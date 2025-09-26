Lücke schrumpft: Das sagt Verstappen zur WM-Chance

Zwei Siege in Serie, 50 Punkte in der WM – und ein richtiger Lauf. Experten sind sich einig: Max Verstappen ist zurück im Rennen um den WM-Titel. Was der Red Bull Racing-Pilot selbst zu den Titelchancen sagt.

Nach zwei Siegen in Serie, Aufwind im Team und einem verbesserten Auto ist Max Verstappen (Red Bull Racing) plötzlich wieder WM-Kandidat, auch begünstigt durch den Ausfall von Oscar Piastri und den siebten Platz von Lando Norris in Baku (beide McLaren).

Nur 69 Punkte trennen den Niederländer plötzlich noch von der WM-Spitze, wo aktuell Piastri steht. Klingt viel – aber allein in Aserbaidschan machte Verstappen 25 Punkte an einem Wochenende gut. McLaren-Teamchef Andrea Stella mahnte schon, auch Experten sind sich einig: Einen Max Verstappen sollte man nie abschreiben, schon gar nicht, wenn er Morgenluft wittert.

Der Niederländer selbst sagte nach dem Aserbaidschan-GP aber: «Ich verlasse mich nicht auf Hoffnung. Aber es sind noch sieben Rennen zu fahren – 69 Punkte sind eine Menge. Deshalb denke ich persönlich nicht darüber nach.»

Pragmatisch sagt er: «Ich blicke einfach von Rennen zu Rennen, so wie ich es im Grunde genommen die ganze Saison über getan habe – ich versuche einfach, mein Bestes zu geben und so viele Punkte wie möglich zu holen. Und nach Abu Dhabi werden wir es wissen.» Also nach dem WM-Finale. Das ist in jedem Fall sicher.

Die Schwierigkeit: Der Lauf (mit bislang zwei Siegen in Serie) könnte im dritten GP von einer für ihn schwierigen Strecke ausgebremst werden. Als nächstes steht der Singapur-GP auf dem Kalender. Dort hat Max Verstappen noch nie gewonnen, auch sein Team nur selten.

Verstappen: «Es ist eine komplett andere Strecke (als Baku, Anm.), viel Downforce, viel Reifenabnutzung. Also schauen wir mal, was passiert. Ich weiß es im Moment wirklich nicht.» Und gerade das macht es ja so spannend...

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec

03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199

04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760

05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808

07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982

11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262

13. Alex Albon (T), Williams, +72,870

14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392

18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

Out

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 324 Punkte

02. Norris 299

03. Verstappen 255

04. Russell 212

05. Leclerc 165

06. Hamilton 121

07. Antonelli 78

08. Albon 70

09. Hadjar 39

10. Hülkenberg 37

11. Stroll 32

12. Sainz 31

13. Lawson 30

14. Alonso 30

15. Ocon 28

16. Gasly 20

17. Tsunoda 20

18. Bortoleto 18

19. Bearman 16

20. Colapinto 0

21. Doohan 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 623 Punkte

02. Mercedes 290

03. Ferrari 286

04. Red Bull Racing 272

05. Williams 101

06. Racing Bulls 72

07. Aston Martin 62

08. Sauber 55

09. Haas 44

10. Alpine 20