Colapinto zu Briatore: Hart & manchmal etwas zu viel
Franco Colapinto und Flavio Briatore
Formel-1-Urgestein Flavio Briatore regiert bei Alpine mit strenger Hand – doch bei seinem Schützling Franco Colapinto scheint das anzukommen. Der Argentinier verriet, dass ihm die Strenge helfe.
Im Podcast Beyond the Grid sagte der Argentinier über seinen Chef: «Ich habe eine sehr gute Beziehung mit Flavio. Er zu allen streng, und seine Art, das Team zum Arbeiten zu bringen und die Leute zu motivieren, ist manchmal etwas hart und kann sich manchmal etwas zu viel anfühlen, wenn man ihn nicht kennt. Aber er ist jemand, an den ich wirklich glaube, und jemand, von dem ich glaube, dass er dieses Team voranbringen wird. Er wird dem Team helfen, wieder an die Spitze zu kommen, daher habe ich dieses Jahr viel von ihm gelernt.»
Briatore, zwischenzeitlich wegen der Crashgate-Affäre in der Formel 1 gesperrt, ist seit Juni 2024 zurück in der Formel 1, stieg als Berater bei Alpine ein. Seit dem Rücktritt von Oliver Oakes übernimmt der Italiener interimsweise auch die Aufgaben als Teamchef. Schon nach nur sechs Rennen ersetzte Flavio Briatore seinen Fahrer Jack Doohan durch Colapinto. Die Cockpit-Entscheidung fürs kommende Jahr sei zwischen Colapinto und dem Nachwuchsfahrer Paul Aron, wie Briatore ankündigte. Chancen – aber eben auch jede Menge Druck also für Franco Colapinto.
Colapinto: «Er hat mich mental viel stärker gemacht. Ich bin natürlich sehr dankbar für die Chance, die er mir gegeben hat, aber auch für den gesamten Prozess, den wir durchlaufen.» Das Team ist aktuell Letzter in der Konstrukteurswertung.
Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h
02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec
03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199
04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760
05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290
06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808
07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227
08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310
09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774
10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982
11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606
12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262
13. Alex Albon (T), Williams, +72,870
14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580
15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707
16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237
17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392
18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde
19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde
Out
Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall
WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 324 Punkte
02. Norris 299
03. Verstappen 255
04. Russell 212
05. Leclerc 165
06. Hamilton 121
07. Antonelli 78
08. Albon 70
09. Hadjar 39
10. Hülkenberg 37
11. Stroll 32
12. Sainz 31
13. Lawson 30
14. Alonso 30
15. Ocon 28
16. Gasly 20
17. Tsunoda 20
18. Bortoleto 18
19. Bearman 16
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 623 Punkte
02. Mercedes 290
03. Ferrari 286
04. Red Bull Racing 272
05. Williams 101
06. Racing Bulls 72
07. Aston Martin 62
08. Sauber 55
09. Haas 44
10. Alpine 20