Wie wird McLaren schon in Singapur F1-Weltmeister?

Beim Formel-1-Grand-Prix in Singapur hat McLaren die Chance, die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft bereits im nächsten Rennen für sich zu entscheiden. Wie viele Punkte braucht das Team? Wer kann noch die Party crashen?

In Baku hatte McLaren den ersten Matchball um den Titel vergeben. Mit dem Aus von Oscar Piastri im Rennen und Platz 7 für McLaren reichte es nicht, bereits in Aserbaidschan uneinholbar für die Konkurrenz zu werden. Abhängig vom Abschneiden der Konkurrenz hätte es in Baku schon einen Doppelsieg oder eine andere, relativ hohe Punkteausbeute geben müssen. In Singapur beim 18. WM-Lauf ist die Konstellation nun etwas klarer.

Nach dem Singapur-Wochenende sind noch sechs Grands Prix offen und drei Sprints. In Grands Prix kann ein Team mit jeweils Platz 1 und 2 also noch bis zu 258 Punkte in den Rennen und 45 in den Sprints erreichen. In Summe also 303 Zähler – nach Singapur.

Aktuell hat McLaren einen Vorsprung von 333 Punkten auf Mercedes, 337 auf Ferrari und 351 auf Red Bull Racing.

Bedeutet: Mercedes kann die Titelentscheidung auf Austin vertagen, wenn sie 31 Punkte mehr als McLaren holen, Ferrari mit 35 mehr. Red Bull Racing ist aus dem Rennen. Für Mercedes wäre es also mit Sieg und Platz 7 aufwärts möglich – vorausgesetzt McLaren geht leer aus.

Ein Doppelsieg für ein Team bringt 43 Punkte. Bedeutet andersherum gerechnet: Erreicht McLaren am Singapur Wochenende 13 Punkte, kann ihnen keiner mehr den Titel nehmen – egal wo die Konkurrenz landet. Es würde somit reichen, mit einem Fahrer auf dem Podium zu stehen (Platz 3 gibt 15 Punkte) oder – der minimalistische Ansatz – eine Kombi aus Platz 6 und 7 mit insgesamt 14 Punkten würde reichen.

Anders als die Team-WM, die in diesem Jahr ziemlich klar ist, ist die Fahrer-WM noch völlig offen. Oscar Piastri führt vor seinem Stallgefährten Lando Norris, aber auch Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen ist noch im Rennen – nach zwei Siegen in Serie so gut wie lange nicht.

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808

07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262

13. Alex Albon (T), Williams, +72,870

14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

Out

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 299

03. Verstappen 255

04. Russell 212

05. Leclerc 165

06. Hamilton 121

07. Antonelli 78

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Sainz 31

13. Lawson 30

14. Alonso 30

15. Ocon 28

16. Gasly 20

17. Tsunoda 20

18. Bortoleto 18

19. Bearman 16

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Mercedes 290

03. Ferrari 286

04. Red Bull Racing 272

05. Williams 101

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 62

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20