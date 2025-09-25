Toto Wolff: Baku-Erfolg und eine Pullover-Theorie

Läuft der Mercedes besser, wenn es kälter ist? Und half das dem deutschen Team in Baku? Teamchef Toto Wolff erklärt, was ausschlaggebend beim Formel-1-GP von Aserbaidschan war – und was seine Kleidung damit zu tun hat.

Was hat Toto Wolffs Pullover mit der Performance seines Teams zu tun? Der Mercedes-Teamchef sagte nach dem erfolgreichen Wochenende in Baku, dass die Wetterbedingungen diesmal nicht ausschlaggebend gewesen seien – hat aber eine Outfit-Theorie.

In Baku war es im Vergleich zu den Vorjahren frisch: nur knapp über 20 Grad und frische Windböen am Samstag und Sonntag. Mercedes schlug sich auf dem Kurs durch die aserbaidschanische Hauptstadt bestens, fuhr das beste Ergebnis seit sieben Rennen ein: Kimi Antonelli fuhr auf Platz 4, George Russell wurde Zweiter.

Schon in der Vergangenheit konnte man grob sagen: Je kälter die Bedingungen, desto besser der Mercedes. Kanada in diesem Jahr (Platz 1 und 3) und Las Vegas letztes Jahr (Platz 1 und 2) sind zwei Beispiele dafür.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff gibt aber mit Blick auf das Ergebnis in Baku zu bedenken: «Ich glaube nicht, dass man das so vereinfachen kann. Ich habe immer gesagt, dass es ein guter Tag ist, wenn ich einen Pullover trage. Aber es gab auch schwierigere Wochenenden mit kälteren Bedingungen.»

Was war also in Baku der Schlüssel? Wolff: «Offensichtlich passt die Streckenführung zu unserem Auto. Es gibt nicht viele schnelle oder mittelschnelle bis schnelle lange Kurven, die nicht unsere Stärke sind. Wenn man also all diese Variablen berücksichtigt, war es sicher die Strecke, die uns etwas besser lag.» In Singapur gibt es ebenfalls einige langsame Kurven – aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Hitze. Da dürfte Wolffs Pullover im Hotel bleiben.

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808

07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262

13. Alex Albon (T), Williams, +72,870

14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

Out

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 299

03. Verstappen 255

04. Russell 212

05. Leclerc 165

06. Hamilton 121

07. Antonelli 78

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Sainz 31

13. Lawson 30

14. Alonso 30

15. Ocon 28

16. Gasly 20

17. Tsunoda 20

18. Bortoleto 18

19. Bearman 16

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Mercedes 290

03. Ferrari 286

04. Red Bull Racing 272

05. Williams 101

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 62

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20