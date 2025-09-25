Colapinto zu Briatore: Hart & manchmal etwas zu viel

Flavio Briatore ist bei Alpine Berater und Interimsteamchef. Sein Fahrer Franco Colapinto verrät nun mehr über die Arbeitsweise des Italieners und darüber, wie ihn die Härte von Briatore laut eigener Aussage stärkt.

Formel-1-Urgestein Flavio Briatore regiert bei Alpine mit strenger Hand – doch bei seinem Schützling Franco Colapinto scheint das anzukommen. Der Argentinier verriet, dass ihm die Strenge helfe.

Im Podcast Beyond the Grid sagte der Argentinier über seinen Chef: «Ich habe eine sehr gute Beziehung mit Flavio. Er zu allen streng, und seine Art, das Team zum Arbeiten zu bringen und die Leute zu motivieren, ist manchmal etwas hart und kann sich manchmal etwas zu viel anfühlen, wenn man ihn nicht kennt. Aber er ist jemand, an den ich wirklich glaube, und jemand, von dem ich glaube, dass er dieses Team voranbringen wird. Er wird dem Team helfen, wieder an die Spitze zu kommen, daher habe ich dieses Jahr viel von ihm gelernt.»

Briatore, zwischenzeitlich wegen der Crashgate-Affäre in der Formel 1 gesperrt, ist seit Juni 2024 zurück in der Formel 1, stieg als Berater bei Alpine ein. Seit dem Rücktritt von Oliver Oakes übernimmt der Italiener interimsweise auch die Aufgaben als Teamchef. Schon nach nur sechs Rennen ersetzte Flavio Briatore seinen Fahrer Jack Doohan durch Colapinto. Die Cockpit-Entscheidung fürs kommende Jahr sei zwischen Colapinto und dem Nachwuchsfahrer Paul Aron, wie Briatore ankündigte. Chancen – aber eben auch jede Menge Druck also für Franco Colapinto.

Colapinto: «Er hat mich mental viel stärker gemacht. Ich bin natürlich sehr dankbar für die Chance, die er mir gegeben hat, aber auch für den gesamten Prozess, den wir durchlaufen.» Das Team ist aktuell Letzter in der Konstrukteurswertung.

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808

07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262

13. Alex Albon (T), Williams, +72,870

14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

Out

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 299

03. Verstappen 255

04. Russell 212

05. Leclerc 165

06. Hamilton 121

07. Antonelli 78

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Sainz 31

13. Lawson 30

14. Alonso 30

15. Ocon 28

16. Gasly 20

17. Tsunoda 20

18. Bortoleto 18

19. Bearman 16

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Mercedes 290

03. Ferrari 286

04. Red Bull Racing 272

05. Williams 101

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 62

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20