetziger Haas-Teamchef Ayao Komatsu. Er wird für den Test auch wieder Grosjeans Renningenieur sein. Parallel findet auch noch ein Pirelli-Test statt.

Grosjean fuhr 179 Rennen in der Formel 1, war von 2016 bis 2020 bei Haas. Der Bahrain-GP 2020 war, bedingt durch den Unfall, sein letztes Rennen. Einen richtigen Saisonabschluss hatte er daher mit Haas nie. Den bekommt er nun aber in Mugello – mit einem besonderen Accessoire.

Grosjean: «Ich kann wirklich kaum glauben, dass es schon fast fünf Jahre her ist, aber zurückzukommen und diesen Ausflug mit meinem alten Team zu machen, ist wirklich etwas Besonderes. Ich freue mich darauf, alle wiederzusehen, und bin mir sicher, dass wir ein wenig in Erinnerungen an alte Zeiten schwelgen werden, aber ich bin auch sehr daran interessiert, mich an der Rennstrecke mit dem VF-23 nützlich zu machen. Es ist großartig, dass das Team nun das TPC-Programm als Teil seiner laufenden Entwicklung hat. Schließlich haben meine Kinder meinen Helm für meinen letzten Grand Prix in Abu Dhabi im Jahr 2020 entworfen – am Freitag werde ich ihn endlich in einem Formel-1-Auto ausprobieren können.»

Komatsu: «Ich bin total begeistert, Romain Grosjean nach fünf Jahren wieder in einem Formel-1-Auto zu sehen, aber besonders stolz bin ich darauf, dass er in einem unserer Autos zurückkehrt – das passt einfach perfekt. Romain und ich haben während seiner gesamten Formel-1-Karriere zusammengearbeitet, daher hat dieser Test in Mugello für uns beide eine besondere Bedeutung. Dieser Tag wird zu etwas ganz Besonderem, da so viele Mitglieder der ursprünglichen Crew wieder zusammenkommen.»

