Ferrari testet, Lewis Hamilton bangt um Hund im Koma
Lewis Hamilton besucht seinen Hund Roscoe im Krankenhaus
Während sein Ferrari-Team einen Reifentest in Mugello fährt, hat Lewis Hamilton Italien verlassen und ist zu seinem Hund Roscoe gereist. Die Bulldogge ist schwerkrank und liegt im Koma, wie der siebenmalige Weltmeister mitteilte.
Auf seinen Social-Media-Kanälen schrieb Hamilton: «Roscoe hat sich erneut eine Lungenentzündung zugezogen und hatte Atemnot. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert und sediert, um ihn zu beruhigen, während man ihn untersuchte. Dabei kam es zu einem Herzstillstand. Es gelang, seinen Herzschlag wiederherzustellen, aber jetzt liegt er im Koma. Wir wissen nicht, ob er daraus wieder erwachen wird. Morgen werden wir versuchen, ihn aufzuwecken. Ich bin an seiner Seite und möchte euch allen für eure Gebete und eure Unterstützung danken.» Schwere Stunden für den Ferrari-Fahrer, der ein äußerst inniges Verhältnis mit seinem Hund hat.
Am Mittwochabend hatte Hamilton öffentlich gemacht, dass sein Hund erkrankt sei. Er postete ein Foto von Roscoe in einer Intensivbox, eingewickelt in Decken und mit einem Foto von Hamilton und Roscoe an der Wand. Bereits im Frühjahr hatte die inzwischen fast 13-jährige Englische Bulldogge eine Lungenentzündung. In Silverstone brachte Hamilton Roscoe an die Rennstrecke mit. Der Hund ist bei Formel-1- und Hamilton-Fans beliebt, hat 1,3 Mio. Fans auf Instagram.
Während Hamilton seinem geliebten Hund zur Seite steht, testet Ferrari in Mugello die neuen Reifen für 2026. Charles Leclerc und Ersatzfahrer Zhou Guanyu sind beide am Steuer, um einen umgebauten Ferrari SF-25 mit den neuen Pirelli-Reifen fürs kommende Jahr zu fahren.
Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h
02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec
03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199
04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760
05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290
06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808
07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227
08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310
09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774
10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982
11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606
12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262
13. Alex Albon (T), Williams, +72,870
14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580
15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707
16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237
17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392
18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde
19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde
Out
Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall
WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 324 Punkte
02. Norris 299
03. Verstappen 255
04. Russell 212
05. Leclerc 165
06. Hamilton 121
07. Antonelli 78
08. Albon 70
09. Hadjar 39
10. Hülkenberg 37
11. Stroll 32
12. Sainz 31
13. Lawson 30
14. Alonso 30
15. Ocon 28
16. Gasly 20
17. Tsunoda 20
18. Bortoleto 18
19. Bearman 16
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 623 Punkte
02. Mercedes 290
03. Ferrari 286
04. Red Bull Racing 272
05. Williams 101
06. Racing Bulls 72
07. Aston Martin 62
08. Sauber 55
09. Haas 44
10. Alpine 20