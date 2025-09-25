Vowles (Williams): Heimlich Update reingemogelt

Williams-Teamchef James Vowles verriet nach dem 3. Platz von Carlos Sainz in Baku: Ein kleines Update hat das englische Team klammheimlich doch ans Auto gebaut – obwohl der Fokus schon voll auf 2026 liegt.

Eigentlich ist das Entwicklungsrennen für die aktuelle Generation Autos weitgehend beendet, die Formel 1 blickt aufs neue Reglement ab 2026. Neue Teile bringen die Teams kaum noch mit. Doch auch die kleinsten Details können manchmal Großes bewirken, wie die Steigerung von Williams seit dem Sommer zeigt.

Vowles verriet nach dem Rennen in Baku, wo Carlos Sainz Platz 3 holte: Das Erfolgsgeheimnis war nicht nur eine ausgezeichnete Leistung von seinem Fahrer, sondern ein heimliches Update, das das Team ans Auto gebracht hat. Eigentlich haben die Teams mittlerweile die Entwicklung der 2025er-Autos weitestgehend beendet, konzentrieren sich voll auf 2026. Besonders Williams hatte damit früh angefangen und das auch offen kommuniziert. Doch ein Detail veränderte das Team aus dem englischen Grove trotzdem noch.

Vowles: «Es gab ein kleines Update, das wir sozusagen heimlich eingebaut haben. Es gab eine Reihe von Entwicklungen, die uns geholfen haben. Etwa rund um Spa hatten wir ein paar Entwicklungen, die uns geholfen haben. Aber wir hatten weiterhin den Fokus auf 2026.»

© Red Bull Content Pool Willkommen zum Rennen in Baku © Red Bull Content Pool Colapinto und Verstappen © Red Bull Content Pool Yuki Tsunoda © Getty Images Piastri und Hamilton © Red Bull Content Pool Lawson und Hadjar © Red Bull Content Pool Start des Rennens © Getty Images Lando Norris © Red Bull Content Pool Max Verstappen © Getty Images Charles Leclerc © Getty Images George Russell © Getty Images Carlos Sainz © Getty Images Lewis Hamilton © Getty Images Kimi Antonelli © Red Bull Content Pool Isack Hadjar © Red Bull Content Pool Yuki Tsunoda © Red Bull Content Pool Liam Lawson © Red Bull Content Pool Max Verstappen gewinnt das Rennen © Red Bull Content Pool Sieger Max Verstappen © Red Bull Content Pool Russell, Verstappen, Sainz © Red Bull Content Pool Sieger Max Verstappen © Red Bull Content Pool Verstappen, Tsunoda und Team Zurück Weiter

Was genau das Update war, verriet er aber nicht. Ein Blick in die Archive zeigt aber: Es waren Feinheiten am Unterboden, nämlich an der Verkleidung und an den Unterbodenflügeln.

Vowles zum Podiumsplatz in Aserbaidschan: «Bin ich überrascht? Ja, denn zu Beginn des Jahres wussten wir, dass es im Mittelfeld sehr eng werden würde. Aber jetzt noch dabei zu sein und – der Abstand ist nicht bequem –, aber ein bisschen Luft auf die anderen zu bekommen, ist eine großartige Belohnung für ein Team, das wirklich alles gibt.» Williams hat jetzt 29 Punkte Vorsprung auf die Racing Bulls.

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808

07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262

13. Alex Albon (T), Williams, +72,870

14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

Out

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 299

03. Verstappen 255

04. Russell 212

05. Leclerc 165

06. Hamilton 121

07. Antonelli 78

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Sainz 31

13. Lawson 30

14. Alonso 30

15. Ocon 28

16. Gasly 20

17. Tsunoda 20

18. Bortoleto 18

19. Bearman 16

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Mercedes 290

03. Ferrari 286

04. Red Bull Racing 272

05. Williams 101

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 62

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20