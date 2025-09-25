Sergio Perez schon bei Cadillac-Team zu Besuch

Der künftige Cadillac-Pilot Sergio Perez war am Mittwoch im Werk seines neuen Teams zu Besuch. Welches Detail dabei schon verraten wurde und was der Mexikaner bei seinem neuen Rennstall machte.

Der erste Tag auf der Rennstrecke ist noch ein bisschen hin, bei seinem neuen Team ist Sergio Perez aber schon am Start. Der frühere Red Bull Racing-Pilot besuchte das Werk seines neuen Cadillac-Teams. Ab 2026 fährt er für das neue Team aus den USA.

Auf dem Instagramkanal des Teams zu sehen: Perez im Werk, bei einer Ansprache an Teile der Belegschaft und in Gesprächen mit Teamchef Graeme Lowdon. Außerdem: Perez‘ Besucherausweis, der ihn ganz offiziell als Cadillac-F1-Fahrer ausweist – und auch seine angestammte Startnummer 11 trägt. Dabei scheint es also auch im neuen Team zu bleiben.

Cadillac steigt 2026 neu in die Formel 1 ein. Neben Sergio Perez wird der zweite Fahrer Valtteri Bottas sein. Doch der Finne hat dieses Jahr noch andere Verpflichtungen, steht bei Mercedes als Test- und Reservefahrer unter Vertrag, ist bei den meisten Rennen vor Ort. Zuletzt in Baku wäre er wegen der Erkrankung von George Russell fast zu einem GP-Einsatz gekommen. Entsprechend ist Bottas terminlich für Cadillac eingeschränkt, Perez dagegen kann schon direkt einsteigen. Vor knapp einer Woche war er bei den Los Angeles Dodgers beim Baseball, führte dort zeremoniell als Cadillac-Pilot den ersten Pitch aus.

Das Cadillac-Team kommt als elftes Team neu dazu, wird auf lange Sicht eine Antriebseinheit von General Motors verwenden, in den ersten Jahren aber erst mal mit Ferrari-Motor als Kundenteam an den Start gehen. Das Team bereitet sich schon jetzt auf den Einstieg vor, arbeitet (wie alle anderen Teams auch) am Chassis nach dem neuen Reglement – und simuliert Rennwochenenden, um die Abläufe zu üben. Das Team hat Standorte in North Carolina und Silverstone.

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808

07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262

13. Alex Albon (T), Williams, +72,870

14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

Out

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 299

03. Verstappen 255

04. Russell 212

05. Leclerc 165

06. Hamilton 121

07. Antonelli 78

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Sainz 31

13. Lawson 30

14. Alonso 30

15. Ocon 28

16. Gasly 20

17. Tsunoda 20

18. Bortoleto 18

19. Bearman 16

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Mercedes 290

03. Ferrari 286

04. Red Bull Racing 272

05. Williams 101

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 62

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20