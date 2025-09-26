Ferrari testet, Lewis Hamilton bangt um Hund im Koma

Vor dem Singapur-GP testet die Scuderia Ferrari in Mugello. Doch Lewis Hamilton ist nicht dabei. Er kümmert sich um seinen schwer erkrankten Hund Roscoe, der einen Herzstillstand hatte und im Koma liegt.

Während sein Ferrari-Team einen Reifentest in Mugello fährt, hat Lewis Hamilton Italien verlassen und ist zu seinem Hund Roscoe gereist. Die Bulldogge ist schwerkrank und liegt im Koma, wie der siebenmalige Weltmeister mitteilte.

Auf seinen Social-Media-Kanälen schrieb Hamilton: «Roscoe hat sich erneut eine Lungenentzündung zugezogen und hatte Atemnot. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert und sediert, um ihn zu beruhigen, während man ihn untersuchte. Dabei kam es zu einem Herzstillstand. Es gelang, seinen Herzschlag wiederherzustellen, aber jetzt liegt er im Koma. Wir wissen nicht, ob er daraus wieder erwachen wird. Morgen werden wir versuchen, ihn aufzuwecken. Ich bin an seiner Seite und möchte euch allen für eure Gebete und eure Unterstützung danken.» Schwere Stunden für den Ferrari-Fahrer, der ein äußerst inniges Verhältnis mit seinem Hund hat.

Am Mittwochabend hatte Hamilton öffentlich gemacht, dass sein Hund erkrankt sei. Er postete ein Foto von Roscoe in einer Intensivbox, eingewickelt in Decken und mit einem Foto von Hamilton und Roscoe an der Wand. Bereits im Frühjahr hatte die inzwischen fast 13-jährige Englische Bulldogge eine Lungenentzündung. In Silverstone brachte Hamilton Roscoe an die Rennstrecke mit. Der Hund ist bei Formel-1- und Hamilton-Fans beliebt, hat 1,3 Mio. Fans auf Instagram.

Während Hamilton seinem geliebten Hund zur Seite steht, testet Ferrari in Mugello die neuen Reifen für 2026. Charles Leclerc und Ersatzfahrer Zhou Guanyu sind beide am Steuer, um einen umgebauten Ferrari SF-25 mit den neuen Pirelli-Reifen fürs kommende Jahr zu fahren.

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808

07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262

13. Alex Albon (T), Williams, +72,870

14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

Out

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 299

03. Verstappen 255

04. Russell 212

05. Leclerc 165

06. Hamilton 121

07. Antonelli 78

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Sainz 31

13. Lawson 30

14. Alonso 30

15. Ocon 28

16. Gasly 20

17. Tsunoda 20

18. Bortoleto 18

19. Bearman 16

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Mercedes 290

03. Ferrari 286

04. Red Bull Racing 272

05. Williams 101

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 62

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20