Formel fleißig: Ferrari & Haas testen in Mugello
Auch in der kurzen Pause zwischen den beiden Stadtrennen in Baku und Singapur sind einige Teams und Fahrer fleißig auf der Rennstrecke: Am gestrigen Donnerstag und heutigen Freitag testen Haas und Ferrari auf der italienischen Strecke Mugello.
Wie schon Anfang September in Monza und im Juli in Silverstone geht es bei dem Reifentest um die neuen Mischungen für 2026. Die Teams fahren entsprechend mit sogenannten Mule-Cars, also umgebauten und an die neuen Reifen angepassten Boliden. Bei Haas basiert das Testfahrzeug auf dem VF-24, bei Ferrari auf dem SF-25.
Am Donnerstag waren Oliver Bearman und Esteban Ocon auf der Piste. Ocon drehte 40 Runden, fuhr eine Bestzeit von 1:21,943 min. Bearman testete die Intermediate-Reifen, fuhr 30 Umläufe und eine Bestzeit von 1:34,381 min. Diese Zeiten sind allerdings wegen der unterschiedlichen Mischungen und vor allem wegen des schwankenden Wetters nicht aussagekräftig.
Auch am zweiten Testtag am heutigen Freitag dürfte wieder Regen in die Quere kommen. Der italienische Wetterdienst hat für die Region sogar eine Regenwarnung herausgegeben. Am Freitag sind für Ferrari Stammfahrer Charles Leclerc und Testfahrer Guanyu Zhou unterwegs.
Parallel zum Pirelli-Test veranstaltet Haas auch noch ein TPC-Event, also Testing of Previous Cars. Modelle, die zwei Jahre oder älter sind, können unter weniger strikten Auflagen getestet werden. Und diese Gelegenheit nutzt Haas, um ihrem früheren Fahrer Romain Grosjean noch einen Ausflug im Formel-1-Auto zu schenken.
Der Franzose verunfallte 2020 in Bahrain schwer, verpasste in Folgen des Feuerunfalls das Saisonfinale. Er verließ Haas und die Formel 1 am Ende der Saison 2020, hatte also nie ein Abschlussrennen. Am heutigen Freitag in Mugello wird er in einem zwei Jahre alten Haas auf die Piste gehen – mit dem jetzigen Haas-Teamchef Ayao Komatsu (früher bei Lotus Grosjeans Ingenieur) als Renningenieur im Ohr und einem von seinen Kindern für sein letztes Rennen gestalteten Helm auf dem Kopf.
Grosjean war auch schon am Donnerstag schon vor Ort, schlüpfte erstmals wieder öffentlich in einen Formel-1-Rennanzug von Haas (er fährt aktuell IndyCar) und präsentierte stolz seinen Helm.
