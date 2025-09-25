Jacques Villeneuve: Max Verstappen kann WM gewinnen

Jacques Villeneuve, Weltmeister von 1997, erklärt, warum der WM-Titel von Max Verstappen in dieser Saison noch möglich ist, welches besondere Muster in dieser Saison dabei helfen könnte – und was Verstappen stark macht.

Geht da noch was im Kampf um die Fahrer-WM? Mit zwei Siegen in Serie hat Max Verstappen im Rennen um den Fahrertitel an Boden gewonnen. Mit zweimal 25 Punkten klettert der Red Bull Racing-Pilot in der WM-Wertung immer näher an die beiden McLaren ran.

Ex-Pilot Jacques Villeneuve sagte nach dem Baku-Rennen: «Verstappen kann die WM gewinnen. Er ist nur noch drei Rennen davon entfernt, und das ist nicht so viel, wie die Leute denken.» 44 Punkte beträgt jetzt der Rückstand auf Lando Norris, 69 Zähler auf Leader Oscar Piastri. Maximal 25 Punkte gibt’s pro Rennen. Ginge Piastri dreimal punktlos aus und Verstappen gewänne dreimal, wäre der Niederländer neuer WM-Leader. Sieben Rennen sind noch zu fahren.

Problem für Verstappen und Red Bull Racing: Auf der nächsten Strecke im Kalender, Singapur, hat Verstappen noch nie gewonnen. Villeneuve: «Meine einzige Sorge gilt Singapur. Selbst als Red Bull Racing überlegen war, war das aus irgendeinem Grund nie eine gute Strecke für sie. Das ist die Art von Strecke, auf der sie zu kämpfen hatten.»

Villeneuve bemerkt aber: «Diese Saison war voller Überraschungen. Ein Team, das auf einer Strecke eigentlich gut sein sollte, ist war dort dann quasi nutzlos, und umgekehrt. Wir werden immer wieder überrascht. Und das ist großartig.»

Am Ende könnte der Verstappen-Faktor entscheidend sein: «Verstappen ist ein Genie. Er fährt so, wie Weltmeister fahren sollten. Er fährt auf diesem Niveau. Wenn man an die goldenen Zeiten mit Prost, Senna, Mansell und Piquet zurückdenkt, dann sind sie alle so gefahren. Gegeneinander. Das ist das Niveau, das man in der Formel 1 sehen will. Das ist das Niveau, das man zeigen muss.»

Und der Weltmeister von 1997 betont: «Wenn Max Verstappen die Weltmeisterschaft gewinnt, ist das definitiv seine größte Leistung aller Zeiten. Dieses Jahr ist definitiv besser als alle anderen, weil sie eigentlich nicht um den Titel kämpfen sollten. Er ist ohne Frage der Beste dieser Generation.»

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808

07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262

13. Alex Albon (T), Williams, +72,870

14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

Out

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 299

03. Verstappen 255

04. Russell 212

05. Leclerc 165

06. Hamilton 121

07. Antonelli 78

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Sainz 31

13. Lawson 30

14. Alonso 30

15. Ocon 28

16. Gasly 20

17. Tsunoda 20

18. Bortoleto 18

19. Bearman 16

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Mercedes 290

03. Ferrari 286

04. Red Bull Racing 272

05. Williams 101

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 62

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20