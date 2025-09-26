Sainz Senior zu Carlos‘ Podium: «Hart dafür gekämpft»

Rally-Pilot Carlos Sainz Senior freut sich sehr über das Podium seines Sohnes in der Formel 1. Warum das gute Ergebnis wegen der Umstände in Aserbaidschan besonders viel wert ist – und worauf es jetzt ankommt.

Carlos Sainz hat in Baku sein erstes Podium mit Williams geholt, war danach mächtig stolz auf sich – und das ist auch sein Papa Carlos Sainz Senior, wie der Rally-Pilot verriet.

Gegenüber der spanischen Marca sagte er über den Erfolg seines Sohnes: «Ein Podium mit Williams, was für ein großartiges Ergebnis. Vor allem, weil es nicht wegen gelber Flaggen, eines Safety-Cars oder Regen oder durch die richtige Reifenwahl zustande gekommen ist. Wir sind sehr zufrieden mit diesem guten Ergebnis. Er hat hart dafür gekämpft. Und nach einer Pechsträhne kommt irgendwann immer die Sonne heraus.»

Sainz Senior, der aktuell selbst im Einsatz bei der Rally Raid Portugal ist: «Es ist bislang eine Saison voller Schwierigkeiten, Pech und Probleme gewesen. Er war eigentlich schnell unterwegs, aber aus unterschiedlichen Gründen blieben die Ergebnisse aus. Ein Podium mit Williams ist eine besondere Errungenschaft. Es muss auch besonders für ihn sein, weil es unerwartet kam. Aber am Ende hat er dieses wunderbare Ergebnis erzielt.»

Sainz: «Jetzt muss er ein neues Kapitel aufschlagen, weiter hart arbeiten und an das nächste denken.» Und dabei vor allem auch auf die neue Saison 2026 blicken, wenn ein neues Reglement in Kraft tritt: «Wir wollen versuchen, die Saison gut abzuschließen, weiter zu lernen, weiter zu motivieren und mit Williams gut zusammenzuarbeiten, und hoffen, dass sie nächstes Jahr mit all den Regeländerungen ein gutes Auto haben werden.»

