Sainz Senior zu Carlos‘ Podium: «Hart dafür gekämpft»
Carlos Sainz hat in Baku sein erstes Podium mit Williams geholt, war danach mächtig stolz auf sich – und das ist auch sein Papa Carlos Sainz Senior, wie der Rally-Pilot verriet.
Gegenüber der spanischen Marca sagte er über den Erfolg seines Sohnes: «Ein Podium mit Williams, was für ein großartiges Ergebnis. Vor allem, weil es nicht wegen gelber Flaggen, eines Safety-Cars oder Regen oder durch die richtige Reifenwahl zustande gekommen ist. Wir sind sehr zufrieden mit diesem guten Ergebnis. Er hat hart dafür gekämpft. Und nach einer Pechsträhne kommt irgendwann immer die Sonne heraus.»
Sainz Senior, der aktuell selbst im Einsatz bei der Rally Raid Portugal ist: «Es ist bislang eine Saison voller Schwierigkeiten, Pech und Probleme gewesen. Er war eigentlich schnell unterwegs, aber aus unterschiedlichen Gründen blieben die Ergebnisse aus. Ein Podium mit Williams ist eine besondere Errungenschaft. Es muss auch besonders für ihn sein, weil es unerwartet kam. Aber am Ende hat er dieses wunderbare Ergebnis erzielt.»
Sainz: «Jetzt muss er ein neues Kapitel aufschlagen, weiter hart arbeiten und an das nächste denken.» Und dabei vor allem auch auf die neue Saison 2026 blicken, wenn ein neues Reglement in Kraft tritt: «Wir wollen versuchen, die Saison gut abzuschließen, weiter zu lernen, weiter zu motivieren und mit Williams gut zusammenzuarbeiten, und hoffen, dass sie nächstes Jahr mit all den Regeländerungen ein gutes Auto haben werden.»
Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:26,408 h
02. George Russell (GB), Mercedes, +14,609 sec
03. Carlos Sainz (E), Williams, +19,199
04. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +21,760
05. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +33,290
06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +33,808
07. Lando Norris (GB), McLaren, +34,227
08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +36,310
09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +36,774
10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +38,982
11. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +67,606
12. Oliver Bearman (GB), Haas, +68,262
13. Alex Albon (T), Williams, +72,870
14. Esteban Ocon (F), Haas, +77,580
15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +78,707
16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +80,237
17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +96,392
18. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde
19. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde
Out
Oscar Piastri (AUS), McLaren, Unfall
WM-Stand (nach 17 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Piastri 324 Punkte
02. Norris 299
03. Verstappen 255
04. Russell 212
05. Leclerc 165
06. Hamilton 121
07. Antonelli 78
08. Albon 70
09. Hadjar 39
10. Hülkenberg 37
11. Stroll 32
12. Sainz 31
13. Lawson 30
14. Alonso 30
15. Ocon 28
16. Gasly 20
17. Tsunoda 20
18. Bortoleto 18
19. Bearman 16
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 623 Punkte
02. Mercedes 290
03. Ferrari 286
04. Red Bull Racing 272
05. Williams 101
06. Racing Bulls 72
07. Aston Martin 62
08. Sauber 55
09. Haas 44
10. Alpine 20